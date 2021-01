El Gobierno congeló tasas aeroportuarias para vuelos de cabotaje

A través de la resolución 4/2021 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), el Gobierno dispuso el congelamiento total de la Tasa de Uso de Aeroestación Doméstica (TUA) hasta la finalización de 2021. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Desde el oficialismo señalaron que el objetivo es "generar el resurgimiento de la competitividad y productividad del sector, buscando alcanzar niveles crecientes de conectividad aérea para el beneficio de los usuarios y la potenciación de los impactos directos e indirectos del transporte aerocomercial”.

Además, se indicó que “las tasas aeronáuticas, correspondientes a operaciones domésticas que se efectúan en la Argentina, se encuentran no sólo entre las menos costosas de la región sino del mundo, optándose, criteriosamente, por la decisión de no incrementarlas para lograr ganancias de productividad y competitividad de los distintos actores del sector del transporte aereocomercial”.

Por otro lado, la resolución determinó un aumento de u$s 6 a la Tasa de Uso de Aeroestación Internacional. Así, el precio se eleva de los u$s 51 actuales a u$s 57 por cada pasajero internacional, embarcado en las terminales aéreas del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). Este incremento regirá para los billetes de pasajes aéreos emitidos, a partir de mañana, para ser utilizados a partir del 15 de marzo próximo.

Cabe recordar que el 16 de diciembre último, el Gobierno prorrogó por 10 años la fecha original de finalización del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000, hasta 2038, con un plan federal de inversiones de u$s 2.500 millones, de los cuales se ejecutarán u$s 1.400 millones en los próximos siete años.

Razones de la medida

La resolución detalla que “la modificación tarifaria que se propone no es aquella que surge del ejercicio regulatorio habitual, sino que es el resultado de la interacción entre la extensión del plazo de la concesión y aquellas tarifas que den sostenibilidad y viabilidad a las inversiones requeridas”.

También, agrega que “a los fines de preservar la competitividad del transporte aéreo, el Orsna buscó, expresamente, no afectar ningún cargo aeroportuario aplicable, directamente, a las líneas aéreas que realizan servicios domésticos o internacionales, ni afectar la tasa de uso para vuelos regionales”.

Por último, se informa que la decisión se tomó “como herramienta para generar un sendero de desempeño económicamente sostenible para el conjunto de terminales aéreas a cargo de AA2000, con el menor impacto sobre los usuarios que ha sido posible vislumbrar”.