EL CONSENTIMIENTO IMPOSIBLE Y EL ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES

Basta de "abuso sexual infantil". ¡Hablemos de abuso sexual CONTRA menores!

Este abuso se manifiesta de múltiples formas sin que esté necesariamente en juego el contacto físico.

Es violencia física/psicológica por parte de un adulto que satisface sus deseos sexuales con un niño. "Manoseos", caricias inapropiadas, exhibiciones, inducción/presión para ejercer prácticas, fotografiar, filmar, son todas prácticas "sexualizadas" que configuran ABUSO.

La sexualidad se construye con el desarrollo, y aun cuando el niño ingrese en cierto "despertar" estará originado en el conocimiento del propio cuerpo y por motivación propia.

Cuando este "conocimiento" o determinadas prácticas vienen inducidas/sugeridas/exigidas por un adulto, no es natural y no hay consentimiento posible, ya que éste exige la comprensión real del alcance de las acciones. Y esta comprensión requiere de cierta maduración psíquica por lo que resulta ajeno a las posibilidades de un niño. Ni su pensamiento abstracto ni su madurez emocional son compatibles con la situación experimentada. Es más, vivenciar experiencias sexuales "adultas" siempre será demasiado intenso/improcesable para él/ella.

Su psiquis es incapaz de asimilar conductas sexuales adultas ¡Solamente puede lidiar con aquellas que son propias de las fases de exploración acordes a su edad!

Quien exponga a un niño a estas actividades está cometiendo un delito. Y el bien protegido es -además de la infancia- la dignidad sexual, ya que forma parte de la integridad del ser humano.

Y cuando el abuso es intrafamiliar y se cronifica (siendo ya innecesario que el agresor utilice fuerza física,por ser conocido para el niño y tener vía libre para abusar de su relación de confianza) la situación nos da más escalofríos.

Si hablamos de incesto paterno-filial las consecuencias serán devastadoras. Destruye tanto la subjetividad como la configuración familiar y los roles de parentesco. Cualquiera sea la etnia, edad, condición sociocultural o género, jamás pueden ser justificados ni aun apelando a cuestiones culturales.

Hay que escuchar el relato del menor sin importar la ausencia de signos físicos que lo prueben.

Y esto es así porque los niños no pueden imaginar/crear situaciones sexuales a menos que hayan sido expuestos a ellas. Es imposible e ilógico que inventen detalles específicos y descriptivos sin una realidad que apuntale estos dichos. Ellos son conscientes de que algo está mal y sufren mucho (aunque no dimensionan la gravedad). ¡Temen contar la verdad por miedo a ser castigados, culpados, o a generar discusiones entre adultos!

No hay fundamento para considerar que un niño es capaz de consentir un encuentro sexual. Tenemos que escuchar, observar, y no dejarnos llevar por discursos que intentan justificar lo injustificable. Es alarmante pensar en una aceptada orientación sexual hacia menores. Quien esté "orientado" a esto, está "orientado" al sometimiento y violación de quien carece de posibilidades de decidir. No podemos naturalizar esto.

Si querés capacitarte y colaborar para frenar el abuso sexual contra menores, comunicate con nosotros.

Dra. Pía M. Roldán Viesti

Abogada T°92 F°959 CPACF

Psicóloga MN. 57.457

Presidente y Fundadora de EUTI

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

[email protected]