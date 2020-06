Actriz, directora, docente teatral, Cristina Banegas es una militante del arte, aunque ella sienta que esta palabra le queda grande. En estos últimos años además sumó una intensa participación buscando que se apruebe la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “Tengo mucha fe que va a salir –confiesa- …tal vez sea mi deseo”.

En julio estaba previsto que repusiera su dirección de Edipo rey de Sófocles en el teatro Nacional Cervantes, pero por ahora sólo se verá la emisión on line, desde el 10 hasta el 13 de junio inclusive. También la invitaron a sumarse a las lecturas de Teoría King Kong de Virginie Despentes, propuesta iniciada por Andrea Bonelli, Mercedes Morán y Soledad Silveyra a comienzos de este año.

—La palabra “peste” hoy en boca de los personajes de Sófocles ¿tiene otra resonancia?

—Creo que los clásicos hablan del presente. Esta obra se viene repitiendo desde hace dos mil seiscientos años y el tema de la peste se repite siempre. Uno de los temas fundamentales del texto es el poder y siento que ahora también.

—¿Qué opinas del teatro que se emite por internet?

—Me parece muy difícil, pero lo veo bien como una posible estrategia en estos tiempos de pandemia y cuarentena. El teatro es pura presencia. Pero el arte perfora el formato, consigue trascender y comunica. Esto está pasando en el mundo. Creo que nos da la posibilidad de ver espectáculos, aunque no es comparable al ir a una butaca…es nuestra resistencia…

—Tu teatro (El Excéntrico de la 18) como tantos otros escenarios están cerrados: ¿qué pasa con las clases que dabas allí?

—Con nuestro equipo docente encabezado por mi hija (Valentina Fernández de Rosa) estamos dando clases virtuales. A mí me crea bastante stress trabajar con Zoom. Decidimos hacer cartas de amor y luego las vamos a enviar por las redes. Hay materiales maravillosos. Siento que en estos momentos es conmovedor y necesario escuchar amor. Cuando la gente no tenía internet: ¡qué lindo era leer y escribir cartas!…Elegimos de Chejov, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, Gustave Flaubert, entre otros. El género epistolar es hermoso, no sólo hay entre amantes, sino que encontramos entre hermanos, de madres a hijos. Estarán todos los amores.

—¿Cómo se afronta estos tiempos sin funciones, sin escenarios, ni ensayos…?

—Estamos junto a las actrices Ingrid Pelicori y Claudia Cantero preparando una dramaturgia sobre la novela La débil mental de Ariana Harwicz. Los otros días subrayábamos que esto sin cuarentena no lo habríamos podido hacer. Nos reunimos tres veces por semana vía Skype. Esperamos estrenarlo el año próximo. Es la relación madre e hija, pero busqué intérpretes que no tuvieran diferencia marcada de edad.

—¿Peligran la vida de las salas independientes?

—Mi hija –Valentina– está en la comisión directiva de ARTEI (Asociación Argentina Del Teatro Independiente) y ya están armando protocolos para ver cómo se puede seguir. Todos dependemos de estos trabajos, somos artesanales. Nuestra única ventaja es que no pagamos alquiler, ya que El excéntrico es nuestro, incluso vivimos allí algunos años. Son tiempos de mucha militancia cultural.

—¿Imaginabas el rebrote del racismo, como el que se dio en los Estados Unidos?

—Los seres humanos venimos repitiendo los mismos errores desde hace siglos…mirá Edipo…Brota lo peor: el racismo, el nazismo o las discriminaciones. avid. Tuvieron muchos mártires. Es una locura que siga siendo tan feroz este racismo…

Las tablas sin freno

La Fundación Mario Benedetti invitó a Cristina Banegas a que lea el cuento “Los pocillos”, al cumplirse once años del fallecimiento del escritor uruguayo. “Me encantó hacerlo. También participé en Instagram en vivo para el proyecto Leer en casa junto a mi madre, (Nelly) ella cantó a capela ‘Como dos extraños’ y yo leí textos míos”.

Cuando se le pregunta qué le duele en la actualidad confiesa: “El negacionismo y la perversión con la que piensa algún sector de nuestra sociedad. Por ejemplo, la carta que firmaron esas trescientas personas. Es preocupante, además de mentirosa. Se agarran de algo que el gobierno hizo por dos días, ya que casi inmediatamente nuestro Ministro de salud –a quien admiro- Ginés González García reaccionó y tomaron una posición firme. Por eso tenemos el número de muertos tan bajo si lo comparamos con los del resto del mundo. Gracias al equipo de científicos que se convocó. Es un triunfo de todos nosotros: de los ciudadanos. Hay que mirar Italia, España, o los Estados Unidos, más cerca Brasil, son locuras, con presidentes que están desequilibrados. El negacionismo se dio en todas partes del mundo…Otro ejemplo fue el del primer ministro inglés…que terminó internado en terapia intensiva. Veo odio de clases y falta de solidaridad. Los seres humanos somos así…Venimos repitiendo los mismos errores desde hace miles de años…”.