Coronavirus: "Sin cuarentena en Argentina habría 800 muertos"

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil remarca que en los últimos días se observó un enlentecimiento en la baja de los casos por coronavirus, por lo que se estima que el número de contagios a notificarse en los próximos días “pueden tener una tendencia hacia el alza”.

“Los casos reportados no están bajando en el nivel esperado por la ampliación de la cuarentena, estimando que si no se resguardan los equipos de salud, y no se controlan adecuadamente las actividades de las personas, se pueden producir incrementos exponenciales en el número de casos”, se consigna en el informe del IIE.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, explicó que los equipos de salud se contagian a través de dos principales vías: “Hay pacientes asintomáticos que pueden estar consultando en centros de salud generales, por lo que los equipos deben considerar que cualquier persona puede ser un asintomático infectado. Además, se sabe que los pacientes en terapia intensiva son grandes transmisores de la infección”.

Por otro lado, en el informe se analizó el impacto que tuvo la cuarentena en todo el territorio en cuanto al número de decesos: “Se puede observar que Argentina se encuentra entre los países con menor mortalidad cuando se analiza por millón de habitantes, junto con Uruguay Colombia y Méjico con 3 fallecidos por millón de habitantes”.

En ese sentido, se agrega: “No realizar intervenciones a la fecha Argentina estaría con más de 800 personas fallecidas, versus las 132 que se han notificado al día de hoy, y muy por debajo del estimado como posible impacto de las intervenciones”.

El análisis de Chuit

— En el informe se dice que si no se hubiese hecho la cuarentena ahora mismo habría 800 muertos. ¿Cree que el 26 de abril ya es suficiente para finalizar el aislamiento? ¿O se necesitarían más días como España que hasta el 9 de mayo se decretó el estado de sitio?

—Hay que ver cómo sigue la semana próxima. Se debería seguir analizando por si hay riesgos, pero yo creo que áreas como ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y algunas otras zonas van a tener que seguir en una cuarentena más que estricta.

—¿Cómo pueden resguardarse los equipos de salud?

— Que haya equipos de salud afectados pasa por el hecho de que todos somos posibles infectados por lo cual los equipos de salud no pueden hacer distanciamiento físico. Por ello, había que resguardarse más con el uso de los barbijos, lavar las máscaras y las pantallas, promocionar el uso de guantes, el lavado reiterado de manos y las áreas de riesgo donde hay afectados graves, fundamentalmente terapia intensiva.

La situación de Argentina

Ayer, sábado 18 de abril se registraron 81 nuevas personas infectadas en las últimas 24 horas por coronavirus, según el reporte vespertino que difunde el Ministerio de Salud de la Nación, lo que asciende el total de afectados en todo el país a 2.839.

De la totalidad de los casos, el 30,2 por ciento (856) es importado, el 41,7 (1.187) corresponde a contactos estrechos y el 17,5 (496) refiere a circulación comunitaria, mientras que el resto de encuentra en investigación epidemiológica.

Además, se notificaron tres nuevos fallecimientos, tres hombres, dos de 27 y 47 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y otro de 88, que vivía en Capital Federal.

B.D.N.