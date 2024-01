Durante el acto de la CGT en el Congreso en rechazo al DNU, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, protagonizó un inusual hecho en un aparente coqueteo con la conductora Carmen Barbieri antes de su entrevista en el programa "Mañanísima" en El Trece, captado por las cámaras. Antes de comenzar la entrevista, expresó: "Es un honor que me entreviste Carmen Barbieri de tantos años de haberla visto. De mi infancia, de mi juventud".

Cuando recién comenzaba la manifestación convocada por la CGT, y ante la declaración del líder social del Polo Obrero, la periodista Mercedes Ninci le preguntó a Barbieri si le gustaba Belliboni. Ella respondió con una risa, mientras que el gremialista replicó pícaro: “Estamos dispuestos a todo en esta vida”.

En ese momento, Carmen Barbieri comentó: "Habrán sido algo en otra vida porque hablan como si fuesen amigos". Después de este efímero momento romántico, la entrevista se centró en la situación actual, abordando el cuestionamiento al dirigente social sobre una foto que se volvió viral, donde se le veía en una playa en Punta del Este.

Eduardo Belliboni furioso con el Gobierno: “Nos llegó una carta documento que nos responsabiliza y pretenden que paguemos $60 millones"

"Es falso, no estuve en ningún Punta del Este. Ya saqué un video denunciado que eso es falso. En el mismo momento que estaban diciendo eso, yo estaba en Burzaco donde vivo hace 50 años. Esta campaña es una barbaridad". Ahora si me invitan, debe ser una playa hermosa no la conozco. Si me invita Carmen, bueno listo ya está", sostuvo Belliboni, entre risas.

Al concluir la entrevista, el panelista Diego Ramos mencionó que está tratando de encontrarle pareja a la conductora, y ella confirmó que le agrada el dirigente social. "Me gusta como hombre, es grandote", afirmó Carmen Barbieri.

