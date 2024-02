Facundo Díaz Acosta, de entrar gracias a un Wild Card a salir campeón del Argentina Open: "Lo Vengo soñando hace mucho tiempo"

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta sorprendió y se consagró campeón del Argentina Open tras vencer este domingo al chileno Nicolás Jarry y, luego del partido, no pudo disimular su emoción: "Estoy muy contento, vengo soñando hace mucho tiempo con este momento".

“Trabajamos mucho con el equipo -su entrenador es Mariano Monachesi- y con la familia bancando atrás. Que sea acá en Argentina es un espectáculo. Me apoyaron mucho en la semana”, dijo Díaz Acosta después de recibir el trofeo del ATP porteño.

A lo largo de la semana, el tenista oriundo de La Lucila, en Vicente López, mostró un nivel impresionante y obtuvo el título sin ceder sets. En su debut eliminó al alemán Daniel Altmaier (53), luego al local Francisco Cerúndolo (22), al serbio Dusan Lajovic (58) y en semis le tocó contra el rosarino Federico Coria (106).

La frutilla del postre llegó este domingo, con el triunfo sobre Jarry en una final que duró una hora y 44 minutos, donde no le dio oportunidades a su rival para que tome ventaja en el desarrollo del juego. Cabe mencionar que el chileno está ubicado en la casilla 21 del escalafón de la ATP.

De este modo, el argentino alcanza su primer título en la categoría y además se convirtió en el décimo primer deportista local en obtener este certamen.

“Ahora me cambia todo, tendré que sentarme y pensar ver cómo sigo. Tenía pensado jugar algunos torneos, y ahora con todo esto voy a tener que modificar un poquito para bien, es un problema lindo”, aceptó, ante el panorama auspicioso que se le abre.

Y luego agradeció a la organización por la invitación, con Martín Jaite a la cabeza, a la que le sacó el máximo jugo. “Me diste la posibilidad de jugar este torneo. En un punto, devolverte un poquito esto la verdad que me pone muy contento. Ojalá no necesite más el wild card y robarte ese lugar, y se lo demos a otro”, concluyó.

Facundo Díaz Acosta, del puesto Nº 87 al Nº 59 del ranking mundial de la ATP

La cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo, estuvo casi repleta. 5.500 personas alentaron sin parar al tenista argentino de 23 años, quien en 15 días pasó de ser un desconocido a adueñarse de todos los "flashes" del domingo.

Es que Díaz Acosta volvió a poner en lo más alto del mástil la bandera argentina luego de tres años, tras el título que Diego Schwartzman conquistó en 2021 (le ganó la final a "Fran" Cerúndolo) y elevó a 233 la cantidad de trofeos para el tenis nacional, siendo el más ganador de todos el enorme Guillermo Vilas con 62.

El zurdo consiguió en 2018 cautivar al público nacional cuando consiguió ganar la medalla de plata en los duelos individuales de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, y también la dorada en dobles junto al también argentino Sebastián Báez.

Además, el tenista argentino ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y sacó boleto a los Juegos Olímpicos. Antes de eso, se las ingenió para entrenarse durante la pandemia cuando contó: "Estaban complicados los permisos para determinados jugadores, no me metieron en la lista y sigo encerrado hace 5 meses como la mayoría. Me puse un colchón, conseguí que me lo mandaran y lo puse en el patio para jugar". Ahora disfruta de su mejor momento.

Díaz Acosta, con este triunfo, aparecerá a partir del lunes en el puesto 59 del ranking internacional (+28 lugares). Así se convertirá en el cuarto mejor argentino, detrás de Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.

