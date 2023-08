Luis Miguel en Argentina: las redes sociales dudan si es un doble quien sube al escenario

Luis Miguel comenzó su tan esperado Tour 2023 con presentaciones en Argentina, pero la noticia se opacó con la sospecha de fans que creen que quien da sus recitales no es el mexicano. Ante esto, Luis Ventura fue más allá y aseguró que hay tres dobles del artista en el país y que el original no se encuentra en Buenos Aires.

El pasado 3 de agosto fue la fecha de regreso de Luis Miguel a los escenarios y a más de uno lo sorprendió su aspecto físico. Mientras algunos dijeron que “se veía muy delgado”, otros pensaron que quien se subió al escenario fue un sustituto del intérprete de “Suave”.

En redes sociales apuntaron posteos en los que señalaban: “No es Luis Miguel, se parece más Diego Boneta que este doble”, "un fenómeno el clon de Luis Miguel", “le veo demasiado, demasiado delgado, no sé si se implantó ceja y cabello, es otro, ¿su voz? como siempre, maravillosa y única.”, “nos volvieron a cambiar al modelo que interpreta a Luis Miguel, por lo menos hubieran traído al mismo”.

También hubo quienes se indignaron con los cuestionamientos: "Me da rabia que las personas no crean que es Luis Miguel, obvio es, esa voz no la tiene nadie en el mundo y a pesar de que se ve envejecido, sigue siendo increíble, maduren", escribió una usuaria de Twitter.

El periodista Luis Ventura sostuvo que no es el verdadero Luis Miguel el que realiza los shows y que hay tres dobles en el país. No es la primera declaración polémica que hace en relación al cantante, ya que también afirma que la madre de músico, Marcela Basteri, está viva en un neuropsiquiátrico.

Cómo fue el primer show de Luis Miguel en Buenos Aires

En el momento en que el cantante colocó un pie en el escenario en su primer show en Argentina, la multitud estalló en gritos y aplausos. Los acordes de "Será que no amas" marcaron el inicio del recital. Luego, la segunda canción fue “Amor, amor, amor”, y siguió con “Suave”. En cuarto lugar, el cantante optó por una antigua canción que tomó nueva vida gracias a "Luis Miguel, la serie": "Culpable o no". También interpretó "Dormir contigo", una de las muchas composiciones de Armando Manzanero para El Sol, y "Te necesito".

Con "Hasta que me olvides", la conexión entre el artista y sus seguidores argentinos se hizo nuevamente evidente, con un Movistar Arena cantando al unísono.

Después de “Dame alguna prueba de amor”, la pantalla gigante anunció que llega uno de los momentos más esperados. “Boleros”, se leyó detrás del cantante, quien comenzó a entonar una seguidilla de clásicos románticos que incluye “No me platiques más”, “Usted”, “La puerta” y “La barca”.

El Sol deslumbró a todos con “Inolvidable”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”, algunos de sus más grandes éxitos. Después, llegaron otros dos clásicos de Manzanero, “Como yo te amé” y “Somos novios”.

Tras "Te digo adiós", el cantante dio inicio a uno de los momentos más emotivos de la noche. En la pantalla, se anunció la llegada de los tangos, y mientras una pareja de bailarines y un bandoneonista se adueñaban del escenario, el astro mexicano comenzó a entonar una seguidilla de canciones que popularizó Carlos Gardel y que él reinterpretó: "Por una cabeza", "Volver" y "El día que me quieras".

Luis Miguel llevó a cabo un dúo simulado con otra de las luminarias de la música: Frank Sinatra. En este momento, la audiencia disfrutó de una interpretación conjunta de "Come Fly With Me", la canción que formó parte del álbum "Duets" del famoso crooner estadounidense.

Marcelo Tinelli le hizo un cuestionamiento polémico a Luis Miguel

Con "Tengo todo, excepto a ti" y "Entrégate", el artista alcanzó otro punto culminante de la noche, seguido por un segmento anunciado como "Mariachi". Esta parte del espectáculo llegó a su punto más alto con interpretaciones como "Si nos dejan", "La Bikina" y "La media vuelta".

Acercándose al cierre, marcó el inicio de la sección dedicada al género que lo catapultó a la fama internacional desde temprana edad: el pop. "Qué nivel de mujer" fue la canción elegida para comenzar, seguida por uno de sus temas más aclamados, "La incondicional".

Finalmente, en un Movistar Arena lleno de entusiasmo con enormes pelotas inflables flotando sobre la multitud, Luis Miguel concluyó su actuación con "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul" y "Cuando calienta el sol".

