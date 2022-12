Ellos también quieren ganar la tercera: así se vive en Francia la previa de la final contra Argentina

48 horas son las que faltan para que el árbitro polaco Szymon Marciniak de inicio del partido entre Argentina y Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. 48 horas son las que separan a la Scaloneta de ganar la tercera Copa del Mundo... pero también a la selección gala.

"En París el clima mundialista existe. Miles y miles de personas se reunieron para celebrar en Champs-Elysees, que es el lugar de reunión para los que vivimos acá, lo que sería en Argentina el Obelisco. Eso sí, en las calles no se ven personas con las camisetas de la selección francesa. Hay que tener en cuenta que acá estamos teniendo dos grados bajo cero. Las manifestaciones en la calle con una remera son casi imposibles"; explica desde la Ciudad de las Luces la cantante argentina Gloria Marcó, en diálogo con PERFIL,

Hincha francesa en Champs-Elysees después de la victoria de Francia frente a Marruecos

Respecto a cómo se vive en la capital francesa la previa del partido contra la Albiceleste, la también compositora comenta: "Hay un clima permanente de excitación con respecto al match del domingo, en la televisión se habla permanentemente de esto. Y además, acá se festeja mucho y se comparte el ver los partidos en bares, en confiterías. Allí es donde se reúne la gente a ver el partido, porque no es viable poner una pantalla gigante en un parque con dos grados bajo cero, porque quedás semicongelado".

Lionel Messi versus Mbappé

"Se habla del partido anterior que Francia jugó contra Argentina, en el Mundial pasado y están muy entusiasmados con que Francia va a ser el ganador", asegura Marcó.

Claro está que la gran figura del combinado galo es Kylian Mbappé, la joya de 23 años del Paris Saint-Germain, quien junto con Lionel Messi es el máximo goleador de la Copa del Mundo, con cinco tantos. Fanáticos de Argentina y de Francia depositan sus esperanzas en ambos y el duelo entre las figuras es uno de los más grandes atractivos para este último partido.

Messi y Mbappé. De compañeros en el PSG a rivales en la final del Mundial

"Acá hay una admiración enorme por Mbappé. Es el gran duelo Messi y Mbappé. Son las dos estrellas en la que ambos países tienen centradas sus esperanzas. Es lógico que se entable esa competencia, no se si decirle rivalidad", sostiene Gloria, quien vive en la ciudad del amor hace 20 años.

Por último, Marcó habla sobre la relación entre hinchas argentinos y franceses en París. Cabe recordar que el pasado miércoles, en Montpellier, fanáticos galos se pelearon contra hinchas marroquíes tras el pase de la selección de Didier Deschamps a la final.

"Ese enfrentamiento surgió porque el tema de Marruecos y Francia es mucho más complejo, con muchas aristas que no son solamente el deporte, cosa que no se da con Argentina. Argentina tiene una relación buena. No hubo argentinos detenidos y nos manifestamos de forma pacífica. No es un festejo ni violento ni agresivo. De todas maneras hay mucha prevención, pero no creo y espero que nada suceda. Los argentinos nos comportamos celebrando y no generando disturbios. Estamos esperando todos ansiosos y con nuestro corazoncito argentino", concluye.

