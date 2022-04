Horacio Blanco: "La decadencia de la Argentina se expresa en todos los órdenes y también en el bridge"

Horacio Blanco, presidente de la Asociación de Bridge de Córdoba, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil luego de la participación de Mauricio Macri en el Mundial de dicha disciplina.

F: Ayúdenos a entender el Mundial de Bridge que está jugando Macri. ¿Hay un solo Mundial? ¿Hay varios? ¿Es como el fútbol que se organiza uno?

HB: Es el único mundial y lo organiza la Federación Mundial de Bridge, a la cual adhieren todas las confederaciones nacionales, que son más o menos más de 110 países, creo que son 123 países del mundo, que participan de la Federación Internacional.

F: ¿Cómo se organiza, cómo se eligen los equipos que van a representar a cada país? ¿Cada federación elige el suyo? ¿Cómo llega el expresidente Macri a ser el representante?

HB: La Federación Mundial está dividida en ocho zonas. La zona de Europa tiene más o menos 47 países. América son tres, América Latina somos nueve, Asia son once, después del Pacífico Sur son cuatro, África son aproximadamente dicisiete y hay otra zona de Asia que son trece. Eso más o menos le suma los 120 países. Cada una de estas confederaciones tiene el derecho para elegir equipos en las distintas categorías que se juega el mundial. El mundial se juega en cuatro categorías: equipos libres, equipos de damas, equipos mixtos y equipos seniors, que solo pueden estar integrados por mayores de 57 años, que sería el caso donde participó el expresidente Macri.

Estas confederaciones organizan su torneo regional y en ese clasifican el primero y el segundo y pueden clasificar al Mundial. En Sudamérica se hizo el campeonato sudamericano, los equipos argentinos compitieron y los que clasificaron en primer término ganaron su derecho a representar al país en el Mundial.

Argentina clasificó primero en el equipo senior, por eso participa el equipo del ex presidente y clasificaron en el equipo de damas para representar al país.

F: ¿Competimos dentro de Latinoamérica y ganamos dos, damas y senior?

HB: Exactamente, de la zona de América Latina, competimos, ganamos el derecho a participar del mundial representando a la Argentina en el mundial.

F: Y en el caso de seniors, hubo una competencia en la que también fue mismo equipo que hoy integró el expresidente Macri, ¿fue ese el que ganó el Sudamericano?

HB: Claro, ese equipo le da el derecho a representar a la Argentina. Los equipos se pueden integrar entre cuatro y hasta seis jugadores, porque si bien juegan en un mismo momento cuatro, es conveniente llevar más porque es una maratón bastante brava. Hay días que se juegan muchas rondas y es conveniente tener jugadores de refresco.

F: ¿Cómo evalúa usted el rendimiento del expresidente Macri en este último mundial?

HB: Yo he estado prendido mirando los partidos pero lamentablemente no transmiten en simultáneo todos los partidos que se hacen, sino que se transmiten 14 partidos por jornada. Ellos seleccionen con algún criterio, entonces no siempre se puede ver jugar a la Argentina en vivo. No he seguido todos los partidos de Argentina pero creo que ha tenido un buen desempeño en la categoría senior, un poco menos en Damas, en Mixtos también y en Libres hemos rendido menos.

Competimos en las cuatro categorías pero a dos accedimos a través de ganar el Sudamericano. En las otras dos, que fueron equipos mixtos y equipos libres, la competencia se realizó en Argentina solamente y esos dos equipos clasificaron por la competición que se hizo en Argentina.

F: ¿Qué significa la derrota que tuvo en el equipo argentino de seniors? ¿Cómo la puede comparar con la performance de otros mundiales? ¿Llegamos más lejos?

HB: Yo creo que en Argentina, lamentablemente, venimos de muchos años de decadencia que se expresa en todos los órdenes y también en el bridge. En el básquet tuvimos épocas de oro, fútbol todavía, medianamente, nos caemos y sacamos la cabeza fuera del agua, en boxeo Argentina produjo muchísimos grandes boxeadores. En todos nos hemos caído un poquito y en bridge también.

F: ¿Hay algún vínculo que encuentra entre el bridge y la política? Normalmente se hablaba entre el ajedrez, el go en el caso de los orientales, ¿Hay un tipo de puente que permita desarrollar pensamiento estratégico en el juego del bridge que pueda ser aplicado a la política?

HB: Absolutamente, hay solo cinco deportes de la mente reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Está el go, el bridge, el ajedrez, el ajedrez chino y las damas chinas. Son todos deportes que se juegan con fichas, el único que se juega con cartas es el bridge. A pesar de ser un juego de cartas, en la forma en que se juega, se elimina totalmente el azar. Hay otras formas donde el azar participa, pero en este caso queda de lado, todo está asentado en la habilidad de los jugadores y desarrollan muchísimas condiciones: pensamiento estratégico, improvisación cuando el escenario cambia en un mismo partido y hay que cambiar el enfoque de forma instantánea, la memoria, técnicas para memorizar. De ahí a que tenga vinculación con la política, no me alcanza el conocimiento y las estadísticas del mundo para afirmar que sí o que no.

F: Usted es presidente de la Asociación de Bridge de Córdoba. Hay una, imagino, en Buenos Aires y luego una Federación Nacional, ¿no?

HB: Si, la Asociación del Bridge Argentino (ABA).

F: ¿Córdoba representa el segundo territorio en importancia dentro de la Asociación de Bridge, como en tantos otros casos de la vida?

HB: En cantidad de jugadores sí, en nivel de jugadores no soy quien para opinar.

F: Yo recuerdo que incluso siendo presidente y estando el padre de Mauricio Macri convaleciente, todos los martes a la noche alrededor de la casa de Franco Macri se llenaba de autos oficiales porque Mauricio Macri iba a jugar al bridge con muchos amigos de su padre, que eso comenzó con su padre. ¿Hay alguna historia de la relación que usted sepa entre los Macri y el Bridge?

HB: No lo conozco por contactos personales sino por relatos de jugadores. Sé que el padre del expresidente era un buen jugador de bridge y tenía un excelentísimo profesional al lado que era Pablo Lambardi, que jugó en pareja con Mauricio Macri en este mundial. Es un jugador de los grandes profesionales de la Argentina, fue el número 1 durante muchos años, hoy si no es el 1 será el 3 o el 4, se mantiene en un altísimo nivel a pesar de que pasan los años.