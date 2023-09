Caso Marita Verón: la siniestra frase que alimenta la hipótesis contra un sindicato

Más de veinte años después, se conoce una pista que podría despejar el camino para llegar a saber qué fue lo que pasó con María de los Ángeles Verón, la joven tucumana desaparecida desde 2002 víctima de una red de trata. Ese nuevo indicio surgió en el lugar menos pensado, derivó en una denuncia y el procesamiento por encubrimiento de dos sindicalistas a los que se les atribuye tener en su poder (o haber tenido) una carpeta con fotos de la víctima muerta y que era utilizada como medio de extorsión en una interna gremial.

“Mirá la carpeta que tengo con la foto de Marita Verón que ingresaron a tu gremio y a tu sanatorio, así que dejame de joder a la gente”. “Con eso vas a dejar de apretar a mis trabajadores, porque, si no, lo voy a llevar a la Justicia”. Estas son las frases siniestras que le atribuyen a uno de los procesados, según contaron distintos testigos en una causa que investiga el fiscal federal Agustín Chit.

Las palabras en alusión a la carpeta las habría pronunciado Norberto Renee Manzano, secretario general de la Comisión Directiva Central de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae) en una reunión gremial que se realizó el pasado martes 21 de marzo en el Hotel Bicentenario de Tucumán.

En ese contexto –según el procesamiento al que accedió PERFIL– un afiliado en conversación con Manzano hizo referencia a una puja acontecida en el pasado entre esta agrupación y el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Julio Ernesto Luna (que falleció en diciembre de 2020). “Corcho Luna estaba en puja con Apjae para que este sindicato quede dentro de la institución que él conducía. Y así ganar afiliados y poder”, rememoró un testigo sobre esa pelea histórica.

En esa puja interna Manzano le habría dicho a Luna que “dejara de apretar a sus trabajadores”, porque iba a “llevar la carpeta a la Justicia”. Supuestamente, “gente del poder” habían terminado con la vida de la joven y le habían pedido ayuda a Luna para ocultar el cuerpo.

Primero habría sido llevado al club Tucumán BB (que presedía Luna) y luego habría estado en el Sindicato de Luz y Fuerza y en la morgue del sanatorio Luz Médica para su conservación, centro de salud que era del entonces gremialista. Según la investigación, fue Carlos Alberto Rojas (entonces secretario General de Apjae Tucumán) quien le habría entregado, en su momento, la carpeta a Manzano.

Hasta el momento, la carpeta no fue encontrada en los tres allanamientos que se realizaron en los domicilios vinculados a Manzano y a Rojas. Tampoco se sabe qué pasó con el cuerpo de Marita después de haber estado en la morgue.

En los últimos días, el juez José Manuel Díaz Vélez dio por acreditada la hipótesis fiscal y descartó el planteo de las defensas que habían solicitado el sobreseimiento de los gremialistas. Así fue como los procesó por encubrimiento sin prisión preventiva y les dictó un embargo de cinco millones de pesos a cada uno.

La causa. Para el fiscal federal Chit Manzano y Rojas “conocieron y accedieron a una carpeta que contenía información y fotografías relacionadas con el destino de María de los Ángeles Verón, mujer desaparecida en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, posiblemente víctima del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual”.

“Pese a que la carpeta con fotografías tenía información sobre el destino final de Verón, quien era activamente buscada por su familia y la Justicia, fue mantenida oculta por parte de los imputados, coadyuvando a los autores del hecho a que resulten impunes y obstruyendo simultáneamente la actuación de la Justicia”, se lee en el procesamiento. El fiscal resalta que el caso de Marita es de “público conocimiento”, ya que su madre Susana Trimarco se convirtió en una referente en la lucha contra la trata y encaró ella misma la búsqueda de su hija.

“La carpeta que estuvo en poder de Manzano y Rojas demostraba que su cuerpo sin vida fue mantenido oculto de las autoridades por Julio Ernesto Luna en el Club Tucumán BB, el Sindicato de Luz y Fuerza primero y la morgue del sanatorio Luz Médica –sito en calle Marcos Paz 953–, como último lugar. Allí, habría sido ocultada por parte de Julio Luna dirigente de ese gremio y dueño del centro de salud privado”.

Las escuchas de los gremialistas

“Todavía están buscando papeles que vinculen con Marita Verón”, dice el secretario general del gremio de Agua y Energía, Norberto Manzano en una escucha cuando le estaban allanando su propiedad en Capital Federal. Del otro lado del teléfono estaba Carlos Rojas, el otro sindicalista procesado por encubrimiento en la causa por la desaparición de María de los Ángeles Verón.

En esa conversación, Rojas también hace referencia a que a él le están allanando su casa en Tucumán.

Luego ambos mantienen otra conversación en la que Rojas dice: “Vos sabés cuál es? El gremio antes manejaba una carpeta. ¿Vos sabés cuál es?”. A lo que Manzano responde: “Nosotros no la manejábamos” y luego completa: “Yo si la hubiese visto esa carpeta, ni en pedo la agarraba”.

Es una charla con otra persona el 8 de julio, Manzano dice: “Cumpa, a mí no me va (inaudible), ni apretando con una morsa, no voy a decir nada, viste. Fue un comentario que surgió en la reunión y me armaron una causa por eso. A dos estoy por empalmar por eso, por sinvergüenzas, viste”. Y luego menciona: “Viste que un día tuvimos ese quilombo con la carpeta de Luna”.