Desde el Gobierno evitan dar definiciones sobre el estado del swap chino

Desde el Gobierno nacional evitaron pronunciarse sobre la suspensión del swap con China por US$ 6.500 acordado por el ex presidente Alberto Fernàndez.

“Del swap no tengo nada para decir, ni para confirmar ni para desmentir. Cuando lo tengamos lo informaremos. En principio no hay ninguna anomalía. Pero no hay detalles para informar”, indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado sobre el tema en conferencia de prensa.

“Se paró a la espera de gestos de confraternidad”, confiaron a PERFIL fuentes del gobierno anterior que participaron en las negociaciones.

El swap le permite al país evitar el uso de dólares en el comercio con quien es uno de sus principales socios comerciales.

China disipó rumores sobre un distanciamiento con Milei: "Nuestras relaciones bilaterales están en buena forma"

El 10 de octubre pasado, el entonces presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del swap de divisas hasta 47 mil millones de yuanes, que equivalen a US$ 6.500 millones, luego de una reunión que mantuvo con el premier chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing.

Los contratos que formalizan este mecanismo de cooperación financiera son secretos y contienen cláusulas sobre condiciones y pago de intereses que no fueron dados a conocer.

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que el swap permitiría al Gobierno, tener capacidad de intervención en el mercado de divisas y acelerar el pago de importaciones. Además, pudo utilizarse una parte para afrontar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La relación de Milei con el gobierno de China

El gobierno chino no se expresó sobre la continuidad del swap desde la asunción de Milei como presidente. Pocas horas después de asumir, el mandatario argentino envió una solicitud a Xi Jinping para destrabar el intercambio de divisas.

"Los dos países son socios estratégicos integrales y nuestras relaciones bilaterales están en buena forma", indicó la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, después de que finalizara la reunión entre el enviado de Xi y Milei la semana pasada.

La canciller agregó que "China valora el crecimiento de sus relaciones con Argentina desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Estamos dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno de Argentina para el desarrollo sostenido y estable de la asociación estratégica integral China-Argentina”.