Este jueves 7 de diciembre se presentó Digitalmente rebeldes, el primer libro de Mateo Bovio creador de diferentes startups y conferencista especializado en emprendimientos y tecnología. Con este material apuesta a una “revolución” que ponga a las personas en el centro y que usen la tecnología a su favor. “Para una revolución de la clase media la clave es la tecnología y el mundo de startups especialmente”, enfatizó.

El libro, desde el título que se enfoca en la rebeldía, la estética que remite a la banda punk británica Sex Pistols (aunque Bovio reconoció que eso fue sugerencia del editor, ya que él escucha Enrique Iglesias), busca provocar una actitud de tomar la iniciativa. Así como esa cultura punk promovía el Do it Yourself (hacelo vos mismo), la propuesta de Bovio también va en ese sentido y desglosa algunas pistas para dar esos primeros pasos, sin quedarse solo en la productividad, no pierde de vista lo espiritual, el disfrute ni la necesidad de igualdad de oportunidades.

Foto: Valentina Bustos

Mateo Bovio fue destacado por la OIJ (Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica) e INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud de la Argentina) por su rol en innovación digital, es ingeniero industrial y profesor universitario del ITBA y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna (Italia). Es Magister en Neurociencias por la Universidad Favaloro y MBA por la MIB Business School de Trieste (Italia).

Es Fundador del programa de fidelización de clientes Fidus Premios, co-fundador de la billetera virtual TAP y co-fundador de Whalemate, la plataforma de entrenamiento integral y automatizada de security awareness para colaboradores. A su vez, es encargado de Global Partnerships & Referral Traffic Owner de Beincrypto.com.

Foto: Valentina Bustos

“Así como un joven latinoamericano sin posibilidades encuentra en el fútbol u otro deporte las oportunidades que la sociedad le niega, los emprendedores y profesionales latinoamericanos encontramos hoy en la tecnología ese trampolín al tan anhelado ascenso social, a la generación de oportunidades que la corrupción nos sacó y, además, un camino posible hacia el desarrollo de nuestra región”, anticipa el autor desde la contratapa.

Mindset del nuevo emprendedor

En el libro se pueden encontrar, además de reflexiones sobre cómo aprovechar positivamente los avances tecnológicos, los pasos concretos para la creación de un proyecto rentable y ejemplos de aquellas ideas que se convirtieron en empresas exitosas.

Entre varias de las recomendaciones, señala la importancia de lograr una “organización ágil”, que implica que cada integrante del equipo incorpore la “mentalidad de innovación”, que haya equipos de trabajos colaborativos, horizontales y flexible a los cambios. Paralelamente, debe haber una “cultura del bienestar”, en la se gestionen espacios y proyectos en donde “cada integrante del equipo se sienta parte y pueda explotar al máximo su potencial”.

“No importa de dónde venís, importa en qué sos bueno”

“El 90 % de las cosas que te preocupan, no van a pasar, hay que enfocarse en el 10% que sí puede pasar”, subrayó Bovio luego de señalar la importancia de la neurociencia, materia a la que se acercó para combatir sus propios ataques de ansiedad.

Foto: Valentina Bustos

Frente a todos los “peros”, “herencias” y toda la batería de reparos que pueden aparecer a la hora de pensar proyectos, Bovio sentencia como un buen pastor: “No importa de dónde venís, importa en qué sos bueno”.

“Creo firmemente que todos los que tuvimos la oportunidad de estudiar en América Latina, tenemos la responsabilidad social de pelear por la igualdad de oportunidades en la sociedad que se cristaliza mayormente en el acceso a la educación para todos y todas”, señala en el prólogo a su libro.

Y en el mismo lugar donde convergen datos fríos, ciencia exacta y productividad, aparece lo espiritual, nada menos que con una cita de Steve Jobs: “No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Por eso, debes confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. Debés confiar en algo -tu intuición, la vida, el karma, lo que sea-; este enfoque nunca me ha decepcionado y ha marcado toda la diferencia en mi vida”.



