Doble vida, secuestro y asesinato: 7 casos policiales que se resolvieron en 2023

El avance de la tecnología, en especial aquella relacionada con el ADN, es un elemento crucial a la hora de permitir esclarecer hechos policiales, tanto recientes como antiguos. En ese sentido, cada vez son más los casos congelados desde hacía décadas que son resueltos gracias a la evolución en las técnicas investigativas.

Otro factor importante es la repercusión mediática. Aquellos sucesos que son más difundidos cuentan con mayores probabilidades de ser resueltos debido a la participación ciudadana, ya sea para reconocer algún objeto relacionado con el caso o para identificar a los involucrados.

A continuación, una lista de casos policiales que por avances tecnológicos o repercusión mediática, fueron resueltos en 2023 después de décadas de misterio:

Ralph Stutzman: siete décadas de misterio y una doble vida

Ralph Stutzman (46) desapareció luego de terminar de trabajar en su granja.

El 17 de agosto de 1952, Ralph Stutzman, de 46 años, desapareció de su granja en LaGrange, Indiana (Estados Unidos). El hombre era un granjero local, descrito por sus allegados como trabajador y hombre de familia. Al momento de su desaparición, tenía trece hijos junto a su esposa.

El día que fue visto por última vez, Stutzman actuó con normalidad: primero se dedicó a trabajar en la granja y le prometió a sus hijos que jugaría con ellos. Luego de que los niños terminaran sus tareas domésticas, hablaron con su padre para preguntarle cuándo jugarían juntos. En respuesta, el hombre les dijo que regresaría a la casa en veinte minutos, después de haber perseguido las vacas hasta el campo. Sin embargo, nunca apareció ni volvió a contactarse con sus familiares o amigos.

Según sus familiares, no había evidencia de que el granjero planeara irse ese día ya que no había preparado su maleta y no tenía ningún encuentro programado en la ciudad. Una de las teorías que se barajó es que tuviera deudas con algún individuo debido a que la noche previa había jugado al póquer con sus amigos. Asimismo, la policía no descartó que se hubiera ido voluntariamente, a pesar de que ninguno de sus allegados estaba al tanto de los presuntos planes para huir.

Finalmente, en junio de 2023, casi 71 años después de su desaparición, las autoridades localizaron al hombre gracias a muestras de ADN. Stutzman había cambiado su nombre a Delbert Schrock y en algún punto se había mudado a Florida, donde murió en 1968. Con su nueva identidad, contrajo matrimonio nuevamente y tuvo seis hijos con su segunda esposa.

Algunos de los hijos del primer matrimonio ya habían fallecido cuando se descubrió qué pasó con Stutzman. Sin embargo, el resto de sus familiares, incluyendo sus nietos, fueron notificados al respecto. "Es un alivio para mi madre. Durante años y años, ella siempre ha dicho que le gustaría saber qué le pasó a su padre antes de morir. Tiene 92 años", afirmó Ben Boyd, nieto del granjero. Si bien se supo su destino, las autoridades no lograron descifrar los motivos detrás de la huida del hombre en 1952.

Kahyla Unbehaun: encontrada gracias al documental "Unsolved mysteries"

Kayla Unbehaun fue secuestrada por su madre a los 9 años.

El 4 de julio de 2017, Kayla Unbehaun, de 9 años, fue secuestrada por su madre Heather Unbehaun en Illinois (Estados Unidos). A principios de ese mismo año, un juez le había otorgado la custodia completa de la menor a su padre, Ryan Iskerka, mientras que la mujer tenía permitidas visitas programadas. Fue en unas de esas visitas que la mamá desapareció con la niña y el 28 de julio de 2017 se emitió una orden de arresto por secuestro de menores contra Unbehaun.

“Según entrevistas con la policía, Heather fue vista por última vez empacando sus pertenencias en el techo de su automóvil. Sus familiares más cercanos indicaron que se fue de campamento a un lugar desconocido en Wisconsin y se esperaba que regresara el miércoles 5 de julio a las 7 pm para hacer el intercambio de custodia de un padre a otro (...) se habían desactivado todas las redes sociales de Heather y su teléfono estaba apagado (...) nadie ha podido comunicarse con ella ni ha hablado con ella desde el 4 de julio", escribió Iskerka en un GoFundMe creado con el objetivo de recaudar fondos para contratar a un investigador privado y cualquier costo adicional relacionado con la búsqueda.

En noviembre de 2022, la imagen de Kayla apareció en el último episodio de la tercera temporada de Misterios sin resolver de Netflix. Al final del capítulo "Secuestrados por sus padres" se mostraron diversos carteles de personas desaparecidas e imágenes computarizadas de progresión de edad del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Entre ellas, se vio durante menos de cinco segundos una foto de Kayla a los 9 años junto a una imagen de cómo se vería cuando fuera adolescente.

Tan solo esos instantes bastaron para que el 13 de mayo de 2023 un empleado de un local reconociera a la menor junto a su madre en un centro comercial en Asheville, Carolina del Norte. Ese mismo día Unbehaun fue arrestada y la chica fue entregada a su padre, quien a través de las redes sociales agradeció la participación ciudadana y pidió privacidad para el "nuevo comienzo" que supone el reencuentro.

La imagen de Kayla puede ser vista en el último episodio de la tercera temporada de la serie de Netflix Misterios sin resolver.

Unbehaun fue acusada del delito de extradición, cargo al que se negó a renunciar. La mujer recuperó su libertad el 16 de mayo luego de pagar una fianza de 25.000 dólares. Sin embargo, se entregó al día siguiente en el condado de Kane, Illinois, donde fue acusada de secuestro. El 18 de mayo, compareció ante la Justicia y quedó en libertad bajo fianza con un dispositivo de seguimiento electrónico.

Sumado a esto, el padre de Kayla obtuvo una orden de protección contra su exesposa, a quien se le prohíbe estar a menos de 1.000 pies (poco más de 300 metros) de su residencia, además de que no puede salir de Illinois sin permiso judicial, según informó The Independent.

Netflix no perdió la oportunidad para hacer eco del papel de su serie en el hallazgo. En esa línea, a través de redes sociales, la plataforma de streaming confirmó que "el dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada en 2017 por su madre sin custodia". "¡Un espectador de "Unsolved mysteries" ha cerrado un caso!", añadió.

Jewell Parchman Langford: uno de los casos sin resolver más antiguos y "únicos" de Ontario

El caso de Jewell Parchman Langford (48) fue descrito por la Policía Provincial de Ontario como uno de los más "únicos" de su historia.

El 3 de mayo de 1975, se descubrió el cuerpo de una mujer flotando en el río Nation, localizado en Casselman (Canadá). El cadáver mostraba signos de violencia, parecía haber sido estrangulado y tenía los pies y manos atados con corbatas, por lo que las autoridades determinaron que se trataba de un homicidio. Debido a la forma en que fue hallado, la policía supuso que alguien había arrojado los restos desde un puente cercano. Como no se conocía su identidad, fue apodada como "la dama del río Nation".

Tomaría 45 años descubrir su verdadero nombre, lo cual fue posible gracias a los avances en la tecnología de ADN. En 2019, el cuerpo fue exhumado para crear un nuevo perfil genético y al año siguiente, en 2020, "la dama del río Nation" recuperó su identidad: se trataba de Jewell Parchman Langford, de 48 años.

Según la sobrina de Langford, Denise Chung, su tía era una mujer de negocios prominente "adelantada a su época", que había abierto un spa en Tennessee (Estados Unidos). La víctima, que no tenía hijos y había mantenido el apellido de su exesposo, decidió realizar un viaje a Montreal (Canadá) en abril de 1975. Si bien prometió mantenerse en contacto con su familia, poco tiempo después de partir sus allegados no tuvieron novedades sobre su paradero, por lo que reportaron su desaparición a las autoridades.

Ante la coincidencia genética, los investigadores anunciaron el hallazgo a los familiares sobrevivientes (sus padres y hermanos murieron sin conocer su destino). Su identidad fue revelada al público en julio de 2023, a lo que se sumó el arresto de Rodney Nichols, de 81 años, por su homicidio. Durante el interrogatorio, el hombre informó a los investigadores que "tenía que confesar" el asesinato. Sin embargo, su abogado defensor indicó que el presunto asesino se encuentra en silla de ruedas y vive con demencia total.

Según Radio-Canada, Nichols, que actualmente reside en Florida (Estados Unidos), vivía junto a Langford al momento de su desaparición. Asimismo, allegados al hombre comentaron que continuó usando el auto de la mujer para su uso personal y que la describía como su "interés amoroso". Cuando compañeros de su equipo de rugby le preguntaron sobre ella, él les contestó que se había ido y que no sabía a dónde.

"Su objetivo [el de Langford] era difundir amor y alegría y hacer que la gente estuviera muy feliz de estar cerca de ella (...) Estoy desconsolada porque mi familia no se enteró de lo que pasó antes de fallecer, pero estoy muy agradecida de que [la policía] no se rindiera y siguieran trabajando duro para tratar de resolverlo y descifrar quién era ella (...) Me encantaría ver que se haga justicia (...)", manifestó Chung.

Angela Brosso y Melanie Bernas: víctimas del "Cazador de zombies"

Melanie Bernas (izq.) y Angela Brosso (der.) desaparecieron mientras andaban en bicicleta por un canal en Phoenix.

Angela Brosso, de 22 años, fue asesinada el 8 de noviembre de 1992 mientras paseaba en bicicleta por un canal en Phoenix (Estados Unidos). Casi un año después, el 21 de septiembre de 1993, el cuerpo de Melanie Bernas, de 17 años, fue encontrado en un área a unos dos kilómetros del lugar donde se descubrieron los restos de Brosso.

Ambas mujeres habían sido atacadas con un cuchillo y mostraban signos de agresión sexual. Las autoridades informaron que el cadáver de Brosso fue encontrado desnudo y decapitado, mientras que el de Bernas fue descubierto flotando en el canal. La evidencia de ADN recolectada mostró que los ataques estaban vinculados al mismo sospechoso. Finalmente, en 2015 hubo una coincidencia genética: Bryan Patrick Miller.

Bryan Patrick Miller (51) participaba en las convenciones de terror, ciencia ficción y cosplay de Phoenix disfrazado y haciéndose llamar el "Cazador de zombies".

Miller, de 51 años, fue arrestado por los asesinatos en 2015. Si bien negó su participación, reconoció que vivía cerca de donde ocurrieron los hechos en ese momento y que andaba en bicicleta por los caminos de la zona. El hombre, que se refería a sí mismo como el "Zombie Hunter" (en español, "Cazador de zombies"), fue declarado culpable y condenado a muerte en abril de 2023 por los cargos de asesinato en primer grado, secuestro e intento de agresión sexual. Sumado a esto, las autoridades creen que estuvo detrás de la desaparición de Brandy Myers, de 13 años, ocurrida el 26 de mayo de 1992.

"Hoy no busco compasión. Este momento es para la familia y los amigos de las víctimas. No puedo imaginar el dolor que han soportado durante todos estos años”, declaró Miller durante el juicio. Por su parte, la fiscalía remarcó la "brutalidad" del crimen al pedir la pena de muerte: "La brutalidad de lo que hizo, el impacto que tuvo en la familia de estas jóvenes, lo que les robó a estas jóvenes merece ejecución. Y esto sonará duro. Angela y Melanie no pudieron elegir cuándo morir. No pudieron elegir el día, la hora, el momento. Este acusado merece saber el día, la hora de su muerte".

Todd Lampley: encontraron al asesino gracias a una batata

El crimen de Todd Lampley (31) mostraba similitudes con la serie de HBO The Wire.

El 27 de febrero de 2011, Todd Lampley, de 31 años, murió tras ser disparado a través de la ventana del dormitorio de su casa en Massachusetts (Estados Unidos). En la escena del crimen, la policía encontró tres casquillos de bala, un teléfono celular y una batata que había sido cortada plana en un extremo, parecía tener un agujero tallado en el centro y estaba "hinchada e irregular" en el otro extremo, según la declaración jurada.

Más de una década después del hecho, las autoridades descubrieron al presunto asesino gracias a que encontraron ADN en la verdura, correspondiente a Devarus Hampton, de 40 años. El hombre, quien se declaró inocente de los cargos de asesinato y asalto con un arma peligrosa, fue arrestado sin derecho a fianza.

Para los investigadores, la batata fue utilizada como un silenciador. En ese sentido, en el tribunal, los fiscales recordaron una escena de la serie de HBO The Wire en la que se usaba esa verdura para amortiguar el sonido de los disparos. Sumado a esto, el teléfono celular encontrado en el lugar del crimen estaba registrado con el nombre de Marlo Stanfield, uno de los personajes del programa.

Devarus Hampton (40) había declarado contra Lampley durante un juicio por asesinato en 2010.

Además del ADN, la policía halló otras evidencias que incriminaban a Hampton. Al respecto, los registros telefónicos revisados ​​por las autoridades mostraron que había intercambiado más de una docena de llamadas y mensajes de texto con un hombre que estaba en la casa con Lampley en el momento del asesinato, incluidos los minutos antes y después del tiroteo, según la declaración jurada.

Asimismo, Hampton llevaba un brazalete de monitoreo GPS al momento del asesinato como parte de su libertad condicional en un caso no relacionado, siendo que los registros de ubicación del brazalete mostraron que estaba cerca de la casa en el momento del tiroteo y luego en el lago donde se descartó el arma homicida.

Aunque el posible motivo de Hampton sigue sin estar claro, él y Lampley se conocían. En esa línea, durante un juicio de 2010, Hampton implicó a la víctima en el asesinato de Jacques Sellers ocurrido en 2007. Según su declaración en aquel entonces, luego del tiroteo que terminó con la vida de Sellers, Lampley le dijo que una unidad canina de la policía había estado cerca del lugar donde él estaba parado y que "escapó con suerte", además de reconocer que "él y su amigo" estuvieron involucrados en el hecho.

"La dama de las dunas": descubrieron al asesino después de medio siglo

El asesino de Ruth Marie Terry (37) también fue el principal sospechoso de la muerte de una de sus esposas e hijastra.

El 26 de julio de 1974, una niña que salió a caminar encontró el cuerpo sin vida de una mujer en las dunas de Provincetown (Estados Unidos). La víctima estaba desnuda sobre una manta de playa y le habían cortado sus manos, por lo que no fue posible identificarla por sus huellas dactilares. Además, su cráneo había sido aplastado y casi la decapitaron. La investigación determinó que la causa de muerte fue por un golpe en la cabeza, siendo probable que hubiera fallecido varias semanas antes de ser descubierta.

En octubre de 2022, la mujer pudo ser identificada gracias a los avances en la genealogía de investigación como Ruth Marie Terry, de 37 años. Terry, cuyos alias incluían a Teri Marie Vizina, Terry M Vizina y Teri Shannon, también tenía vínculos con Michigan y California, precisaron las autoridades.

Tras ese descubrimiento, la atención se centró en su difunto marido, Guy Rockwell Muldavin, que se había casado con ella unos meses antes de que desapareciera. El hombre, que murió en 2002, también fue el principal sospechoso de la muerte de otra de sus esposas y una hijastra en Seattle en la década de 1960.

Finalmente, en agosto de 2023, las autoridades concluyeron que Muldavin era el asesino, pero no proporcionaron más información sobre lo descubierto durante la investigación. Según averiguaron, luego de que la pareja se casara, habían viajado a Tennessee, de donde era Terry, para visitar a su familia. "Cuando el señor Muldavin regresó de ese viaje, conducía lo que se creía que era el vehículo de la señora Terry e indicó a los testigos que la señora Terry había fallecido", informó el fiscal de distrito de Cape and Islands, Robert Galibois, en un comunicado. "Su familia nunca volvió a ver a la señora Terry", agregó.

Patricia Carnahan: un collar y un "kit de violación" ayudaron a resolver el caso

Patricia Carnahan (35) fue identificada gracias a que su familia reconoció su collar Chai.

El 28 de septiembre de 1979 se encontró el cuerpo sin vida de una mujer junto al lago Tahoe (Estados Unidos). Según las investigaciones, la víctima, que no pudo ser identificada, sufrió fuertes golpes y murió por estrangulamiento. En 2015, cuando el caso volvió a ser examinado, se exhumó el cuerpo para extraer ADN. Sumado a esto, se publicaron fotografías de las joyas que utilizaba cuando fue hallada, entre ellas un collar Chai, a menudo relacionado como un símbolo judío de vida, por lo que el detective John Gaines, a cargo del caso, pidió ayuda a la comunidad judía.

De esa manera, los familiares de Patricia Carnahan, de 35 años, reconocieron el colgante que llevaba puesto, además de que había una coincidencia genética con ellos. Carnahan había sido reportada como desaparecida en el estado de Virginia un mes después de su muerte. Durante la última comunicación con su familia, la mujer les había dicho que estaba recorriendo la zona de California, pero después de eso no lograron determinar el punto exacto de su desaparición.

Tras haber descubierto la identidad de la víctima, los investigadores se abocaron en encontrar al culpable. Gracias a una evidencia de ADN encontrada en un caso de violación ocurrido en 1994 en la localidad de Spokane, que tuvo coincidencia con las pruebas genéticas recogidas en el caso de Carnahan, la policía obtuvo la identidad del presunto asesino: Harold Carpenter, de 63 años, quien fue arrestado en febrero de 2023.

Según los oficiales, Carpenter había sido arrestado y fichado en el pasado por un cargo de violación en segundo grado. Sin embargo, el caso se suspendió y los cargos nunca se presentaron formalmente ante las autoridades, algo que tampoco se podrá hacer en la actualidad ya que el hecho prescribió y la víctima falleció. En esa ocasión, una mujer sin hogar acusó al hombre de violación, mientras que él se defendió diciendo que mantuvieron relaciones consensuadas y que ella le robó la cartera, indica el expediente.

"Me enorgullece decir que nuestra Unidad de Casos sin resolver es una de las más exitosas de su tipo en los Estados Unidos. Lamentablemente, la señora Carnahan fue enterrada en un campo de alfarero bajo la lápida de una 'mujer no identificada'. Gracias a la incansable dedicación de nuestros investigadores, ella fue identificada y devuelta a su familia. Ahora, gracias a la colaboración multiestatal de numerosas agencias, su asesino finalmente rendirá cuentas", expresó el fiscal de distrito del condado de El Dorado, Vern Pierson, en un comunicado.