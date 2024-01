Francia: encontraron el cuerpo carbonizado de un jugador de rugby y detuvieron a su expareja

Fue detenida la expareja de Benjamín Arnauné, un jugador de rugby francés cuyo cuerpo fue calcinado en un incendio ocurrido en su casa el 30 de diciembre. Se cree que la mujer le disparó e intentó ocultar la evidencia con el fuego, por lo que luego estuvo prófuga cinco días y fue encontrada este miércoles en Aurensan, el pueblo donde creció.

El cuerpo carbonizado de Benjamin Arnauné, de 33 años, fue hallado en su hogar en Lesponne, en la comuna de Bagnères-de-Bigorre, en los Altos Pirineos franceses. Allí vivía con Tatiana B., quien fue su pareja durante 17 años. Arnauné fue un medio scrum conocido en la zona por haber jugado muchos años en el equipo de rugby de la ciudad y por haber sido criador de ovejas y vendedor de una distribuidora de bebidas.

Las autoridades confirmaron que la mujer había comprado un rifle de caza y había retirado 5.000 euros de un banco unas horas antes de la tragedia. Otras fuentes mencionaron rastros de sangre dentro de su casa, por lo que la hipótesis apunta a un asesinato que intentó ser disimulado con un gran incendio desarrollado por la mañana del sábado 30. “Dado el estado muy degradado del cadáver, se inició un examen de ADN para confirmar definitivamente la identidad de la víctima”, informó el fiscal Rodolphe Jarry.

El mensaje del club de rugby en donde Benjamín Arnauné jugó varias temporadas, antes de retirarse

El miércoles, personal de gendarmería desplegó un gran operativo en la zona, después de que Tatiana apareciera furtivamente ante sus seres queridos antes de volver a huir. A primera hora del jueves, tras la publicación de la fotografía de la joven en los medios de comunicación y en las redes sociales, la gendarmería recibió llamadas de varios testigos que dijeron haber reconocido a la sospechosa caminando y haciendo dedo (autostop) en Aurensan. Algunas fuentes afirman que intentó robar un auto y que decidió esconderse en el jardín de un local, donde dos vecinos la reconocieron y retuvieron, hasta que llegó la policía.

“La sospechosa pudo ser detenida con tranquilidad”, indicó el coronel Pierre Simon, comandante del grupo de gendarmería de los Altos Pirineos, detalló el medio local La Dépêche. Presente en el lugar, el jefe de escuadrón Thibault La Fay, jefe de la compañía de gendarmería de Tarbes, aseguró que Tatiana no opuso resistencia a su detención, pero fue trasladada al hospital para someterse a un reconocimiento médico, como exige el procedimiento.

Tatiana, de 35 años, fue descrita como "marcada por los graves antecedentes psiquiátricos” de sus padres

Antecedentes psiquiátricos, una nueva pareja y dificultades para tener hijos: el complejo contexto del crimen

Según la prensa francesa, la pareja no tenía antecedentes de violencia y parecía encaminarse hacia una separación difícil, pero no conflictiva. “Se acordó entre ellos que Tatiana dejaría la casa definitivamente este sábado 30 de diciembre”, explicó a Le Parisien un viejo amigo de la víctima y añadió: “Hacía varios meses que no vivían juntos de verdad, pero Benjamín quería que esta ruptura no fuera demasiado brutal. Entonces le dio tiempo a Tatiana para que pudiera digerir las cosas y organizarse”.

Además, detallaron que Benjamín Arnauné ya estaba en pareja con otra mujer, por lo que le había ofrecido a Tatiana quedarse durante el período de separación en la casa de la granja de ovejas que heredó de su tía. En la casa que fue incendiada la pareja había convivido durante diez años y se cree que la tensión también fue en aumento a partir de haber encontrado dificultades para tener un hijo.

“Hay emoción y asombro en todo el valle”, afirmó Claude Cazabat, alcalde de Bagnères-de-Bigorre, quien definió al rugbier fallecido como “carismático y muy humilde”. Según consignó Le Parisien, Tatiana, de 35 años, fue descrita como una joven “bastante tímida y retraída”, marcada por los “graves antecedentes psiquiátricos” de sus padres. Su padre ya falleció y su madre se encuentra actualmente internada en una institución especializada en la región. La Dépêche, por su parte, la definió como “una persona discreta y con fragilidades psicológicas”.

ML / ED