El dólar blue toca nuevo récord de $122 incentivado por trabas

por Mirta Fernandez

La artillería de medidas oficiales para restringir el acceso al mercado cambiario de empresas y personas fisicas, incentivó al dólar informal. El dólar blue este miércoles tocó un nuevo récord de $122, una suba de $2 frente al martes, con lo cual la brecha con el oficial supera al 75%. Es una zona que para algunos analistas empieza a ser de riesgo para el traslado a precios, porque se lo empieza a tomar como referencia, más si las empresas se vuelcan a ese mercado por las nuevas restricciones para operar con el CCL y el MEP.

De hecho, las nueva trabas no lograron atenuar significativamente los valores de los dólares financieros libres.Tras el precio récord de casi $120 que tocó el martes el CCL, hoy daba un apenas un pequeño respiro y cotizaba a $119.

Fue en el marco de una jornada donde incluso circularon algunas versiones de que el titular del Banco Central, Miguel Pesce le habría presentado su renuncia al presidente Alberto Fernández, lo cual fue desmentido. Fuentes oficiales alegaron que esos rumores “lo instala la usina de mercado para voltear las medidas de regulación que se tomaron”.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández, admitió en declaraciones a radio Con Vos “estamos tratando de cerrar un acuerdo con nuestros acreedores y están los que te presionan con el dólar y están los que sacan solicitadas pidiendo por favor que no caigas en default y acepten lo que los acreedores te dicen por más que lo que te pidan los acreedores sea en desmedro de la gente”.

Los desafíos económicos de la Argentina por el covid-19

Para los analistas, las restricciones no tienen un gran impacto porque las razones de fondo que siguen alentando la dolarización son el exceso de pesos ante una mayor emisión monetaria, las bajas tasas de interés, y la incertidumbre por el resultado de la reestructuración de la deuda.

Guido Lorenzo, economista jefe de LCG, planteó que el dólar blue “sube porque no hay atractivo por las tasas en pesos ni por ningún instrumento que ofrece actualmente el Tesoro, eso más la inyección de liquidez es lo que empuja la brecha al alza”. Ante las mayores restricciones para acceder al CCL y el MEP, el blue “es un sustituto, empresas pequeñas y hasta medianas se pueden volcar a este mercado”. En ese marco, previno que el riesgo de la brecha sigan ampliándose es que “de a poco el tipo de cambio libre sea el de referencia para fijar precios”.

En sintonía, Federico Moll, de Ecolatina, consideró como uno de los factores que “los ofertas de inversiones en pesos dan un retorno magro, los plazos fijos dan rendimientos bajo en un contexto donde la expectativa de inflación está subiendo; tratar de bajar la cotización de los dólares paralelos vía trabas ya se ha demostrado en periodos anteriores que no lleva a nada”.

El analista Gustavo Ber sostuvo que “tras testear niveles cercanos al 80%, hoy el dólar MEP y CCL intercalan un respiro” pero sigue “la mayor dolarización como respuesta a la cautela e incertidumbre, mientras los operadores siguen atentos a la emisión monetaria y tasas reales negativas”.

Vidas versus economía, un falso dilema

Por su parte, Ezequiel Zambaglione, de Balanz, explicó que "no era evidente que iba a bajar el precio porque lo que hicieron fue restringir a ciertos actores a acceder al CCL y Mep, eso redujo el volumen de operaciones porque hay un montón de gente que no va a comprar porque no puede, pero eso no significa que el valor vaya a cambiar”.

“A veces hay una confusión de que si hay mucha gente que quiere comprar algo el precio de ese activo sube, y si hay poca gente el precio baja, y el precio depende de otras cosas, las tasas siguen siendo las mismas, las expectativas de inflación siguen siendo las mismas, las razones fundamentales detrás del tipo de cambio, no se modificaron con la regulación”, señaló.

Por su parte, desde un Fondo Común de Inversión evaluaron que la presión sobre el dólar sigue porque “por más obligaron a los fondos locales a vender, los mismos clientes que rescataron de esos fondos y se llevaron sus pesos, fueron a comprar dólares por su cuenta, y sumado a esto los fondos internacionales vieron la ventana para seguir desarme sus posiciones y comprando más dólares”. Al respecto, estimaron que “la presión del dólar subiendo, va a estar siempre y cuando haya incertidumbre, eso no pareciera que fuera a irse en el corto plazo”. En ese marco, alertaron que si la brecha sigue agrandándose, “el mayor riesgo es una devaluación oficial, porque eso termina recuerpcutiendo en la balanza de pagos, cuando hay brecha tan grande, los exportadores no tienen incentivos a liquidar sus dólares, con una divisa oficial atrasada y que no se condice con la realidad”.

CP