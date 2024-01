Barco, Echeverri y las joyas que se van cada vez más temprano: una tendencia irreversible

“El club hace un esfuerzo deportivo, económico y humano, y a veces los jugadores no se lo devuelven y ni siquiera valoran todos esos años”. El dirigente de un club importante habla en medio de un verano que vuelve a encender alarmas a quienes forman futbolistas. Las joyas de los dos equipos más importantes de la Argentina se escabullen entre las manos de presidentes y entrenadores. Valentín Barco, de Boca, se mudó al Brighton, de la Premier League, por la activación de la cláusula de rescisión; y el Diablito Echeverri fue comprado por el City en una transferencia a futuro cuyos términos y condiciones marcarán un precedente preocupante para los próximos recesos.

Las noticias, que en los mercados de pases se multiplican aunque de “noticia” tengan poco, sueltan enojos dirigenciales, rumores que siembran representantes para posicionar a sus futbolistas y mentiras que periodistas convierten en supuestas verdades. Show must go on. O como sigue cantando La Renga estos días en Racing a pesar de la Casa Rosada, del anarcocapitalismo y de todo: “Panic show a plena luz del día”.

Hay otro show en el otro lado del mundo: The Mirror anuncia la llegada del juvenil argentino a la franquicia inglesa y se entusiasma por su desempeño en el Football Manager, el jueguito al que jugamos todos para simular ser técnicos casi profesionales por un rato. “A pesar de su falta de experiencia senior, muchos fanáticos del fútbol lo conocen debido a su potencial en Football Manager, donde es una de las estrellas más compradas del juego”, se publica en el diario inglés.

¿Y Boca? ¿Y Riquelme? La disconformidad es notoria y entendible: el club recibió ayer el pago de 10 millones de dólares por la cláusula de rescisión de contrato de Barco, pero nunca estuvo conforme con eso. El año pasado, la dirigencia que encabeza Román le ofreció un contrato con una cláusula más alta, pero el jugador –y sobre todo su representante, Adrián Ruocco, el mismo de Carlos Tevez– nunca la aceptaron.

Barco había llegado a Boca en 2013, cuando tenía apenas nueve años. El club lo formó como jugador, invirtió y lo mejoró: en 2020, aún en edad de Séptima División, firmó su primer contrato profesional. Todos en Boca sabían que tenía condiciones para llegar a Primera y romperla.

También es cierto que a la dirigencia no le gustaba su nocturnidad. Le advertían sobre algunos problemas de conducta, quizás inherentes a cualquier chico de 19 años, pero incompatibles con deportistas de alto nivel profesional. ¿Eso habrá operado para que el jugador y el representante no dieran más alternativas? Son preguntas que pocas personas pueden responder con certeza.

Letra chica. Del otro lado, en River, lo de Echeverri también marcó a fuego a una dirigencia alborotada por las declaraciones del pibe en medio de los festejos por el Trofeo de Campeones, contra Central. La alegría se convirtió rápido en preocupación cuando dijo que no iba a renovar.

El Diablito finalmente fue comprado por el Manchester City a cambio de una suma cercana a los 24 millones de euros, aunque para que River reciba todo ese dinero, tendrán que pasar muchas cosas. Por lo pronto, el pibe seguirá en el equipo de Demichelis, que ahora está condicionado a ponerlo: el club comprador se lo puede llevar el 1° de julio si Echeverri no participa en al menos el 30% de los partidos oficiales: nueve de los 28 que tiene en este semestre.

El fútbol argentino está tironeado en los dos lados del negocio. Unos condicionan con la salida (Barco). Otros condicionan con la permanencia (Echeverri). “Acostumbrémonos a que, cuando sale una joya, la vamos a disfrutar poco”, dijo Tevez, DT de Independiente, esta semana. Hablaba por Barco, Echeverri pero sobre todo por Santi López, el pibe del Rojo que brilló en el Mundial Sub 17 y casi se marcha al Manchester United en estos días. Decidió quedarse luego de que el entrenador le diera un consejo brutal pero efectivo: “Tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir”. Al otro día, López fue y dijo que se quería quedar. Nadie sabe por cuánto tiempo.