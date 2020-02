Mejora el acceso a los inversores ángeles pero se enfoca en ciencia y tecnología

por Patricia Valli

En América Latina, las empresas vinculadas a la tecnología y lideradas por mujeres mejoraron su acceso al financiamiento con los llamados inversores ángeles. Un 54% consiguió capital emprendedor (venture capital),

Así lo señala un informe de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con Santander X. Mientras que, según la revista Fortune, el número de firmas de capital de riesgo con una o dos socias se duplicó en el último año y representa el 14%, lo que puede generar que haya más financiamiento disponible para empresas dirigidas por mujeres.

Un reciente informe de Morgan Stanley indica que las firmas de capital inicial pueden llegar a perder cerca de US$ 4 billones por no invertir en mujeres y otras minorías. En tanto, Goldman Sachs anunció que no asistirá a las empresas para salir al mercado si no tienen al menos una mujer en el directorio.

En ese contexto, el estudio “wX Insights 2020: El avance de las mujeres emprendedoras” en ciencia y tecnología encuestó a 1.148 participantes: 405 mujeres emprendedoras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática según las siglas en inglés), 492 mujeres emprendedoras no STEM y 251 mujeres que planean lanzar su startup pronto. Un 54% de ellas levantó capital de inversores ángeles y casi un 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos cinco años.

El estudio señala que el 9% de las compañías encuestadas son de Argentina, lo que equivale además al 11% de las emprendedoras. Fintech, Edtech, Healthtech y Biotech fueron los sectores más representativos de las compañías creadas por las emprendedoras participantes en la encuesta.

El estudio revela que el acceso a redes de mentores cualificados desempeña un papel fundamental para las fundadoras de compañías de alto crecimiento, en especial a la hora de levantar capital. Del 67% de las emprendedoras encuestadas que cuentan con mentores, el 79% levantó financiamiento formal de fondos de capital emprendedor, inversores ángeles y aceleradoras. Esto se vuelve aún más relevante con fondos de capital emprendedor (84%).

“Las mujeres son responsables del 64% de todas las decisiones globales de compra de productos y servicios, por lo que tener a mujeres en puestos gerenciales en una compañía aumenta la posibilidad de que la misma llegue a un mercado masivo”, revela Susana García-Robles, jefa de Unidad de Inversión y coordinadora de Iniciativas de Género de BID Lab.

Entre los obstáculos, detallan la falta de herramientas para evitar la carga del cuidado. El 46% de las emprendedoras STEM tiene al menos un hijo a cargo, por lo que el balance trabajo-vida personal y el rol social de las mujeres fue identificado como uno de los tres desafíos más importantes. Por su lado, el acceso a financiamiento fue señalado como el mayor desafío y motivo de frustración por el 59% de las emprendedoras encuestadas.