El "Kun" Agüero: un negocio de US$182 millones que no paró de crecer

"Lo primero es mi salud; los médicos me han dicho que lo mejor era dejar de jugar al fútbol. Estoy orgulloso por mi carrera", anunció entre lágrimas Sergio "el Kun" Agüero en una conferencia de prensa realizada en el estadio del Barcelona, donde tomó la decisión de dejar la actividad profesional a los 33 años.

Aunque el equipo catalán fue el último de su carrera, durante 18 años el delantero argentino generó una gran fortuna, especialmente tras su contratación por el Manchester City en 2011, tras haber pasado por el Atlético Madrid e Independiente de Avellaneda, club que lo vio nacer.

Más allá del fútbol, el "Kun" ha sabido posicionarse en el rentable mundo de los eSports -deportes electrónicos-, en lo deportivo pero también desde lo comercial.

El "Kun" anuncia su retiro del fútbol profesional.

Según señala la revista especializada Forbes, el ahora ex futbolista catapultó sus ganancias al arribar al club inglés y ganó US$183,2 millones de dólares en ingresos entre 2012 y 2019. Además, lo han patrocinado marcas gigantescas, como Pepsi, Gillette y, principalmente, Puma.

Agüero recibió por año, en ese período, más de US$20 millones de dólares, siendo su mejor año 2016, donde alcanzó los US25.3 millones. En ese momento, se destacó por convertirse en el máximo goleador histórico de los Citizens y consiguió el mejor campeonato logrado en la historia de la Premier League.

Al margen de esto, el ex yerno de Diego Maradona generó alrededor de US$ 65 millones con sus transferencias. Desde los US$ 25 millones que pagó el club de la capital española al Rojo, hasta los US$ 40 millones que dio el City para tenerlo en su plantel.

En 2020, año atípico marcado por la aparición del coronavirus, una lesión en la rodilla dejó al "Kun" afuera la mayoría de la temporada. Esto, sumado al aislamiento obligatorio, hizo que el deportista comenzara a incursionar en el mundo de los videojuegos, por el que se sentía atraído pero que debido a sus exigencias como profesional no había podido dedicarle tiempo. Primero hizo transmisiones por Twitch, donde se ganó el afecto de sus seguidores y construyó una gran relación con streamers famosos como el español Ibai y el argentino "Coscu".

De a poco, con el "Vamo' a juga'" se interiorizó en la industria de los deportes electrónicos y los nuevos medios digitales y, finalmente, fundó su escudería propia: Krü eSports. La marca, una sociedad construida en Argentina y Barcelona, se asoció con una empresa de representación de Manchester City, para conformar Slak Esports Europa S.l., de la cual el ex jugador es dueño del 80%.

Por el momento el equipo del "Kun" ha sobresalido en dos videojuegos: el FIFA, de fútbol, y el Valorant, de disparos. En este último, su club acumula alrededor de US$ 200 mil por todos los torneos en los que compitió recientemente en un negocio que en 2021 generó US$ 138 mil millones y se estima que esté cerca de duplicarlo en 2022, dentro de una industria que en el horizonte cercano parece no tener techo.

