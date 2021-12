Precio del pan: Feletti y panaderos tratan de frenar aumentos de hasta 15%

El presidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandre, aseguró que junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti “estamos tratando de que no aumente el pan, pidiendo mesura a los panaderos”.

En diálogo con PERFIL, Santoandre dijo que “tenemos un aumento del 10% al 15% en lo que va de estos últimos 30 días” por el incremento de precios de la material prima.

El dirigente de los panaderos bonaerenses afirmó que “hicimos un comunicado sobre esta situación y he tenido un llamado de Feletti donde nos comprometimos a trabajar para garantizar la estabilidad del precio del pan”. Y agregó: “Está supeditado a que no aumente la materia prima. Los panaderos no dan más”.

La inflación de noviembre rondaría el 3%.

Para evitar incrementos excesivos en el precio del pan, el presidente de FIPPBA sostuvo que “necesitamos armar una mesa de trabajo que perdure en el tiempo, donde queremos que estén representadas todas las patas del sector: los molinos, los panaderos, el Estado y los trabajadores”.

“Nos han aumentado hasta un 15% las materias primas como son margarina, la harina, y la levadura. El pan no se lava y no se pela, sale del horno con cuidado de manipulación por parte de trabajadores especializados y se le da al cliente en bolsas de papel o plástico, que también aumentaron”, agregó Santoandre.

El dirigente que representa a las panaderías bonaerense explicó que durante la pandemia “aumentó el índice de clandestinidad y es una competencia desleal que no tiene presión tributaria. Calculamos que la clandestinidad hoy ronda el 50%".

En declaraciones radiales, el dirigente provincial se alineó con la postura Roberto Feletti, de desvincular el precio interno del internacional.

"Estoy de acuerdo en el desacople del mercado internacional porque nosotros si bien pagamos en pesos, estamos atados al precio internacional con el trigo. Nos perjudica a nosotros. Todo lo que tiene que ver con materia prima de otro país, tenemos que pagar la diferencia a un precio que nosotros no podemos”, expresó Santoandre.

LM