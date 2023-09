Messi se lució ante 40 estrellas de Hollywood: desde LeBron James y DiCaprio hasta el príncipe Harry

Inter Miami se impuso 3 a 1 este domingo en una nueva fecha de la MLS contra Los Ángeles FC. El equipo de Lionel Messi gustó frente a un estadio repleto de estrellas de Hollywood: según la lista que compartió el equipo rival, dijeron presente desde Magic Johnson y LeBron James hasta Edward Norton y Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio toma un helado y disfruta del partido que tuvo a Lionel Messi como estrella

Es tal el atractivo internacional que tiene en este momento el capitán argentino que el departamento de comunicación de Los Ángeles FC informó el listado de celebridades que se sentarían en los palcos del BMO Stadium una hora antes de que comenzara el partido.

Si bien ya es habitual que haya celebridades en el campo de juego en el que el rosarino despliega su talento, la convocatoria de este domingo suena imposible, incluyendo integrantes de la realeza inglesa, exitosos deportistas, músicos reconocidos de muy distintos géneros y hasta actores de Hollywood, incluyendo dos Spiderman distintos.

La lista que compartió el equipo de comunicación del equipo que jugaba como local

Todas los famosos que fueron a ver a Messi

Entre los deportistas se destacan el basquetbolista James Harden; los beisbolistas Mookie Betts, Julio Urias y Clayton Kershaw; los jugadores de fútbol americano Mario Williams y Caleb Williams y, por supuesto, la leyenda Magic Johnson, quien al igual que el actor Will Ferrell, es dueño del equipo de Los Ángeles. Y obviamente también LeBron James.

El actor Will Ferrell, al igual que Magic Johnson, es dueño del equipo Los Ángeles FC

Los músicos presentes fueron el rapero Tyga, el grupo australiano de electrónica Rüfüs Du Sol, la mítica banda Rage Against The Machine, el bajista de System of a Down, Shavo Odadjian, el rapero Nas, el exOasis y fanático del City Liam Gallagher, el percusionista y el rapero de Cypress Hill “Bobo” Correa y B-Real y, por último, el rapero mexicano conocido como Alemán. Selena Gomez también estuvo presente y protagonizó una reacción imperdible de una atajada a lo que podría haber sido un golazo de Messi.

La larga lista de actores incluye a Steven Yeun, Owen Wilson, Oliver Trevena, Jason Sudeikis, Hannah Stocking, Glen Powell, Edward Norton, Xolo Maridueña, Mario Lopez, Brendan Hunt, Tom Ellis, Leonardo DiCaprio, Jaime Camil, Gerard Butler, Connie Britton, King Bach, el mencionado Will Ferrell y los dos Spiderman: Tobey Maguire y Tom Holland.

El príncipe Harry y su pareja, Meghan Markle, estaban incluidos en la lista

Sin aclaración de profesión, la lista publicada incluye también al príncipe Harry y a su pareja, Meghan Markle. Las fotografías más llamativas en el campo de juego fueron al miembro de la familia real británica, DiCaprio y Ferrell. También circuló un video de Owen Wilson pidiendo el autógrafo de Messi:

El impacto del Messi en la MLS

De acuerdo a un informe publicado por la CNN, los precios de las entradas para el partido entre el Inter Miami y Los Ángeles FC fueron los más caros de la historia para un partido de la Major League Soccer. Los precios medios rondaron los US$ 690, un 527% más que el precio medio de una entrada para un partido de la MLS, que solía costar US$ 110 antes de la llegada de Messi.

Sin Messi, los precios caen bruscamente, y la entrada más barata para el siguiente partido del equipo de Los Ángeles es un 80% menos costosa, a US$ 151 el asiento, según TickPick. El dato sorprende ya que si bien no se trata de un deporte tradicional en Estados Unidos, LAFC es uno de los equipos más populares y el actual campeón de la liga.

De acuerdo a la CNN, la messimanía se extiende también más allá del juego. Apple dijo que las suscripciones a su paquete de streaming de fútbol se dispararon desde que Messi se unió en julio y Adidas informó que la demanda de camisetas de Messi es "verdaderamente sin precedentes", provocando una acumulación de pedidos hasta octubre.

ML