Escenario post PASO: ¿Se puede repetir “el lunes negro” de 2019?

La presión sobre el tipo de cambio oficial que operó luego de las PASO de 2019 ahora se da días antes y sobre los dólares paralelos. Sin embargo, en estas elecciones primarias, los posibles resultados no están tan claros, así como tampoco el impacto posterior.

Remontándonos a principios del 2019, no había cepo cambiario y el dólar oficial rondaba los $38. La tendencia dolarizadora pre electoral lo llevó a ubicarse a alrededor de los $46 antes de las PASO.

Pero el caos empezó el 12 de agosto, día posterior a las primarias y que fue llamado “el lunes negro”: El dólar oficial subió a $57 en una sola jornada, luego de que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuviera el 47,8% de los votos con una diferencia de 16 puntos sobre Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

En suma, las acciones de las empresas argentinas se desplomaron más de 60% en Wall Street. En tanto, el índice Merval pre PASO valía US$ 970 pero aquel lunes cerró a US$ 490.

Durante la campaña presidencial, con un triunfo casi asegurado del oficialismo en las elecciones generales, la tendencia del dólar se mantuvo alcista y el Banco Central comenzó a imponer las primeras restricciones en septiembre dada la progresiva caída de reservas: Se estableció un tope mensual para comprar divisas de US$ 10.000.

Finalmente, tras las elecciones generales de octubre, el persistente rojo en las reservas hizo que el gobierno de Macri llevara el cepo a los US$ 200 mensuales que rige hasta la actualidad. Pero para ese entonces, el dólar ya había llegado a los $63.

A días de las PASO 2023, el dólar oficial cotiza a $295 y el blue llegó a los $600, luego de haber avanzado $50 en lo que va de agosto. En tanto, el MEP alcanza los $557 y el CCL se vende a $589.

Pero la principal diferencia respecto a 2019, radica en las numerosas restricciones al tipo de cambio oficial y en que no hay claridad sobre un posible resultado para este domingo. Tampoco hay certezas acerca de si se repetirá “el lunes negro” de 2019 pero en el mercado de cambios paralelo.

Similitudes y diferencias

En este sentido, Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica señaló: “La situación es muy diferente porque hoy hay muchas más restricciones cambiarias y el Banco Central tiene más control sobre la evolución del tipo de cambio oficial. Recordemos que una de las consecuencias directas del salto cambiario de agosto del 2019 fue que se volvieron a poner límites para la compra de dólares”.

“En consecuencia, una mala reacción al resultado de las PASO se reflejaría en un salto de los dólares paralelos y una caída en el precio de los bonos y acciones argentinas. La dimensión de esa reacción es la que puede obligar al gobierno a convalidar también una suba del dólar oficial”, explicó.

Para Caprarulo, un mal resultado para el mercado sería que Javier Milei quede con posibilidades de entrar a un ballotage.

Por su parte, Guido Zack, director económico de Fundar, dijo: “Hay similitudes y diferencias entre las PASO de 2019 y las de ahora. Entre las similitudes, todos los procesos electorales en Argentina tienden a darse con mucha volatilidad en materia macroeconómica y en particular, en materia cambiaria. Esto no es independiente de la fragilidad en la macroeconomía, que lleva más de una década”.

“Como reflejo de esto, quizás el indicador más interesante es el nivel de reservas internacionales, ya que muestra la capacidad que tiene el Banco Central para compensar esta volatilidad”, precisó.

Al respecto, según Focus Market, las Reservas Internacionales del BCRA previo a las PASO de 2019 se ubicaban en US$ 67.899 y en 2023, son de sólo US$ 25.258 millones (en lo que va del año el stock se desplomó en US$ 19.000 millones).

“Otra similitud entre ambas PASO es que el Banco Central tiene un balance deteriorado con una fuerte presión sobre el tipo de cambio. Es posible que actualmente tenga un deterioro mayor que el de 2019 pero la diferencia es que este año se llega a las PASO con un cepo muy fuerte. Eso permite a la autoridad monetaria mantener más controlada la cotización del tipo de cambio oficial, no así la de los paralelos”, añadió.

“Es un contrafáctico, pero es posible que si en 2019 se hubiera impuesto un cepo antes de las primarias, el efecto que provocó la devaluación del oficial hubiese operado principalmente sobre los tipos de cambio paralelos”, consideró Zack.

Por otra parte, dijo: “Creo que una variable a tener en cuenta para los días posteriores a las PASO es si el FMI da señales de realizar el desembolso o no. Si lo hace, le da poder de fuego al Banco Central para mantener controlada la cotización oficial”.

“Además, podría generar cierta calma en el mercado para que las cotizaciones paralelas no sientan tanto el efecto de un eventual resultado, que tampoco está tan claro”, añadió.

Y coincidió con Caprarulo al asegurar que un buen resultado de Javier Milei generaría mucha inquietud. Además, el especialista señaló que a medida que el libertario se fue desinflando en las encuestas, el mercado se tranquilizó.

Asimismo, Zack indicó: “A priori, uno podría pensar que un muy mal resultado del peronismo también puede generar inquietud. No tanto por la percepción del mercado, sino sobre todo por los incentivos que va a tener Massa, en su doble papel de ministro y candidato, para postergar ciertas medidas que tarde o temprano van a hacer inevitables”.

En este marco, explicó que esto incrementa las presiones en previsión de que posteriormente podría llegar a haber una corrección en el dólar oficial para alinearlo más a los tipos de cambio paralelos dada la restricción de reservas.

En tanto, Rocío Bisang, economista de EcoGo, afirmó que la situación es bastante diferente a la de las PASO del 2019 y que si bien la economía está bastante más contra las cuerdas, las expectativas son distintas.

En primer lugar, a diferencia de ese año, Bisang dijo que los candidatos son percibidos como más "promercado". "El candidato que gane, con distintos matices, está forzado a hacer un ajuste y en ese sentido, las expectativas para el mercado son positivas. No hay tantas chances de un escenario sorpresivo como en el 2019”, opinó.

Por otra parte, precisó que la situación de las reservas es diametralmente distinta ya que actualmente las netas están en negativo.

En suma, la economista detalló que en 2019 la cuenta capital estaba abierta y el tipo de cambio era único. "Hoy tenemos un cepo súper sofisticado y una brecha que se mantiene estable en torno al 100%”, agregó.

“Una corrida post PASO de la magnitud de la de 2019 parece un poquito menos probable (el escenario de ‘se vienen los malos’ no está), pero de darse, la capacidad de contención de la misma con reservas en negativo es muy limitada y podría coordinar una escalada considerable en la inflación”, explicó.

“La gran duda que plantean estas primarias es si luego de estas, el gobierno devalúa en el marco de las necesidades que le impone el acuerdo con el Fondo o si, por el contrario, tiene incentivos a seguir tensando la cuerda buscando llegar, no sin dificultades, a octubre”, concluyó.

