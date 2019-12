Bolivia lanzó advertencia al gobierno argentino sobre la injerencia política de Evo Morales

El gobierno interino de Bolivia advirtió que espera que la República Argentina cumpla las normas internacionales sobre asilo y refugio político y no permita que el expresidente Evo Morales realice actividades políticas, dijo el jueves la canciller boliviana Karen Longaric. La influencia que el líder indígena pueda tener desde un país limítrofe preocupa a la clase dirigente boliviana, que organiza para 2020 las primeras elecciones presidenciales sin Morales como candidato.

"Esperemos que Argentina cumpla rigurosamente con los principios y las normas del derecho de asilo, así como el derecho de refugio, y no como ocurrió en México, donde Evo Morales tenía un micrófono abierto para hacer política", dijo la funcionaria. Su declaración se produjo horas después de que Morales llegara a la Ciudad Buenos Aires en condición de asilado y con el propósito de obtener estatus de refugiado político con la ayuda del gobierno de Alberto Fernández.

"Esperemos que la Argentina cumpla con esos principios y esas normas del derechos de asilo y de refugio y que no ocurra lo que ocurrió en México, donde tenía un micrófono abierto para hacer política", dijo la canciller boliviana, Karen Longaric.

Longaric dijo que el gobierno de transición de su país, que preside la senadora Jeanine Áñez, conocía desde el miércoles el plan de viaje de Morales a Argentina y que recibió en la mañana del jueves la confirmación de la llegada del expresidente a Buenos Aires. Agregó que la cancillería boliviana pidió firmemente al presidente Fernández que no permita que Morales actividades “que apunten a desestabilizar" al gobierno de Áñez: "Él no puede pronunciar ninguna manifestación de carácter político, está inhibido de ello y menos de hacer actos políticos que debiliten o desestabilicen al gobierno boliviano".

Morales renunció el 10 de noviembre pasado luego de manifestaciones en contra de su reelección y el pedido expreso de la Policía y las Fuerzas Armadas tras un informe de la Organización de los Estados Americanos que señala irregularidades en el conteo de votos en las elecciones que lo dieron como ganador el 20 de octubre. Actualmente pesan sobre él denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad, sedición, terrorismo y alzamiento armado.

La condición que puso el gobierno argentino

El exmandatario recibió el asilo en México el pasado 11 de noviembre y llegó al país un día después en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, para luego recibir una tarjeta migratoria de "residente permanente" bajo esa condición de asilado. El ministro de Exteriores, Felipe Solá, explicó que Morales llegó a Argentina con asilo político, pero que pedirá ser refugiado.

"La norma de asilo no está reglamentada, en cambio la otra (la de refugiado) la puede pedir una persona que esté ya en el país, puede pedir la condición de refugiado", aclaró el canciller. Sola recordó que "hace un mes y pico" Morales pidió asilo a Argentina y Macri "no se lo concedió". Y adelantó que, por el momento no está prevista una reunión del líder boliviano con Fernández.

"El Ministerio del Interior le concederá en pocas horas la condición de refugiado, que está normada. El reglamento exige una serie de pautas y queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina", detalló Felipe Solá. Y agregó: "Es más que nada una convención política. El grado de libertad que pueda tener es una cosa y el grado de compromiso político es otro. Es una condición que le pedimos, pero después voy a poder decir si queda por escrito o no".

"Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", escribió Morales en Twitter.

Evo es el jefe de campaña del MAS

Longaric explicó que, en caso de ser aprobada su condición de refugiado por parte del Ministerio el Interior argentino, Morales podrá "movilizarse con la credencial de refugiado por diferentes territorios pero siempre le estará prohibido hacer manifestaciones de carácter político". Sin embargo, en Argentina, la ley 26165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado no establece ningún tipo de prohibiciones políticas.

En sintonía, el diputado boliviano Edgar Mejía dijo que el papel de Morales como jefe de campaña será determinante para un triunfo del MAS (Movimiento Al Socialismo) en las elecciones, a pesar de estar fuera del país. "Va a ser muy importante porque la imagen de Evo no ha muerto. La imagen de Evo la conoce todo el mundo", enfatizó el legislador.

El parlamentario sostuvo que, a pesar de estar fuera de Bolivia, Morales "va a ayudar mucho como jefe de campaña, sea quien sea el candidato" y que respaldará a la nueva fórmula "con la imagen de que cambió Bolivia". "Vamos a ir adelante, vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar limpiamente. Por eso vamos a invitar a muchos organismos internacionales como veedores", anticipó Mejía.

D.S.