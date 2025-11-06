La diputada cordobesa Belén Avico pasa al bloque de Milei y el PRO perdió toda representación de Córdoba

En un contexto de desintegración del PRO tras las elecciones legislativas de octubre, la diputada Belén Avico confirmó este jueves su pase al bloque de La Libertad Avanza, con lo que el oficialismo alcanzará 88 legisladores propios en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre. La decisión de la legisladora riocuartense deja al partido de Mauricio Macri sin ninguna banca de representación cordobesa en Diputados.

Avico, quien tiene mandato hasta 2027, es la sexta diputada del partido amarillo que abandona las filas de Macri para incorporarse al espacio libertario. Antes lo hicieron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez, todos alineados políticamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad y senadora electa recibió a Avico a través de las redes sociales. "Belén Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de La Libertad Avanza. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio. Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para siempre", expresó Bullrich en su cuenta oficial.

Por su parte, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados violetas y también cordobés, le dio la bienvenida con una fotografía tomada en las oficinas del Congreso junto a la legisladora y al diputado electo por Córdoba, Gonzalo Roca. "Seguimos fortaleciendo la fuerza del presidente Javier Milei en el Congreso", sostuvo el titular de la bancada oficialista.

Malestar en el PRO

La ausencia de Avico en la cena de camaradería que convocó el martes pasado Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, ya anticipaba su decisión. La legisladora riocuartense no avisó de su inasistencia y evitó dar explicaciones sobre su falta. Dos días después, blanqueó sus motivos al formalizar su incorporación al oficialismo.

Ritondo recibió este miércoles la llamada de Avico notificándole su pase y no disimuló su fastidio frente a lo que considera un claro intento libertario de vaciar su bancada en represalia por la actitud distante que muestra el expresidente y jefe del PRO. En su entorno aseveran que, si este "operativo vaciamiento" continúa, los votos de los legisladores leales podrían estar más condicionados que antes para acompañar las futuras leyes que el Gobierno necesita.

Con la salida de Avico y Rodríguez Machado, el PRO perdió toda su representación de Córdoba en la Cámara de Diputados, lo que evidencia la profunda crisis interna que atraviesa el partido fundado por Macri.

Avico, empresaria cordobesa de perfil bajo que ingresó a la Cámara de Diputados de la mano de Bullrich con el auspicio de importantes empresas del sector agropecuario, mantuvo durante los últimos dos años una alineación total con la gestión nacional. De allí que su pase no haya generado sorpresa en el recinto legislativo.

El nuevo mapa legislativo

La diputada Silvana Giudici, quien también pasó al bloque oficialista, anticipó el escenario que se viene. "Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, pero con más diputados y bloques más homogéneos", señaló a TN.

Los libertarios, envalentonados tras el triunfo en las elecciones de medio término, apuntan a llegar al 10 de diciembre con una bancada robustecida que les permita pelearle la primera minoría a Unión por la Patria, que tras el recambio legislativo tendrá -si no sufre fisuras- 98 miembros. El bloque que preside Bornoroni y funciona bajo el ala de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, suma ahora 88 diputados con la inclusión de Avico.

Desde el entorno libertario anticipan que podrían sumarse "un par más" de legisladores del PRO en los próximos días, lo que profundizaría aún más la debacle del partido amarillo.