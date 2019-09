Crisis mata campaña

Gabriel Slavinsky

En agosto de 2018, el presidente Mauricio Macri informó desde Olivos que el país atravesaba momentos de desconfianza con respecto a la capacidad de pago en los vencimientos de la deuda del año 2019, explicó en un corto mensaje, que era necesario retornar al FMI. El peso se devaluó un 50% en 48 horas. Fue el comienzo de la crisis porque a partir de ese momento “no le encontraron la vuelta”.

La estrategia política (mirando hacia el 27 de octubre de 2019) fue la de disponer de muchos dólares provenientes de un enorme préstamo del Fondo, como respaldo para aguantar cualquier embate de la realidad, solo faltaban 14 meses en los que la inflación no bajó de 2,5%, el dólar siguió inquieto y la imagen presidencial en caída constante.

En los pasillos peronistas se escuchaba: “con CFK sola no alcanza, tiene un techo bajo, no se puede ganar con ella”. Pretendían que la ex presidenta cediera su espacio a algún dirigente con más chances. Massa ni pensaba en el regreso. Para el Gobierno transcurría todo, más o menos parecido a los conocidos carriles de 2015, la competencia era pareja, pero en el contexto que se vivía, no se podía pedir más. Los estrategas oficialistas diagnosticaron que cualquier mejora sostenida de la economía traería el alivio electoral.

Las provincias desdoblaban sus elecciones para no quedar atadas al arrastre negativo de Cambiemos. No había indicio de que las batallas regionales fueran similares a la guerra nacional. A esa altura Macri decidió no permitir el desdoblamiento de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

El 18 de mayo de 2019, a través de un video en Twi-tter, Cristina Fernández de Kirchner, “se baja” a la vicepresidencia, solicitando a Alberto Fernández que asuma el rol de candidato a presidente. Lo que demostró amplitud y dio una chance desde el minuto 1 a Sergio Massa para unirse al Frente, que terminó llamándose de Todos.

El tono sensato en las declaraciones de Alberto, “ocultó” el modo confrontativo de CFK, pero, por sobre todo, consiguió con mucha capacidad sobrellevar las contradicciones a las que lo enfrentaron.

Macri le pidió a Pichetto que sea su vice, “mató” el Plan V y comenzó una remontada a partir de la confirmación de su candidatura. El dólar bajó y hubo calma por varias semanas, porque se suponía que habría mayor gobernabilidad en una posible reelección.

Las encuestas colocaban a la fórmula oficial 3 a 6 puntos por debajo de F-F pero con altas chances en la segunda vuelta de noviembre… Hasta que llegaron las PASO y los 16 puntos de diferencia a favor del FdT.

Finalmente, cuatro conclusiones.1) Las crisis deben combatirse con acciones concretas, pero el modo en el que se abordó este escenario tuvo un estilo más bien electoralista. Se torna muy difícil dar un mensaje esperanzador y de futuro si no hay confianza en que se puede revertir la situación. El eje principal fue difundir una y otra vez diversos logros de gestión y obra pública para “asentar las bases para una gran Nación”, con el supuesto de que la ciudadanía, con menos dinero, entendería. 2). El silencio de CFK, fue muy hábil mientras Cambiemos se complicaba en el día a día. En el momento justo, pateó el tablero, se corrió para quedar en el centro de todas las miradas. Massa convocado por Alberto, usó su llave que abrió la puerta de un espacio llamado: Unidad (¡Los muchachos peronistas…!)

3). Nada peor que un mal diagnóstico y un GPS que indica un camino incorrecto. Las encuestas no ayudaron para analizar lo que realmente pasaba. 4).Alberto fue la figura esperanzadora, generó confianza con un discurso seguro y un tono mesurado. Se defendió con cara de póquer de cualquier contradicción del pasado (y del archivo), se mostró disponible y dispuesto.

La cuenta terminó siendo: dificultades económicas + errores de diagnóstico + peronismo unido = resultado a la vista: crisis mata campaña.

*Consultor político. Especialista en comunicación.