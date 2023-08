“Un departamento a estrenar”: el sorprendente premio que se sumará a Los 8 Escalones

Los 8 Escalones brillaron este miércoles por la noche gracias a sus carismáticos participantes y a un anuncio histórico. El conductor, Guido Kaczka, informó que un nuevo premio se sumará a cada emisión del programa, además de los tres millones de pesos que un jugador se lleva cada noche. Un departamento a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará a ser el premio principal del juego televisivo.

“Lo prometí y es hoy. Va a cambiar el juego. Seguirán siendo ocho que suben escalones, siguen estando los tres millones de pesos. Pero en los escalones se abre un nuevo camino posible, porque además y más importante, se va a jugar por un departamento a estrenar en Capital Federal”, anunció Kaczka al aire.

“Bravo, qué bueno. El sueño de todos: tener un departamento propio”, dijo Carmen Barbieri, jurado del programa, mientras los participantes aplaudían con expresiones de sorpresa. Si bien aún no se precisaron todos los detalles, probablemente el cambio se aplique desde este jueves y la dinámica del juego se transforme. “Ya contaré”, prometió Guido Kaczka.

El ganador de los tres millones

Al inicio del juego ya destacó un participante: de pelo largo lacio y largo, ojos maquillados y look al estilo dark. Emmanuel Nogueira, 39 años, se presentó tranquilo y comentó que estaba “con ganas de jugar ya y ganarse el premio”. Esa avidez se reflejó en su voluntad de ser el primero en contestar, ronda tras ronda.

Otra sorpresa para sus compañeros fue cuando el conductor le consultó a qué se dedicaba. Nogueira reveló que es profesor de danza para jubilados y bailarín profesional de jazz, disco, pop y reggaetón para eventos y, al comentar que a menudo su compañía de baile es invitada a permanecer y participar de las fiestas que animan, Kaczka no tardó en retrucar: “Ah, la pasás lindo”.

“Me anoté pensando que quizás no me iban a convocar”, confesó el bailarín quien, además, aseguró que participaba con el objetivo de crear una “productora de cine independiente de terror y fantasía y generar trabajo, porque es un nicho que acá no se hace tanto. Principalmente cortometrajes”, aclaró.

Nogueira erró la primera pregunta de la noche, que era sobre adverbios. Sin embargo, avanzó sin demasiadas dificultades hacia la final, donde se cruzó con otra sólida participante quien, incluso, le dio una segunda oportunidad al bailarín en una ronda donde parecía que se quedaba escalones detrás.

Se trata de Natalia, una vendedora de calzado e indumentaria en Quilmes y “mamá full time”. La finalista vive en Cruce Varela junto a su madre y asistió al programa junto a su hija mayor, de 20 años, aunque desde casa la alentaban sus mellizos de siete años. Al llegar al último escalón, Natalia conmovió a todos.

Carmen Barbieri resaltó su expresión de emoción y, ya entre lágrimas, Natalia dijo que “soñaba con llegar a la final” y que estaba nerviosa y feliz porque sus hijos menores la habían animado al salir de casa hacia el estudio de televisión. La mujer participaba con el objetivo de invertir los tres millones en su casa, ya que había sido estafada por una constructora.

La última pregunta del certamen fue realizada por Pampita. “¿Cuál de estas prendas eran quemadas en las manifestaciones feministas de fines de los años 60 porque eran consideradas un símbolo de la opresión de la mujer?”. Las opciones eran “corpiños”, “bombachas”, “enaguas” y “polleras”.

Emmanuel eligió la primera opción y Natalia la última. “Con este acto se pretendía buscar la libertad y quitar la opresión que puede simbolizar esta prenda. Al día de hoy, muchas no la usan porque no quieren, o como una forma de reivindicarse”, adelantó Pampita, frente a Emmanuel que ya abría grandes los ojos.

El bailarín se llevó los tres millones y, al enterarse, se agarró la cara y se le aflojaron las rodillas. Pero no pudo permanecer agachado porque inmediatamente fue abrazado por su contrincante, quien lo felicitó animadamente.

Kaczka se acercó y consultó si el participante volvería este jueves a intentar replicar su éxito: “Emmanuel, encima con los cambios que se vendrán, ¿volvés por 6 millones?” dijo, a lo que Pampita agregó: “¡y un departamento!”. “Sí, obvio”, retrucó el bailarín.

