Pánico en el avión de Alaska Airlines cuando se abrió la puerta en pleno vuelo

El vuelo 1282 de Alaska Airlines fue protagonista de un evento dramático el viernes 5 de enero, cuando una sección del tamaño de una puerta se desprendió 10 minutos después de despegar del aeropuerto de Portland, Oregón con destino a California. El fuselaje desprendido se ubicaba en la parte trasera del avión en la fila 26. Ninguno de los 171 pasajeros y seis tripulantes perdió la vida.

Sin embargo, atrás, junto a la puerta volada, se encontraba sentado Cuong Tran, un estadounidense originario de California que se encontraba viajando con su amigo cuando estalló el fuselaje y fue el único que sufrió heridas, entre ellas una laceración en la pierna.

Tran, de 40 años, relató cómo vivió su experiencia a bordo del avión: "mientras me succionaba, me aferraba a la vida", dijo en una entrevista a la BBC. Poco después del despegue, Cuong cuenta que se disponía a dormir al tiempo que el capitán anunciaba que ya habían sobrepasado los 10.000 pies de altura (3.048 metros), y fue entonces cuando se escuchó la explosión. "Entonces el agujero se nos vino encima y recuerdo que mi cuerpo se elevó. Luego toda la parte inferior de mi cuerpo fue succionada por el viento”, explicó. "Me aferraba a la vida", aseguró.

La descompresión duró unos 10 o 20 segundos, según relatos de los sobrevivientes del accidente. "La succión era muy fuerte y me aferraba por mi vida. Mis dos zapatos terminaron siendo succionados - yo tenía mi zapato bastante ajustado también”, recordó. Y agregó: “Mi teléfono, que estaba en mi mano, desapareció”.

Los testigos dijeron que "se sintió una explosión y luego el avión se sacudió", cayeron las mascarillas de oxígeno y las luces parpadearon. Un vapor blanco recorrió la cabina. Algunas personas gritaron. Otras estaban desorientadas. Esa fue la secuencia transcurrida a bordo del vuelo 1282 tras el despegue. Otra pasajera, Vi Nguyen afirmó que lo primero que pensó fue "Voy a morir".

Por su parte, Nicholas Hoch, de 33 años, que estaba en el asiento 12A, una ventana cerca de la parte delantera del Boeing 737 Max 9, bastante lejos de dónde sucedió la explosión, dijo que en el momento de la sacudida del avión, intentó mantener la calma, pero aun así comenzó a escribir mensajes de texto a su madre y novia porque sabía que algo andaba mal.

El vuelo con destino a California se había retrasado originalmente unos 20 minutos para permitir el deshielo. A las 5:07 pm, el vuelo salió de Portland, según Flight Aware, un sitio web de seguimiento de vuelo, subió 4800 metros viajando a aproximadamente 700 kilómetros por hora, y fue en ese momento que se sintió el estruendo, luego la sacudida de todos los asientos hacia adelante, la descompresión del aire y la caída de las mascarillas. Pero muchos de los pasajeros no podían comprender cuál era el origen de la histeria. Los auxiliares de vuelo mantuvieron la calma, y pidieron a los pasajeros que se sentaran y permanecieran sentados.

Durante una conferencia de prensa brindada por las autoridades el día sábado siguiente, se confirmó que nadie iba sentado en la ventana ni en el asiento del medio. Pero después de la “descompresión rápida” de la cabina, los reposacabezas de dos asientos cercanos habían desaparecido, así como la parte trasera de uno.

La pieza del fuselaje que se desprendió se llama tapón de puerta porque cubre lo que en otros modelos del avión a veces se utiliza como una salida de emergencia. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo el domingo que el tapón fue encontrado en el patio trasero de una casa en Portland.

Luego de la conmoción inicial, el avión se estabilizó y comenzó el aterrizaje forzoso retornando al aeropuerto de Portland. “El avión estaba estable. No temblaba, no hacía maniobras extrañas, solo volaba en línea recta”, dijo otro pasajero identificado como Kreps al ser consultado por medios locales. “En ese momento, estaba seguro de que el avión estaba bien y que íbamos a bajar sin problemas”, y agregó, “Estoy muy impresionada con Alaska y cómo manejaron esta situación”, dijo refiriéndose a la aerolínea.

Los pasajeros dijeron que una vez que el avión aterrizó, a las 5:27 p. m., los paramédicos abordaron. Un hombre sentado en la fila detrás del agujero dijo que se había lastimado el pie, pero que no había sufrido lesiones graves.

Qué sucedió con el vuelo 1282

Durante una investigación preliminar se descubrió que faltaban cuatro pernos claves que mantienen en su sitio en su sitio la puerta adicional que no era usada por este avión que se dirigía a California.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recolectó todas la imágenes del hecho que se viralizaron en Internet para sustentar la investigación. Se trata de un avión modelo Boeing 737-9 Max de la empresa Boeing operado por Alaska Airlines.

Los pasajeros iniciaron una demanda a Alaska Airlines, Boeing y Spirit Aerosystems, alegando que el suceso les causó lesiones físicas y “graves trastornos emocionales, miedo y ansiedad”. Los demandantes solicitan daños punitivos, compensatorios y generales, aunque la demanda no especifica la cuantía. Cuong Tran también demandó a las compañías.

Según la BBC, que entrevistó al abogado de los pasajeros Timothy A. Loranger, dijo que el proceso judicial podría durar “un par de años”, ya que hay muchas personas implicadas. “De no ser por el cinturón de seguridad, la pierna del señor Tran casi sale despedida del avión… Es aterrador”, señaló.

Esta demanda se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de King, en el estado de Washington, y es independiente de otra serie de pasajeros que demandan a Alaska Airlines y Boeing por US$1.000 millones por negligencia.

En un principio, Alaska Airlines dejó en tierra su flota de 65 aviones 737 MAX 9. Posteriormente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a todas las aerolíneas que dejaran en tierra este modelo de Boeing, aproximadamente 171 en todo el mundo.

El gigante de la aviación Boeing estuvo sometido a un intenso escrutinio con investigaciones sobre las normas de seguridad y calidad de la empresa en su proceso de producción.

JPO/fl