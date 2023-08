El gobierno trae dólares para después de las PASO

El Banco Central decidió importar billetes por 600 millones de dólares extra para abastecer al sistema bancario para después de las elecciones primarias.

La intención de tener al sistema bien abastecido de efectivo en dólares, en principio, no tiene que ver con filas de ahorristas en los bancos ni nada que se le parezca. En los últimos dos meses los depósitos en dólares prácticamente no registraron variaciones. No hay gente sacando sus dólares de los bancos como sí se notó en marzo y en algunos momentos del año pasado.

En el Banco Central aseguran que traer esa cantidad extra de billetes verdes no debe alarmar y que esos movimientos forma parte de lo normal.

Dolar blue imparable: marca un nuevo récord y cotiza a $600



De todas formas, la decisión pone en evidencia una precaución razonable. En un escenario de múltiples tipos de cambio, si hay algo que no puede pasar es que falten dólares físicos, ni en la calle ni en los bancos, en ninguno de los mercados cambiarios.

En el caso particular del dólar blue, por tratarse de un mercado informal, la falta de billetes puede derivar en un aumento del precio. En cualquier caso, ante la tensión que se espera para después de las elecciones, no pueden faltar dólares.

Una reciente estimación privada señaló que la intención de los argentinos de acumular dólares en efectivo no tiene fin, lo que llevó a que existan 850.000 cajas de seguridad en todo el país, sumando las instaladas en bancos y las provistas por empresas no bancarias.

BL JL