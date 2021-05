Crece la tensión de los empresarios con el Gobierno

En las últimas horas los principales dirigentes empresarios del país han advertido sobre “el rumbo equivocado que está adoptando el Gobierno en general” y formularon advertencias sobre los efectos negativos que generarán varias estrategias del oficialismo, desde la mayor presión tributaria, el incremento de los controles de precios, el cepo a las exportaciones hasta la reforma del Ministerio Público Fiscal.

El último domingo Perfil había anticipado que los hombres de negocios del país no ocultaron su preocupación en las últimas semanas por un deterioro muy fuerte en el clima empresario, situación que se agravó en las últimas horas, con la decisión del Gobierno de restringir las exportaciones de carne.

Este tema fue motivo una serie de reuniones virtuales entre los principales popes del establishment local en las últimas horas, donde los dirigentes empresarios no ahorraron críticas hacia lo que entienden una avanzada cada vez más elocuente del Estado sobre la actividad privada.

En esas conversaciones en la que participaron dirigentes de las entidades agropecuarias, de la industria, del comercio y del sistema financiero coincidieron en que “esa avanzada está afectando cada día más a la toma de decisiones de las empresas y golpeando duramente a la inversión”.

Allí, la dirigencia empresaria expresó un rotundo aval hacia los representantes del campo, nucleados en la Mesa de Enlace, en su decisión de realizar un cese de comercialización por nueve días como repudio a la restricción de la exportación de carne.

En medio de una pandemia que no da tregua, en la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) evaluaron que el panorama en cuanto al ritmo de la economía se está volviendo a complicar y hubo duros cuestionamientos hacia el Gobierno “por la falta de rumbo que está evidenciando”.

Fue ayer en un encuentro que mantuvieron algunos de los principales dirigentes del Consejo Directivo de la central fabril, quienes se mostraron muy escépticos por las últimas medidas adoptadas y por lo que ellos consideran la “desgastada estrategia de echarle siempre la culpa a los empresarios por los errores que cometen en el Estado”.

“Todas las medidas que se están adoptando ya se tomaron tiempo atrás y tuvieron un resultado pésimo. Ahora se insiste con la mismas recetas fracasadas, pero no se dan cuenta que cada vez hay menos margen para errar, con un país sumergido en una profunda depresión económica y con una pobreza del 45%”, recalcó a Perfil uno de los principales dirigentes de la central fabril.

Es indudable que el nivel de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los empresarios se ha encrespado seriamente en las últimas semanas y ahora se le agregó más fuego.

Otros que se suman a las críticas

Hasta la propia Asociación Empresaria Argentina (AEA), que suele tener un perfil bajo, emitió un comunicado de advertencia, que bajo el título de “Exportar es vital para crecer”, en el que cuestiona seriamente las medidas dispuesta con relación a la exportación.

“El futuro argentino depende vitalmente de las exportaciones. Sólo exportando más saldremos del estancamiento y nos encaminaremos hacia el desarrollo. Restringir las exportaciones de carne vacuna es una decisión muy negativa que nos aleja de dicho objetivo”, enfatizó AEA.

La entidad empresaria considera que esa medida “afectará a toda la cadena de valor de la actividad distribuida en diversas regiones de nuestro país, nos hará perder valiosas divisas, y desalentará inversiones y la generación de empleo en el sector” y además “pondrá también en riesgo el acceso a mercados en el exterior que con tanto esfuerzo se ha logrado abastecer”.

Por último, AEA advirtió que las inversiones “requieren de un marco de previsibilidad y respeto a las reglas de juego que generen confianza en el rumbo del país. La decisión de restringir las exportaciones en un sector tan arquetípico como el de la carne lamentablemente no contribuirán al logro de dicho objetivo.”

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, recalcó que cerrar exportaciones es un desacierto que ataca al empleo genuino.

Sobre este aspecto, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne por 30 días para intentar contener el aumento de precios internos.

“Es recurrir a viejas recetas que, de antemano, sabemos que no funcionan. Cerrarnos al mundo es restringir el crecimiento del sector productivo y atacar el empleo genuino”, aseguró Eduardo Rodríguez, titular del área.



CAME detalló que el 8% de las exportaciones de carne vacuna proviene de las economías regionales, pero la preocupación no sólo reside en los productores del sector cárnico, sino en el sector agroindustrial en su conjunto.

“Argentina ha ido perdiendo competitividad, por lo que abrir nuevos mercados y/o mantenerlos es un trabajo y una inversión de años”, resaltó.

“Antes de poner tanto en juego y tomar decisiones drásticas, antes de tener que dar un paso al costado y dejar los mercados en manos de nuestros competidores, analicemos la conformación de los precios al interior de cada una de las cadenas de valor mediante los Observatorios de Precios. Les aseguro que hay mucho material para trabajar”, afirmó el presidente de Economías Regionales de CAME, área que desde fines de 2020 difunde infografías en las que, entre otros aspectos, visibiliza la pesada carga tributaria que tienen los alimentos y deben pagar los consumidores.

Malestar sobre el tema de la Justicia

Pero la tensión entre el Gobierno y los dirigentes empresarios no sólo se basa en diferencias en cuanto a las medidas económicas adoptadas, sino también en lo que hace a iniciativas oficiales sobre la Justicia.

En ese sentido, el Foro de Convergencia Empresarial y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) alertaron sobre el peligro institucional que encierra el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar la forma de designación y remoción del Procurador General.

“Una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo”, dijeron

“El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”, destacó el Foro que coordina Miguel Blanco, también gerente general de Swiss Medical.

“Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”, agregaron.

LR