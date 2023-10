El MAS expulsa al presidente Luis Arce y propone a Evo Morales como "candidato único"

El congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia propuso al expresidente Evo Morales como "candidato único" de cara a los comicios de 2025 y determinó la "autoexpulsión" del partido del actual presidente Luis Arce. Este posicionamiento expuso la profunda división dentro del oficialismo en ese país representado por ambos dirigentes.

La reunión partidaria, que se realiza desde el martes 3 de octubre en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba, comenzó con una resolución de la mesa política en la que se nombró de forma preliminar a Morales como el "candidato único" de la fuerza y se aprobó que "no se haga ninguna alianza" en las elecciones de 2025.

Además, la declaración que surgió de ese encuentro indica que "las denuncias por transfugio y traición serán remitidas al tribunal de disciplina, para considerar su expulsión del partido político", en una medida que apunta a Luis Arce y al vicepresidente, David Choquehuanca, que no solo no asistieron al encuentro, sino que además le restaron validez con el argumento de que no cuenta con la participación de las organizaciones fundadoras del MAS.

El presidente de Bolivia fue expulsado del MAS, el partido con el que ganó las elecciones en 2020, en medio de la disputa con su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales para las elecciones de 2025.

El movimiento oficialista que encabeza Morales apartó a Arce de sus filas por su negativa a asistir al congreso partidario que se celebra desde el martes hasta este jueves en el departamento de Cochabamba.

Según la resolución aprobada por los simpatizantes de Morales, Arce se "autoexpulsó" al incumplir la cita en la que su rival deberá ser proclamado candidato para las primarias de diciembre, de las que saldrá el aspirante presidencial.

"Se da por conocimiento la autoexpulsión de Luis Arce" y del vicepresidente David Choquehuanca, señala el documento leído durante la reunión. Otros 28 militantes del MAS leales a Arce, entre ellos legisladores y funcionarios del gobierno, también fueron expulsados.

Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ. Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción… pic.twitter.com/GpGrvHWXAb — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 4, 2023

Morales, quien gobernó entre 2006-2019, se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo."Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ", publicó Morales en sus redes sociales.

"Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción revolucionaria y no por ambiciones económicas", expresó.

"Los que no aceptan los estatutos, no aportan ni dejan aportar y tampoco respetan la convocatoria a este congreso legal y legítimamente fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral, no pueden llamarse militantes del Instrumento Político del Pueblo", cuestionó.

Evo Morales le pone los puntos a Luis Arce: "Económicamente no estamos tan bien, no se miente al pueblo"

La rivalidad que quebró la unidad del MAS se acentuó en el último año tras las críticas del primero al gobierno por su supuesta traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico.

Tras su frustrado intento de ser reelegido en 2019 después de 14 años de mandato, el izquierdista Morales impulsó la llegada al poder de Arce, quien todavía no ha anunciado si buscará la reelección.

Durante su congreso, el MAS también modificó los estatutos para que solo puedan postularse militantes con 10 años de antigüedad, requisito que Arce no cumple. Ahora, la justicia electoral deberá ratificar o invalidar las decisiones del MAS.

Arce se había marginado días antes del congreso del oficialismo, alegando que las organizaciones sociales no estaban representadas. "No podemos asistir a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños, las organizaciones sociales", señaló el mandatario y exministro de Morales.

Sin el origen indígena o carisma de su mentor, Arce ha logrado apuntalar su liderazgo entre las bases sociales y sindicales mediante la entrega de incentivos. Su desaprobación alcanza el 50%, según una encuesta de la empresa privada Diagnosis.

Sin embargo, en círculos del oficialismo se da por descontado que Arce irá por la reelección, ante la debilitada oposición y el rechazo que despierta Morales en sectores económicos.



