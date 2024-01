3.150 empresas, con el grueso de la deuda comercial

El Gobierno y el Banco Central decidieron descomprimir la crisis de las pequeñas y medianas empresas argentinas con deudas comerciales y abrieron una puerta de noventa días, para cancelar los pagos contraídos durante la gestión de Alberto Fernández, que comenzaron a generar parates en las fábricas por falta de insumos. El alivio llegará a las mipymes y le generará al BCRA un desembolso de unos US$ 1.200 millones, que se gatillará entre febrero y abril, confirmó PERFIL. Pero el grueso de la deuda, en manos de apenas 3.150 grandes empresas, se sostendrá en torno a los US$ 40 mil millones.

La noticia generó entusiasmo en las pymes, quienes habían advertido una crisis de producción, que se agregaría al derrumbe del consumo, pero con un fuerte sostenimiento de la presión alcista de precios primarios, debido a los costos financieros que debían afrontar para conseguir insumos. “Despejó a todas las empresas que importaban poco, quienes estaban a un paso de acceder al mercado secundario para pagar con CCL”, afirmó un empresario off the record. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, elogió la decisión conjunta del Gobierno y del BCRA, al sostener que “permitirá seguir operando a pymes que no tenían más cupos, ni créditos”. “Felicitamos la medida tomada por el BCRA y el gobierno nacional por permitir la regularización, lo que permitirá seguir accediendo a las materias primas e insumos para seguir produciendo”, enfatizó el empresario.

Una deuda comercial atomizada. En el Gobierno buscaron “separar la paja del trigo” y encontraron que la deuda comercial está atomizada en un grupo reducido de empresas. Según pudo saber este diario, las 9.946 mipymes que tendrán acceso al MULC en los próximos tres meses, representan a ocho de cada diez de las que tienen stock importador impago de ese segmento. Las 2.653 pymes restantes están empujadas al Bopreal serie 2. Si logra completar la adhesión de ese segmento (un total de 12.599 empresas), poco más del 70% quedará afuera del reclamo, aunque el monto de la deuda se mantendrá alto.

Sucede que, hasta el 10 de diciembre pasado, cuando terminó la gestión del Frente de Todos, la deuda comercial registrada llegó a los US$ 51.100 millones, de los cuales unos US$ 8.500 se pagaron con dólares propios desde cuentas del exterior. Esa cuenta da un resultado de US$ 42.600 M de deuda consolidada. En abril próximo tendrá los US$ 1.200 M menos por el stock de las mipymes. Así, el Gobierno dejará en la mesa de negociación a un tercio del total de los demandantes, lo que se traduce en unas 3.150 grandes empresas, que esperan por dólares para pagar una deuda comercial, que estará en torno a los US$ 40 mil M, que surge de la resta de los US$ 1.200 M de las mipymes y de unos US$ 1.400 M de las pymes no contempladas.

La adjudicación del Bopreal es, por ahora, la única salida que les ofreció a los grandes importadores, que deberán afrontar los pagos para sostener el flujo de bienes e insumos, si es que quieren sortear los problemas que afrontan ante la falta de materia prima para sostener la producción local. “El Padrón de Deuda Comercial se diseñó con el objetivo de sincerar y conocer el estado de situación de la deuda comercial que dejó el gobierno anterior, cuya gestión restringió el acceso a los dólares para el pago de obligaciones contraídas en el exterior. El padrón registró un total de deudas netas por US$ 42.600 millones, luego de descontar cerca de US$ 8.500 millones que fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios. El análisis de la información registrada reveló una alta atomización de la deuda”.

La medida, en foco. “Se habilitará el acceso al mercado de cambios a cerca de 10 mil empresas dentro de la categoría micro, pequeña y mediana con deudas declaradas hasta US$ 500 mil para que puedan cancelar la totalidad de sus compromisos con el exterior en los próximos tres meses”, sostuvo un comunicado de prensa conjunto entre el Gobierno y el BCRA. En total, 5.100 son micropymes, cerca de 3.900 pequeñas y unas mil medianas.

De esta manera, el Gobierno se sacará de encima un roce constante con las pymes, quienes sufren de manera más directa la crisis de la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad del traslado a precios de la suba de los costos que generó la devaluación del mes pasado. Ese segmento, podrá acceder al Mercado Libre de Cambios “para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024”. A partir del 10 de febrero próximo “podrán acceder por un máximo temporal de hasta US$ 50 mil; a partir del 10 de marzo próximo podrán acceder por un adicional de US$ 100 mil, y a partir del 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada”.

Las mipymes que superen los US$ 500 mil de deuda comercial tendrán “acceso prioritario” al bono de tramo corto Bopreal Serie 2, “con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025”. “Los Bopreal Serie 2 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN US$ dos mil millones y los Bopreal Serie 3 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN US$ tres mil millones. Las convocatorias para suscribir tendrán lugar durante el mes de febrero”, señalaron desde el BCRA.

Récord de adjudicaciones del Bopreal. Una de las razones de la apertura de la canilla de dólares para el stock de deuda de las empresas respondió al salto positivo en la adjudicación del bono Bopreal, que el jueves tuvo un récord de participación. A 690 empresas se les adjudicó un total de VN US$ 2.454 millones. “De esta forma, el monto agregado suscripto del Bopreal Serie 1 hasta la fecha es de VN US$ 4.096 millones, quedando disponible un monto remanente de Bopreal Serie 1 por hasta VN US$ 904 millones”, festejaron desde el Palacio de Hacienda. Una fuente de la mesa chica de la UIA, quizás una de las entidades con mayores preocupaciones por la deuda comercial de las empresas, dijo a PERFIL que “los precios de los proveedores para cobrar la deuda es muy grande”, lo que provocó una necesidad imperiosa de financiamiento. “Ya no te embarcan más y por eso que se compraron los bonos, para poder pagar algo y que te embarquen. Como no se incrementa la deuda, porque lo nuevo se paga 25% por mes, con eso se empieza a tener materia prima para seguir trabajando. Después se verá cómo se paga el resto, más adelante”, dijo.

El blue, al valor de la semana pasada

El dólar blue bajó y cerró al mismo valor que la semana pasada a $ 1.220.

En tanto, el contado con liquidación cotizó a $ 1.221 y el spread quedó en el 50% con el oficial.

El dólar MEP cotiza a $ 1.179,44, y la brecha con el tipo de cambio oficial se posicionó en el 43,2%.

El dólar oficial –sin los impuestos– cerró a $ 831,34 para la compra y a $ 871,96 para la venta. A su vez, el dólar billete en el Banco Nación opera en $ 802,75 para la compra y a $ 842,75 para la venta.

El riesgo país, índice que elabora el JP Morgan se ubicó en los 1.848 puntos básicos.

Por otra parte, el S&P Merval tuvo una baja del 2,44% en la última rueda de la semana.

En lo que respecta a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la última jornada de manera dispar. Se destacaron: BBVA con un 4,53%, Galicia 4,33% y Mercado Libre 3,07%.

Por otro lado, el Banco Central compró US$ 117 millones y en la semana este valor descendió a los US$ 802 millones. Las reservas quedaron en US$ 25.004 millones.