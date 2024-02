La número 2 del FMI, Gita Gopinath, se reúne con Luis Caputo y mañana con Javier Milei

La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se reunirá este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo mientras que el jueves mantendrá un encuentro con el presidente, Javier Milei, según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia habitual de prensa.



“La reunión se va a dar hoy con el ministro de Economía (Luis Caputo) y mañana la reunión será con el presidente de la Nación (Milei). No tenemos todavía los detalles precisos, pero, en principio, va a ser aquí en Casa Rosada”, manifestó Adorni.



En sus argumentaciones, el vocero presidencial negó que la visita de Gopinath se vincule con la posibilidad de que el gobierno tenga en mente realizar una nueva devaluación, sin embargo el vocero señaló que no puede hacer “futurología”.

