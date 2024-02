El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la cuarta jornada con compras en el mercado cambiario al hacerse de US$ 167 millones. Sin embargo, las reservas internacionales registraron una caída intradiaria de US$ 598 millones por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el analista de mercados Gustavo Quintana, el BCRA lleva comprados US$ 429 millones en febrero en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y US$ 6.564 millones desde el 13 de diciembre. De esta manera, el gobierno de Javier Milei logró una fuerte acumulación de divisas en casi dos meses de gestión, en parte gracias a una retracción inicial de la demanda importadora.

El Banco Central fortalece las reservas brutas

Con estos números, las reservas brutas cerraron US$ 26.392 millones, alejadas de los US$ 21.208 millones previos al desembarco del libertario en la Casa Rosada. Las tenencias netas, que resta el pasivo del Central, rondan los US$ 6.000 millones en terreno negativo. Vale recordar que la administración de Alberto Fernández legó un rojo de US$ 11.000.

La semana pasada, el FMI ejecutó un desembolso por US$ 4.700 millones que se depositaron en las arcas de la entidad que conduce Santiago Vausili. De forma automática, la Argentina canceló un compromiso por unos US$ 2.000 millones adeudados y este martes pagó otros US$ 800 millones. Los fondos enviados por el organismo multilateral despejan el horizonte de vencimientos hasta abril.

A cambio de la aprobación de la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, el Gobierno se comprometió a sumar US$ 10.000 millones en las reservas y lograr un superávit primario de 2% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2024, una meta que se empañó tras el retiro del capítulo fiscal de la ley Ómnibus.

¿Podría reducirse la compra de dólares por parte del BCRA?

Un informe de la consultora privada LCG remarca que tras el salto cambiario de 118% aplicado por el oficialismo y el esquema 80/20 aplicable a la liquidación de exportaciones, "el BCRA logró consolidar su posición compradora en el MULC".

Sin embargo, los analistas destacan que el ritmo de depreciación mensual de 2% (crawling peg) fijado por el Central "eleva la expectativa de devaluación en el corto plazo" y "el promedio diario de compras se redujo sensiblemente de US$ 207 millones en diciembre a US$ 149 millones en enero, cortando, hacia final del mes, con la racha después de 35 jornadas de compras, pasando a ser vendedor de divisas por un día".

"En el corto plazo es esperable que el ritmo de acumulación siga resintiéndose en la medida que la corrección del crawling del 2% se percibe más cercana, y por el hecho de que los importadores comienzan a acceder al MULC autorizados por el BCRA", advierten.

A pesar de correr el riesgo de una apreciación del peso por el efecto de la inflación, 2024 se presenta con algunas ventajas respecto al año previo: "El fin de la sequía, que implicaría mayores exportaciones por US$ 20.000 millones, y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner durante el 2023, mejorando en US$ 3.500 millones la balanza energética".

Por el lado de los egresos de divisas, LCG identificó la amortización de los bonos reestructurados por US$ 3.100 millones y los intereses por US$ 1.700 millones así como pagos netos al Fondo Monetario Internacional por US$ 2.300 millones en lo que resta del año.

"No creemos que en este contexto el BCRA tenga margen para sostener el atraso del tipo de cambio por un período prologando. Vemos como probable que el dólar oficial vuelva a corregirse más temprano que tarde y que el BCRA se vea obligado a sostener los controles sobre el mercado de cambios por lo menos durante todo el primer semestre, hasta tanto pueda consolidar el proceso de acumulación de reservas", cierra el análisis.

