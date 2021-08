Estados Unidos registra la mayor cifra de niños internados por Covid-19

Estados Unidos enfrenta en estas semanas un crecimiento de casos registrados, fallecimientos y hospitalizaciones que, sobre todo, se dan en jóvenes y niños menores de 12 años. Las autoridades sanitarias atribuyen estas circunstancias al impacto de la variante Delta del covid-19 en la población no vacunada.

Este último fin de semana se registró el mayor número de niños menores de 12 años internados por coronavirus desde que empezó la pandemia. El director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), Francis Collins, informó durante una entrevista con el programa "This Week" de la cadena ABC News que Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por Covid-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia.

Es uno de los aspectos de la tercera ola del Covid-19 que sorprendió a los estadounidenses, que en gran parte del territorio habían flexibilizado las prevenciones, incluyendo el uso de barbijos al estar el 70% de la población vacunada.

Estados Unidos, golpeado por la variante Delta, ahora está en alerta por Lambda

Collins consideró que el país "falló" en las medidas contra el coronavirus porque "nunca debería haber llegado al punto en el que está con el rebrote de los casos de coronavirus en los más jóvenes, incluidos niños". Sobre este punto, señaló que "casi todas las muertes han sido de personas no vacunadas" y que precisamente "muchos de los menores de 12 años que fueron hospitalizados no estaban vacunados".

Si bien dijo no contar con "datos rigurosos" que apunten a que la variante delta sea más grave para los pequeños, sostuvo que escucha la preocupación de los pediatras porque en este nuevo pico de los contagios de la enfermedad "los niños que están en el hospital son más numerosos y están más gravemente enfermos".

Por ese motivo, el funcionario recomendó a los padres ante el inicio del año escolar que piensen en las mascarillas como un "dispositivo médico que salva vidas" y no como una "declaración política o una invasión de sus libertades", en tanto que enfatizó que su uso evitará brotes que obliguen a regresar al aprendizaje remoto.

En ese sentido, los Centros para el Control y prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tuitearon el domingo que incluso los niños asintomáticos pueden transmitir el coronavirus y defendieron el uso de barbijos de niños de más de 2 años "en entornos cerrados, incluidas las escuelas".

Children can spread #COVID19, even when they have mild symptoms or no symptoms at all. Due to the recent surge caused by the Delta variant, children 2 years or older should wear masks in public indoor settings, including schools. Learn more: https://t.co/tt49zOn1hf. pic.twitter.com/6XJwjbRMkB