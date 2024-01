Budd Dwyer, el político republicano que se suicidó por TV en vivo de Estados Unidos

El político que supo ser integrante del Partido Republicano, Robert "Budd" Dwyer se suicidó en vivo el 22 de enero de 1987 durante un discurso en la TV de los Estados Unidos, en el que defendió su inocencia en una causa por corrupción y frente a las cámaras les solicitó a los periodistas presentes:”Por favor abandonen la habitación si esto les afecta”.

El ex Tesorero del estado de Pensilvania había sido acusado de recibir un soborno de US$300 mil y horas más tarde conocería su condena judicial, en un histórico caso de extorsión estatal. Al día siguiente, la Justicia se reuniría y, era posible, que enfrentara una pena que superaría los 50 años de cárcel.

A pesar del riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel, Budd Dwyer rechazó la propuesta y decidió ir a juicio. Se mantuvo siempre firme en su postura: negó haber recibido un solo dólar y, además, la licitación no la había adjudicado él sino un grupo de trabajo formado por funcionarios del Estado.

Budd Dwyer, ex integrante del Partido Republicano

A través de una investigación interna que se llevó a cabo un año antes, en 1986, se reveló que la abultada suma de dinero iba destinada a la licitación de un contrato por US$4,6 millones para la empresa Computer Technology Associates, a la que había adjudicado la tarea de devolver a la población impuestos mal cobrados.

Al terminar su discurso que se extendió durante media hora en el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Capitolio de la localidad estadounidense, tomó un sobre papel madera y sacó un revólver Magnum. 357. “En esta nación, la más grande democracia del mundo, no hay nada que puedan hacer para prevenir que me castiguen por un crimen que no he cometido”, proclamó Robert "Budd" Dwyer.

Acto seguido, advirtió que “retrocedan o esta cosa lastimará a alguien”, se puso el arma dentro de su boca y se disparó en el paladar para terminar con su vida ante la mirada de miles de televidentes que seguían la transmisión y terminaron horrorizados tras haber observado la conmocionante secuencia.

Una frenética multitud rodeó el cuerpo de Budd Dwyer envueltos por la desesperación para intentar salvar su vida. Sin embargo, todo intento sería inútil, había muerto inmediatamente tras la detonación del arma en su cabeza,

El ex funcionario del partido estadounidense terminó con su vida a los 47 años de edad y era padre de familia, casado y con dos hijos pequeños, quién había asegurado que no era culpable en reiteradas oportunidades.

El suicidio de Budd Dwyer y un punto de inflexión para la TV de los Estados Unidos

El shock que inició en una de las salas del Capitolio Estatal de Pensilvania se extendió a miles de casas, pues el suicidio de Robert "Budd" Dwyer se había transmitido en vivo por TV, sin ningún tipo de censura, y representó un momento oscuro para los medios norteamericanos.

Su muerte quedó en la historia y marcó ciertos parámetros parámetros para la cobertura periodística en EE.UU, generando así un punto de inflexión tras el desacertado accionar de los medios de comunicación. Si bien, algunas cadenas habían cortado las imágenes a tiempo, otras continuaron al aire e incluso repitieron el momento del tiro en sus ediciones nocturnas.

La fuerte crítica de la opinión pública se hizo eco en un debate intenso ya que, la noche anterior había caído una tormenta de nieve en Pensilvania y había tanto niños como adolescentes frente a los televisores al momento de su reproducción.

Corrupción estatal y la extorsión a Budd Dwyer

Según consta en documentos oficiales, la compañía se encargaría de hacer cálculos para indemnizar a cientos de empleados del estado que sobrepagaron millones de dólares en impuestos a principios de la década del ochenta.

La fiscalía acusó al propietario de CTA, a su abogado, William T. Smith, y a la esposa de éste por delitos de soborno de funcionarios públicos. Pero la mayor preocupación de los fiscales era determinar quiénes habían sido sobornados. Los tres dijeron que le habían pagado a Budd Dwyer 300.000 dólares para que influyera a favor de CTA en la adjudicación del contrato.

Poco después de la licitación, el entonces gobernador de Pensilvania, Dick Thornburgh, recibió una carta anónima en la que se denunciaba el cohecho por parte de CTA para que le fuera adjudicado el contrato.

Señalado anónimamente, a Dwyers se le ofreció en un principio cumplir con una pena de cinco años, con la condición de que tendría que admitir su culpabilidad, y cooperar con el curso del caso, propuesta que había sido ideada por el procurador del distrito.

¿Quién era Budd Dwyer?

Robert "Budd" Dwyer nació en Saint Charles, Missouri, pero hizo toda su carrera política en el Estado de Pensilvania. A los 47 años había pasado por la Cámara de Representantes y cumplido tres períodos como senador estatal antes de ser nombrado Tesorero del Estado, la máxima autoridad en el área de recaudación de impuestos.

