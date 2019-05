10 claves para sobrevivir en el aula, según la experiencia de un docente

Gonzalo Santos

La semana pasada, mientras perdía tiempo en las redes, leí una noticia que decía que un grupo de alumnos le convidó a los profesores panqueques rellenos de dulce de leche, semen y orina. El hecho ocurrió en Estados Unidos y la verdad es que no me llamó mucho la atención.

Después de trabajar unos años en secundaria uno ya no se sorprende por nada. Cualquiera que haya pisado un aula del conurbano sabe que a veces se trata menos de enseñar que de sobrevivir. Hace unos años el informe PISA reveló algo que muchos docentes ya veníamos intuyendo: que las escuelas argentinas son las más ruidosas del mundo. Hay más contaminación auditiva que en Tokio. Y no se trata de ese ruido deseable que postulan los pedagogos, sino de uno que obtura cualquier posibilidad de diálogo. Es como en la política: nadie escucha a nadie, y se sabe que cuando no hay comunicación lo que hay es conflicto. Agresiones ad hominem. Incluso ad baculum. El límite de lo posible, y de lo enunciable, de pronto se pierde de vista y se entra en una fase donde puede ocurrir todo: un panqueque con semen, laxante en el café, el auto rayado o un escupitajo en la campera.

Por eso en esta columna quisiera sugerirles a los docentes que todavía no están del todo curtidos por los rigores del aula algunos tips para sobrevivir a la barbarie y a la dinámica patafísica que suele tener la institución escolar. Aquí se los dejo: