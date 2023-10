Un país memificado

¿De quién son los memes? ¿Quién los hace circular? ¿A quién le convienen? ¿Puede hacerse algo para frenarlos? Me niego a aceptar que no haya respuesta clara para ninguna de estas preguntas simples y ramplonas. Pasado el estrés cardíaco de las elecciones, con sus fotos de búnkeres y sus magos sin dientes, la cosecha de memes es extraordinaria, veloz, certera. ¿Personas con ideas ya los tenían de antes, los dedos ansiosos, listos para imprimir en el éter de litio de las pantallitas? Lo dudo; para muchos hacía falta el dramatismo singular de la foto del domingo, o los insólitos reordenamientos con los que se humillan los más bocones. En esta avalancha el humor explica mejor que nadie lo que no se puede explicar mejor.

Puede ser que haya ideología en la confección del meme y que quien lo haga se maneje con categorías cercanas a las de cualquier arte, que se haga preguntas de ética, de cuánto conviene ridiculizar un hecho (la mayoría de los hechos –no obstante– se ridiculizan solos). Pero una vez que el meme navega, un pueblo entero, sin grietas, se confiesa en terapia anónima y colectiva con la insolencia de estas reflexiones inmediatas, de estos hallazgos espontáneos.

No hay manera seria de exponer la vacilación política de estos oradores que nos han tocado. Milei llamando a los zurdos de mierda a integrarse al ministerio de capital humano (díganme si la denominación no es ya un meme de por sí), la disolución de Juntos por el Cambio en el momento mismo de la foto final, la apelación de Massa al amor sin fronteras, el paquete bamboleante de facturas de Mauricio: el ballottage es un catalizador de locura cívica y el meme es su miel más sabrosa y mejor destilada. Porque lo otro no resiste mucho análisis.

En el meme, además de no haber autor, como antes del Renacimiento, no hay mediador ni sacerdote: la explicación de por qué algo es gracioso es autoevidente, ¿o se encuentra en una secuencia nunca explícita de memes anteriores, como una cadena en paralelo que hace girar el piñón de esta bicicleta? Si hace falta explicar un meme es porque alguien está fuera del planeta Tierra. El meme causa gracia incluso al ofendido.

No pretendo ensalzar al meme. Apenas hacer notar la falta de analistas que expliquen de verdad cómo es que hemos llegado a todo esto.