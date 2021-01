Un 2020 agonizante para Starbucks, Burger King y McDonalds, con caída de 50% en ventas

Los locales gastronómicos son uno de los rubros más golpeados por la pandemia del coronavirus, y las empresas de comida rápida no son la excepción. Incluso las multinacionales Starbucks, Burger King y McDonald's tuvieron un 2020 para el olvido con una caída del 50% en las ventas por el Covid-19, sumado a la crisis económica.

"Terminamos con una caída del 50% en las ventas", afirmó, entrevistado por el diario La Nación, Marcelo Rojas Panelo, presidente de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos, que nuclea a decenas de locales de gastronomía, bebidas y cafés.

Según expresó el también gerente de Asuntos Legales en la mexicana Alsea (Starbucks, Burger King), el sector de las comidas rápidas tiene alrededor de 50.000 empleados directos: "Gracias al ATP pudimos garantizar las fuentes de trabajo. Venimos trabajando con el Gobierno y la manifestación es que va a seguir el apoyo al sector, siempre que la situación siga igual que ahora y no haya mejoras"

Starbucks y Burger King niegan su salida del país

"Este sector y la gastronomía en general está considerado como una de las actividades críticas más afectadas por la pandemia. Obviamente sufrimos una caída en las ventas. Los números son dispares porque hay empresas que tienen más locales en el centro y otras quizá tienen más actividad en Palermo, y eso hace que algunos estén más golpeados que otros, pero terminamos con una caída del 50% en las ventas", comentó Marcelo Rojas Panelo.

Y agregó: "Por suerte tuvimos un canal directo con el Gobierno nacional y se pudo generar una mesa de diálogo constante con medidas como el ATP que ayudo a paliar la situación. La manifestación es que van a seguir apoyando siempre que la situación siga como ahora y no haya mejoras".

En cuanto a la posibilidad de que vuelvan las restricciones sanitarias, señaló: "Hoy ya tenemos restricciones, no operamos al 100% y no sé cómo va a ser el rebrote. Nadie tiene seguridad de qué va a pasar, pero esperamos que con el tema de la vacuna y los pasos que se están dando no tengamos que volver a cerrar. Y hay diferencias entre regiones. Al principio, el interior era lo que mejor estaba, se fueron cambiando los aforos y en algunas localidades se llegó al 75% de la capacidad, y en otras no tanto. Claramente el AMBA fue el sector más afectado".

"A medida que se fueron abriendo algunas modalidades de venta después de la cuarentena estricta, como el take away, las terrazas o el aforo interno, el negocio mejoró y las ventas obviamente fueron creciendo. Eso va a ser clave para que el negocio siga en alza. Hoy tenemos un promedio de aforo interno del 30% de los locales, y si podemos mejorar esa capacidad, se va a notar la mayor actividad. Ojalá que eso empiece a suceder", pidió para este nuevo año.

Starbucks y Burger King cierran 13 locales en el país

Rojas Panelo también destacó que "internet fue clave" para poder sobrevivir en tiempo de pandemia: "Nos tuvimos que adaptar a que la gente no entre a los locales y que podamos llegar a los clientes a través de la digitalización, con todo lo que es el delivery. En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad interna y las mesas en las veredas empezaron en agosto y septiembre, y los primeros meses dependimos 100% del take away y el delivery. Como porcentaje de las ventas creció mucho".

"En su momento se llegó a un acuerdo con el sindicato para pagar el 100% de las horas efectivamente trabajadas, mientras que a los empleados que no trabajaron se les garantizó el 70% de las horas efectivas trabajadas de los últimos seis meses, y con un sistema rotativo para que todos pudieran trabajar en algún momento del mes", recordó.

Por último, para este nuevo año, deseó: "Esperamos que 2021 no sean como 2020. Creo que va a ser mejor, y quedan muchos aprendizajes y vivencias que nos van a ayudar. Sí puedo decir que el sector gastronómico es de los primeros en reaccionar. Nosotros a veces tenemos una inversión muy baja y generamos muchos puestos de trabajo rápidamente, al revés de otros que requieren mucha más inversión. A medida que la economía empiece a generar un rebote, lo vamos a ver como positivo en los locales".

EuDr / Ds