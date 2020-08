Cómo avanza la vacuna de la prueba de Pfizer en Argentina

Sol Laila Gómez, Facundo Herrera, Juan Cutuli*

Las pruebas contra el Coronavirus parecen ser una carrera con tiempo limitado y ya en el país se encuentran desembarcando tres nuevas propuestas prometedoras. La prueba de Pfizer fue en el marco de un acuerdo que le permitiría a la Argentina ser uno de los primeros países en acceder a la vacuna, sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación le confirmaron a Perfil que el Argentina está apostando a la de Oxford que ya se está produciendo en el país y que requiere de una dosis y no de dos como la de Pfizer. “Además, apareció ahora una vacuna belga que ya está presentando los papeles ante en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”, agregaron.

La vacuna de la empresa farmacéutica AstraZeneca y la universidad de Oxford, ya se está produciendo en el país, gracias a un acuerdo entre privados en el que también está involucrado México. También hoy se anunció la china de Sinopharm desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín. Se encuentra en fase tres desde junio en Emiratos Árabes, se aplicará en dos dosis con 28 días de diferencia, tendrá un costo de 145 dólares y arribaría en diciembre. También colaborará Fundación Huésped. Y por último CanSinoBiologics, que también es una vacuna china que se encuentra en la tercera fase de investigación clínica. Sera presentada a ANMAT, para su aprobación, en no mucho tiempo.

Vacuna de Oxford en Argentina: qué se sabe del desarrollo de AstraZeneca

Las pruebas de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, comenzaron en Argentina con las aplicaciones a los primeros voluntarios. El estudio se lleva a cabo en el Hospital Militar por un equipo de trabajo que incluye a más de 500 profesionales, y está dirigido por el Dr.Fernando Polack, el Dr. Gonzalo Pérez Marc y la Dra. Romina Libster. De los más de 20.000 voluntarios inscriptos de la región del AMBA, aproximadamente 4.500 están siendo seleccionados para participar en el mismo.

Para ser voluntario/a en esta fase del estudio clínico de la vacuna las personas deben tener entre 18 y 85 años, además de no haberse contagiado con el coronavirus. “Como no soy médico ni científico, sentí que de esta manera iba a poder formar parte de algo sumamente necesario. Que el país haya sido elegido para esto, es una forma de garantizarnos tener, aunque sea una porción de las primeras dosis que se produzcan”, comenta a PERFIL el periodista y escritor Ezequiel Boetti (33), uno de los voluntarios que accedió a la prueba. “Es una forma de devolver algo al Sistema Público de Salud del país que más allá de los golpes que viene recibiendo hace varias décadas sigue mostrando su fortaleza al ser elegido por los laboratorios del mundo para semejante proyecto”, agregó Boetti.

Ezequiel Boetti

La mitad de los participantes recibirá la vacuna en desarrollo y la mitad placebo, en un diseño de estudio denominado “doble ciego”, en el cual ni los médicos tratantes ni los voluntarios conocen el contenido del productoadministrado. Esto garantizará la completa objetividad de los resultados que se obtendrán en pos de demostrar la eficacia de la vacuna en desarrollo.

Todos los participantes recibirán una segunda dosis después de 21 días, y seguirán bajo estricto control clínico durante al menos dos años. Sin embargo, se esperan los primeros resultados preliminares en algunos meses, los que permitirán la evaluación de eficacia de la vacuna por parte de las autoridades regulatorias.

Cómo es ser voluntario para la vacuna del coronavirus

Para entender el procedimiento, Rodrigo Afonso que es voluntario para la prueba, mediante un hilo de Twitter, dio todos los detalles de cómo fue su experiencia

Ayer me llamaron para decirme que fui seleccionado como voluntario para realizar la prueba de la #vacunaCOVID19

Esperemos que sirva para ayudar a que todo esto pase pronto. — Rodrigo (@rodrigoaafonso) July 29, 2020

“Catalina, del equipo de Fernando Polack, me llamó para hacerme un breve cuestionario y explicarme todo el proceso”, cuenta Alonso que cerró su turno de prueba para el 18 de agosto. Primero le hicieron el test serológico para medir loa anticuerpos, para saber si tuvo COVID-19. “Luego el clásico y famoso hisopado”, dice. “Una vez aplicada la primera dosis, en una App tipo digital, el voluntario deberá ir anotando cualquier cambio en su salud”, completa Rodrigo en su hilo.

Rodrigo Afonso

Luego de estos primeros pasos, se efectúa la inyección de la vacuna y hay que esperar 30 minutos para controlar que no haya ninguna reacción adversa. Finalmente, se llena unos formularios de cierre y se espera que nuevamente un taxi te lleve de regreso a tu domicilio.

El estudio de la denominada BNT162b2, ya atravesó favorablemente las fases 1 y 2 de prueba en EE.UU. y Alemania, e incluirá un total 30.000 voluntarios a nivel global en más de 120 instituciones de al menos tres países en su fase 3: EE.UU., Argentina y Brasil.

Coronavirus: se anotaron más de 15 mil voluntarios para probar la vacuna

Una historia diferente es la de Iliana Bazzi, tiene 44 años, vive con sus dos hijos adolescentes en La Matanza y es gestora cultural. Trabaja en un Centro Cultural que pertenece a la UOM en San Justo. “Apenas surgió la posibilidad de formar parte de un proyecto así, sentí que era la forma de dar una mano y ayudar entre tanto caos”, aseguró a Perfil.

Iliana Bazzi

Una de las cosas que la impulsó a formar parte es ver que su hijo mayor se encontró repentinamente con un mundo parado, él terminó el año pasado el secundario y este año iba a comenzar a trabajar y estudiar.

Iliana contó su decisión de ayudar recién cuando le informaron la fecha exacta de la vacunación. También recibió todo el apoyo de su familia. “Igual, cuando a mí se me mete algo en la cabeza, no me parás más” agregó.“Mi única inquietud era si algo de la prueba podía afectar mi rutina diaria laboral y familiar, pero me informé de todos los procesos, realicé todas las preguntas y fui siguiendo también los casos de las demás vacunas. Todo lo que leía reforzaba mis ganas de hacerlo”, confesó.

Fuentes del Hospital Militar aseguraron a PERFIL estar “muy orgullosos de haber sido seleccionados entre los centros que mayor cantidad de pacientes reclutarán en el mundo”, y agregaron: “El estudio está regulado por estrictas normas de confidencialidad y privacidad de los voluntarios que participan. Los voluntarios que aparecen en entrevistas lo hacen bajo su responsabilidad, desde los miembros de estudio no tenemos acceso a los datos de los participantes. Por supuesto cada persona es libre de comunicar su decisión de formar parte de este proyecto”.

Integrantes del Equipo de Investigación de Perfil Educación