Nos vamos del paraje La Armonía a las 5 de la mañana. Todavía es de noche y hay mucha niebla porque estuvo lloviendo. Poco por aquí, pero en Castelli, a dos horas y pico, llovió muchísimo. Alina fue recibiendo los partes por teléfono. La Naty Insaurralde, su amiga y socia en la organización del IV Foro de Gastronomía Chaqueña, le fue contando, al principio tratando de no alarmarla pero al final ya no pudo más que decirle la posta: llovió, llovió, llovió y el camino de acceso al campo donde será la primera jornada está complicadísimo. Alina pasó de la angustia a la resignación. Hablamos poco en la oscuridad de la camioneta. A mí me duele la panza así que trato de dormir para olvidarme.

Cuando subimos al asfalto amanece, sale el sol. Un día sin nubes, espléndido. Alina vuelve a hablar con la Naty cuando agarra señal: todos están trabajando desde temprano, preparando todo, vaya a venir o no gente la cocina marcha a todo vapor. No escuchamos a su amiga, pero por la cara de Alina, que se distiende, nos imaginamos que son buenas noticias.

Conocimos a Naty hace un par de días, ella nos trajo de Resistencia a Castelli, es alegre y simpática, los ojos le brillan de entusiasmo y emoción cuando habla del foro. Es el cuarto año que lo hacen como se hace todo en casi todas partes de nuestro país: a pulmón. El foro reúne a productores, emprendedores gastronómicos y cocineros de la provincia en tres polos: monte (Castelli), chacra (Campo del Cielo) y río (Las Palmas). Dura tres días y nosotras vamos a viajar en esa caravana loca de gente, ollas, cajones con vajilla y mantelería. Las sillas van a distribuirse primero en el patio de la casa de Alina, bajo los árboles que plantó su abuelo y cuida su padre; luego en la explanada del centro de interpretación de Pingüen N’onaxa, donde hace 4 mil años cayó una lluvia de meteoritos; finalmente bajo los algarrobos de Las Palmas, una pequeña localidad arrocera a orillas del río Paraguay.

El foro se inicia cada mañana con tazas de cocido y torta asada y las charlas se suceden hasta el mediodía, se comparten experiencias y saberes, dudas, preguntas, temores; nadie tiene otra certeza que la del trabajo realizado y es esa verdad la que va circulando. Por momentos hay desánimo: ser un pequeño productor agroecológico es una empresa titánica, pero cada vez que se manifiesta la desesperanza alguien levanta la mano para hablar y, de algún modo, la tiende.

Después de las charlas todos nos sentamos a las mesas que los cocineros y sus ayudantes fueron armando y comemos los platos deliciosos que prepararon siguiendo la filosofía del kilómetro 0: es decir con productos que están al lado de la cocina. Pastel de cabutia y chivito, chancho al disco, pescados a la parrilla, pomeladas hechas con los pomelos de Alina, infusiones de burrito, galletitas de algarroba.

Hace siete días que estoy en Chaco: entré y salí del monte con un grupo de escritores, volví a entrar y salir con Alina y mis amigas, viajé no sé cuántos kilómetros por las rutas despedazadas de la provincia con las cocineras y los cocineros. Durante el día hace casi tanto calor como en verano aunque estamos a las puertas del invierno; de noche refresca pero el sol es tan fuerte que tenemos la piel bronceada y no nos vamos a sacar el olor a repelente para mosquitos por meses. La Naty Insaurralde se burla de nosotras: ¿sabés dónde me agarré dengue la última vez? ¡En Buenos Aires!