Carlos Melconian analizó este martes 30 de junio el impacto de la pandemia en la economía argentina y aseguró que este "debe ser el peor momento que nos ha tocado vivir" y que al país “le va a llevar mucho tiempo llegar a estar en las condiciones en las que estaba antes”.

Consultado en el programa Animales Sueltos sobre si este es el peor momento de la historia económica argentina, el expresidente del Banco Nación sostuvo que "en términos de caída de golpe sí”, y que "en término de niveles, hemos estado en niveles de PBI per cápita inferiores a esto", en referencia al número que se conoció ayer, que revela que en abril, el primer mes pleno en aislamiento social, preventivo y obligatorio, la actividad cayó 26,4%.

"Abril, mayo y junio van a ser muy parecidos en relación a los números. Es claramente el peor momento en comparación con cualquier otra crisis. Argentina venía atada con alambre. El Gobierno había proyectado algo modesto para los primeros 100 días, con control de cambios e intento de reestructuración de la deuda y justo le agarró la pandemia", afirmó el exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri.

Encuesta: la preocupación por la economía golpea la imagen de Alberto Fernández

"A la Argentina le va a llevar mucho tiempo llegar a estar en las condiciones en las que estaba antes de la pandemia. Y así va a ser para todo el mundo. Las proyección de caída para nuestro país es de 12 puntos (del PBI) y, si eso sucede, a fin del año que viene de ninguna manera vamos a estar recuperados", agregó.

Melconian además se mostró "preocupado" porque "el Gobierno no manifiesta una idea clara de cómo se intentará salir", y aseguró: "Creo que no hay ningún plan para salir de esta crisis económica. No hay dónde conseguir deuda ni hay ahorros previos. Lo único que te queda es la emisión de moneda. Y la emisión de moneda ya vino. De acá a fin de año habrá que ver como superar esa decisión, como desagotar esa emisión, porque esos pesos o los retirás o se te van al dólar, tal como sucedió".

Otro de los temas que desarrolló el economista fue la reestructuración de la deuda argentina. "Cuando vi la oferta original del ministro sabía que no salía ni a garrotazos. Me imaginé un escenario donde el presidente le dice: 'Andá y hacé jueguitos, pero volvé con la deuda arreglada'. Esto es para ir y arreglarlo arriba de la mesa, sin perder tiempo", sostuvo.

La economía tuvo una caída histórica del 26,4% en abril

"Mientras Argentina está viendo si se va al default, la tasa en el mundo vale 0%. Y nosotros estamos viendo acá si es culpa de San Martín, de Bernardino Rivadavia, de Macri, de Cristina. Los antecedentes no nos juegan muy a favor, hay desconfianzas mutuas. No hay que olvidarse que los de enfrente también juegan", recalcó.

Por último, se refirió a la empresa Vicentin, tras el intento de expropiación y la marcha atrás del Gobierno. "No conozco en detalle el tema de los préstamos a Vicentin. Yo estuve un año en el Nación (durante la presidencia de Mauricio Macri) y para mí la gente que trabaja ahí es como una familia. El tema de una compañía de esa magnitud, con lo que genera para los productores, tiene que tener una solución. Veo bien el involucramiento de los políticos, pero hasta ahí. Siempre la última palabra tiene que ser de la Justicia, eso es lo que corresponde", concluyó.

AB/FF