El dólar aflojó pero sigue alto: qué hay detrás de la suba y qué esperan los estrategas

"Llegaron las PASO y el mercado se dolarizó", aseguró el economista Salvador Di Stéfano y en su análisis contempló que lo peor que puede hacer un ahorrista hoy es correr detrás del blue, ya que "existe otra opción más barata para dolarizarse". Pero eso te lo explicamos más adelante, porque el asesor de empresas también aconsejó qué hacer para cubrirse frente a una posible devaluación.

Por su parte, la economista Natalia Motyl también reconoció que hay un componente especulativo en la suba del dólar blue. "Hay una aceleración fuerte de la dolarización de cartera ante un lunes post paso en el que podría saltar el dólar blue, según los resultados electorales", señaló.

Mercado cambiario: qué pasará con el dólar después de las PASO

En tanto, Nicolás Olivé Durand, Analista de Rudolph, explicó a PERFIL que "hoy es es difìcil ponerle un valor al dólar en tanto hay una fuerte presión sobre el tipo de cambio, en todas sus variables. Pero la incertidumbre electoral hace que la decisión racional sea comprar USD y ver que pasa luego. Sobre todo entendiendo que entre las posibilidades existentes post elecciones, la de la devaluación es una que tiene muy altas probabilidades de cristalizarse", argumentó.

El caso es que en la previa de la semana electoral la divisa norteamericana tocó los $600 y varios estiman que sigue sin ubicar techo. El apetito por los inversores sigue mirando el mediano plazo de diciembre y tal como señala Motyl, descuentan que habrá cambios. "Se sabia a medida que nos acercábamos a este punto de quiebre habría una dolarización de carteras porque el mercado ya está descontando que habría una corrección de las variables post elecciones", dijo. Además, sumó al contexto la situación comprometida de las reservas del BCRA. "Hoy las reservas netas están en rojo en alrededor de 10 mil millones de dólares, e incluso las de rápida disponibilidad también están en rojo", aseguró.

Con el dólar blue a casi $600, en qué recomiendan invertir los analistas de mercado

Para la analista financiera, "hoy el dólar de equilibrio -medido entre los pasivos remunerados que son la base monetaria en relación a las reservas netas se sitúa en $800, con lo cual todavía falta un montón por crecer", estimó.

Asimismo indicó que "el incremento del ritmo de crawling peg que superó el 10% mensualizado y la falta de dólares por el pago al FMI incrementa la demanda de dólares y reduce la oferta, presionando al alza las cotizaciones de los dólares financieros".

Respecto a cómo seguirá la evolución del informal, para Di Stéfano es claro que no frena. "El recorrido a la suba del dólar aún no terminó", aseguró el economista. "El dólar bule cotizaba al 31 de agosto del año pasado en $ 295, al 31 de setiembre en $ 294, y al 31 de octubre en $ 294. Proyectá la inflación anual, y te darás cuenta que el valor actual no es para sorprenderse, salvo que no hubieras realizado las cuentas antes que sucediera", estimó.

Respecto a cuál puede ser el valor de la divisa en los próximos días, Olivé Durand de Rudolph propuso analizar en qué valores estaba el dólar cuando salió Martín Guzmán. "Si traemos dicho valor al presente, estaríamos hablando de un dólar de 840/850 ARS, ese parece ser un "dolar caro", argumentó el estratega pero reconoció que "al final del día el que determinará qué es un dólar caro o barato, será el mercado cuando decida en qué valor aparecerá la venta", explicó.

Y agregó que pasó el lunes 7, cuando la divisa informal estuvo cerca de tocar los $600. "Por lo pronto ayer muchas cuevas dejaron de vender dólares si no tenían un vendedor calzado. Eso nos indica que las cuevas al menos veían que la fuerza compradora podia arrastrar los valores al alza, y no querian quedar descalzados", explicó.

Una situación con fundamentos políticos y técnicos

Por su parte, para el economista Damián Di Pace "todo indica que esta situación va a ser manejada por un mercado que encuentra en el fundamento técnico un maridaje ideal con el contexto político".

El director de Focus Market señaló que tras la suba ve fundamentos políticos y técnicos. En primer término reconoció a "la incertidumbre que genera una elección y una economía que está encorsetada para diferentes transacciones con la divisa norteamericana".

"Dólar Fiat 600": en la trepada llegó al número redondo y los memes colmaron las redes

En segundo lugar apuntó a la escasez de dólares en la Reserva del Banco Central de la República Argentina y a un acuerdo técnico del FMI que no está aprobado por el Board.

Finalmente, agregó que "existe un excedente de pesos en el mercado con escasez de dólares y una situación donde se impulsa la demanda pero no hay tanta oferta, por lo cual todo indica que esta situación va a ser manejada por un mercado que encuentra en el fundamento técnico un maridaje ideal con el contexto político".

Cómo cubrirse si hay una devaluación

Di Stéfano explica "En primer lugar, no sabemos la magnitud, pero cubrirse es caro. En el mercado de futuro pagas una tasa superior al 200% anual, con los bonos duales tenés tasas negativas del 14% anual, al igual que en los bonos soberanos que ajustan por dólar linked", explicó

De esta manera, para el asesor de negocios "lo ideal es comprar obligaciones negociables de empresas argentinas bajo ley extranjera, en promedio tienen tasas que se ubica en torno del 7% anual, según plazo y condiciones. Es una gran opción porque pagas el dólar a precio inferior al dólar MEP", señaló.

Con respecto a los bonos soberanos, aseguró que están sorprendiendo a más de uno. "En el marco de un mercado sumamente complejo, están subiendo de precio. El AE38 está cotizando en U$S 36,60, superó la barrera de los U$S 36,0. El año próximo paga dos rentas de U$S 2,12 cada una en enero y julio, es una buena renta para el precio que cotiza", ejemplificó.

Respecto a la posibilidad de que no se cumpla con ese pago, DI Stéfano aseguró que "lo mejor que puede hacer el gobierno que asuma el 10 de diciembre es no caer en una reestructuración de deuda, hay que gerencia la deuda, que será muy pagable con el escenario de exportaciones crecientes que tiene el país a futuro. Por otro lado, un buen gerenciamiento del presupuesto público, nos debería devolver al mercado de capitales", expresò.

¿Qué sucede con las acciones?

Respecto de las acciones, para Salvador Di Stèfano "El mercado está haciendo una corrección en dólares, y un techo en pesos, parecería que esta para una corrección, pero las empresas medidas a dólar CCL están a muy buen precio, no hay motivo para que se desplomen. Compraría energéticas, y algunos otros sectores competitivos".