Hace unos días que Salvador Di Stéfano lo viene diciendo: "Parecería que el dólar dejó de ser objeto de deseo" pero ahora le sumó el nuevo condimento de que, tras la baja de las tasas del Banco Central se favoreció a un instrumento financiero que mucha gente desconoce. Se trata de los bonos ajustados por inflación que según su criterio vienen mostrando "un comportamiento positivo en pesos y en dólares".

¿Qué pasó con las tasas de interés?

Hace unas pocas jornadas el Banco Central bajó la tasa de política monetaria al 80% anual, lo que implica una tasa efectiva del 116,9% anual, frente a una tasa de inflación que la consultora SDS proyecta a marzo del año 2025 en el 133,1% anual.

"Esto implica que, el pasivo remunerado del Banco Central, crecerá por debajo de la inflación esperada", asegura Di Stéfano y agrega que "La tasa de devaluación la proyectamos en el 108,9% anual, lo que implica que, la tasa que paga el Banco Central sería positiva contra la moneda americana en un 3,8% anual".

Plazo fijo: cuánto paga cada banco cada $100.000 tras la baja en la tasa

En cuanto a los plazos fijos, se liberó la tasa que pagaran las entidades, por lo tanto, la oferta y demanda definirá el mercado. "Como los bancos no necesitan depósitos, el mercado se armó en torno a una tasa nominal del 75% anual, que implica una tasa efectiva del 107,0% anual, esta tasa es menor a la inflación proyectada, lo que implica una tasa negativa del 11,2% anual", dice el economista.

¿Cómo les va a los plazos fijos en relación a los bonos?

"Los plazos fijos tienen una tasa negativa de dos dígitos, y los bonos en pesos ajustados por inflación tienen tasas negativas de un digito, como es el caso del TX26 que rinde - 7,6% anual y el TX28 que rinde el -5,0% anual. Esto implica que, en lugar de hacer un plazo fijo es mejor invertir en este tipo de instrumentos financieros, que tienen una tasa negativa inferior frente a la inflación", destacó el economista.

Ahora bien, Di Stéfano indica que "para comprar un bono ajustado por inflación y que tenga tasa positiva tenemos que comprar el DICP que vence en el año 2033 y tiene una tasa positiva del 2,2% anual frente a la inflación", comentó.

Para el reconocido analista de mercado, los bonos en pesos ajustados por inflación han mostrado un comportamiento positivo en pesos y en dólares, en tanto el dólar hoy cotiza en similares valores a los que tenía a principio de año. "Por ejemplo, el dólar MEP valía el 30 de diciembre $ 995, y en el día de ayer cerró en $ 1.012", expresó.

El impensado ganador en una canasta de monedas en la Argentina

"La dinámica del mercado de capitales nos ha dejado como resultado grandes utilidades en lo que va del año 2023, por ejemplo, el AL30 valía al 30 de diciembre U$S 37,85 y en el día de ayer cerró en U$S 47,78, lo que representa una ganancia en dólares del 28,9%", describió Di Stéfano y agregó: "El bono AE38 al 30 de diciembre valía U$S 39,92, mientras que en el día de ayer cerró en U$S 42,52 lo que implica una ganancia del 2,5% anual. Esto implica que los bonos cortos superaron holgadamente en ganancias a los bonos largos que tienen mayor pago de rentas".

Por su parte, "el índice merval en dólares cotizaba a fin de año en U$S 940,4 y en el día de ayer en U$S 997,4 lo que implica una ganancia del 6,1%.", dijo.

Finalmente el analista reconoció: "En lo que va del año, las grandes utilidades se obtuvieron en los bonos en pesos ajustados por inflación, y en los bonos soberanos en dólares de corto plazo, mientras que los bonos largos y el índice merval tuvieron rendimientos favorables, pero no con grandes diferencias".

Lo que viene

Luego, el economista analizó lo que viene: "Si el gobierno nacional desea conseguir financiamiento externo deberá trabajar para bajar el riesgo país, los bonos en dólares deberían mostrar una tasa interna de retorno que se ubique entre el 15% y 18% anual, lo que dejaría a los bonos como el AL30 y AE38 con ganancias superiores al 30% anual", detalló.

Respecto de las acciones consideró: "deberían despegar a la suba, sin embargo, la amenaza de una corrección a la baja en la economía americana hace que el mercado siga en recorrido lateral en un rango entre los U$S 1.000 de techo y U$S 900 de piso con amplias posibilidades de corrección".

Al referirse a los bonos en pesos ajustados por inflación resaltó que "siguen siendo una excelente inversión, su valor técnico corre al ritmo de la inflación, y sus paridades acompañan la suba, no deberíamos descartar que todo desvió en los precios les dará a estos títulos la oportunidad de potenciar crecimiento", señaló.

Finalmente, aseguró que "parecería que el mercado está del lado de los pesos ajustados por inflación y los bonos soberanos en dólares de corto plazo, el resto pasa desapercibido dentro de una tendencia general de negocios atractiva, pero un tanto amarretas en materia de utilidades. El dólar ya no es deseado como en el pasado, la oferta en el mercado es muy alta, producto de la recesión, las exportaciones y el Bopreal", puntualizó.

LR