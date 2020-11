Encuesta: durante la cuarentena los chicos sintieron ansiedad y tristeza

Tras ocho meses de pandemia ya se sabe a ciencia cierta que los chicos son el grupo etario menos afectado –en su salud física– por la infección de coronavirus. Pero también se conoce la vulnerabilidad y los daños psicológicos que están experimentando. Eso puso en números concretos una reciente encuesta realizada por un grupo de profesionales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que buscó desentrañar cómo evolucionó el estado de ánimo de los niños durante el aislamiento. El resultado más llamativo es que el 68% presentó distintos grados de tristeza. Además ocho de cada diez dijeron estar “enojados” y la casi totalidad –el 91%– afirmó “haber extrañado” a alguien durante los tiempos de cuarentena.

El trabajo, que coordinó un grupo de pediatras, indagó por medio de una encuesta anónima la salud psicológica de 4.562 niños de entre 6 y 18 años. “La pandemia y la cuarentena privilegiaron una mirada centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano”, resumió Jorge Cabana, ex presidente de la SAP y uno de los responsables del relevamiento. Y repasó algunos de los datos del estudio:

◆ A la pregunta ¿Cómo te sentís con la cuarentena? La respuesta mayoritaria fue expresar sentimientos negativos. El 74% la asoció con tristeza, desánimo y aburrimiento.

◆ ¿Alguien que extrañes en esta cuarentena? Nada menos que el 91% dijo haber extrañado amigos, compañeros de actividades o familiares. Entre los menores de 10 años, el 60% detalló extrañar especialmente a los abuelos. Y entre los de 10 a 14 años, el 49% dijo extrañar a “sus amigos”.

* Pero además de personas, también afirmaron echar de menos sus rutinas. El 60% dijo eso respecto a las actividades al aire libre, esparcimiento en general y los deportes. Sin embargo, en el grupo de “mayores”, los que tenían entre 15 y 18 años, el 30% de los consultados afirmó “extrañar las actividades sociales: juntarse y salir con amigos o ir al club.

◆ Un punto llamativo que encontraron en este “paper” denominado “Percepciones y sentimientos de niños argentinos frente a la cuarentena-Covid-19” es que los adolescentes resultaron particularmente críticos en sus respuestas cuando se les pidió analizar algunos comportamientos específicos de los adultos. Y esa visión negativa se incrementó al preguntárseles sobre el incumplimiento de las medidas de restricción. “Perciben algo injusto en el que ellos no pudieran disfrutar de su libertad cuando esta no implicaba riesgo para otros. Y, al mismo tiempo, sintieron que ciertos adultos son egoístas y no parecen preocuparse por los demás”, resumieron desde la SAP.

Según afirmó Claudio Pedra, otro de los coautores de la investigación, “comprobamos que, durante la cuarentena, los niños y adolescentes sintieron tristeza, angustia, y ansiedad”. Y finalizó: “También vimos que disminuyó su autoestima y que padecieron episodios de insomnio. Es clave tener en cuenta todas estas situaciones y sus estados de ánimo, para poder encarar la nueva etapa de revinculaciones sociales y escolares que se vienen”.