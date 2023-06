Precandidatos ante una economía en llamas: algunos objetivos comunes, métodos distintos y planes poco claros

En una elección marcada por el corrimiento del eje político hacia la derecha, los principales candidatos proponen distintas medidas económicas pero el denominador común entre ellos es la visión pro-mercado, hecho que se vio reflejado en los precios de las acciones argentinas y bonos soberanos.

Si bien hay algunos objetivos comunes, “los métodos” diferenciados determinarán las consecuencias.

En este marco, el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) realizó un informe en el que detalló la política económica de los principales candidatos para estas elecciones presidenciales.



Unión por la Patria

Luego de una agitada interna horas antes del cierre de listas, el ex Frente de Todos terminó por decidirse por el candidato que más se acerca a los intereses del establishment.

Conceptos como el orden fiscal, superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión son algunos de los ejes de discurso del principal candidato de Unión por la Patria (UP).

“Sectores vinculados a la explotación y exportación de recursos primarios, como el sector hidrocarburos, la minería y el agropampeano, parecen ser los elegidos para lograr un aporte sustancial de divisas que permita afrontar la situación de extrema fragilidad externa”, afirmó el CESO.

La promoción de inversiones para explotación de litio, la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en un tiempo récord y las sucesivas ediciones del programa “Dólar Soja” son una muestra de esto

“También presenta buena relación con los sindicatos. Si bien se muestra expresamente a favor de la recomposición de los salarios, habrá que esperar a ver cómo se conjuga esto con la idea de un tipo de cambio competitivo, que en otras palabras significa un dólar caro”, indicó el informe.

“Como se sabe, un tipo de cambio alto tiene generalmente como contracara salarios bajos, excepto que se recurra a incrementos en los derechos de exportación, subsidios a las tarifas y/o se logre reducir los márgenes de los empresarios que venden al mercado interno”, agregó.

Para disputar la alianza dentro de UP, emerge con un papel menos prepronderante Juan Grabois. Con un discurso que apunta directamente contra Sergio Massa y con un planteo explícito de romper con el FMI, encarna la mirada más “distribucionista” de la actual alianza gobernante.

“Ambos candidatos de la UP no tienen un programa explícito para hacer frente a la inflación, que todas las encuestas muestran como la principal preocupación de la población. La idea de una moneda regional, que ambos comparten con diferentes matices, es una propuesta de mediano-largo plazo, que no atiende la urgencia inflacionaria”, consideró el CESO.

Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio llega a las PASO con una interna efervescente que devino en dos fórmulas presidenciales. No obstante, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodriguez Larreta comparten el mismo programa económico.

“Ambos discursos apuntan a un fuerte ajuste del gasto público, una reforma tributaria, flexibilización laboral y la unificación del mercado cambiario”, indica el informe.

Tampoco se descarta una reforma previsional que involucre a los regímenes especiales. Sólo fue descartada la alternativa de una dolarización plena, pero se baraja la posibilidad de institucionalizar la circulación del dólar norteamericano como moneda alternativa.

Para bajar la inflación, evalúan un plan de estabilización que incluye equilibrio fiscal primario a partir de la reducción del gasto público consolidado, la reducción de impuestos “distorsivos” como ingresos brutos y retenciones, unificación del tipo de cambio e “independencia” del Banco Central.

“Lo que no está escrito, es que la unificación cambiaria implica una brusca devaluación inicial con un fuerte impacto regresivo en la distribución del ingreso y el riesgo de empujar la economía a escenarios cercanos a una hiperinflación”, explica el informe.

Por último, para apuntalar el empleo e incentivar la inversión se menciona una disminución de las cargas patronales y una flexibilización laboral que incluye convenios especiales para Pymes, una reducción de las indemnizaciones y una “modernización” de las negociaciones colectivas.

También se vislumbran reformas en educación, salud y una fuerte modificación en la política de asistencia social.

La Libertad Avanza

Por último, “la propuesta económica de La Libertad Avanza se sustenta en las recomendaciones de la teoría monetarista más prehistórica, que incluso ha quedado obsoleta para el pensamiento mainstream contemporáneo”, indicó el informe.

Su plan económico, en donde se destaca la propuesta de dolarizar, contempla además un fuerte recorte del gasto público, la privatización de empresas públicas deficitarias, reforma tributaria, flexibilización laboral, desregulación financiera y apertura comercial unilateral.

“Casi las mismas recetas económicas que se aplicaron durante los noventa y que terminaron con la crisis más importante de los últimos 30 años”, aseguró el CESO.

Para una segunda etapa quedaría una reforma previsional para recortar el gasto en jubilaciones y pensiones, la implementación de un régimen de capitalización privado, y la implementación de un programa de retiros voluntarios de empleados públicos para continuar con el proceso de achicamiento del Estado.

Finalmente, como medidas de tercera generación, una reforma en el sistema de salud con impulso en el sistema privado, una reforma educacional que incluye la implementación de un sistema de vouchers, y la eliminación de la coparticipación.

Desafíos en común

El principal desafío de la fórmula presidencial que asuma el 10 de diciembre será estabilizar la dinámica inflacionaria, objetivo para el cual ninguno de los candidatos tiene un plan bien definido que a su vez no desate una crisis social.

“Ningún plan que intente modificar los precios relativos tendrá éxito ni será duradero si antes no se estabiliza la inflación”, asegura el informe.

“Por otro lado, y en constante retroalimentación con el punto anterior, la necesidad de recomponer la fortaleza del peso –al menos para las alianzas que desean mantener la moneda nacional– resulta un punto clave”, afirma.

“Sortear las consecuencias de una economía bimonetaria que exacerba la fragilidad externa será indispensable para el éxito tanto de los programas que proponen la eliminación del cepo y la unificación del tipo de cambio de inmediato, como para los que plantean un camino progresivo para la eliminación de las restricciones cambiarias”, explicó el CESO.

Finalmente, “el otro desafío en común que tendrá cualquier alianza es el alto nivel de endeudamiento y la gran cantidad de vencimientos de deuda externa que nuestro país enfrentará en los próximos años. Independientemente de la coalición que asuma, será necesario renegociar –o refinanciar– tanto la deuda con el FMI como con el sector privado, por la imposibilidad material de hacer frente a dichos pagos”, agregó.

“En otras palabras, ni el escenario más optimista en términos de exportaciones será suficiente para pagar los vencimientos de la deuda vigente a partir de 2025, forzando una nueva reestructuración”, concluyó el centro de estudios.

