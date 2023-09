Massa buscará relanzar su campaña en Tucumán junto a gobernadores del Norte y la CGT

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, relanzará su campaña el próximo viernes en Tucumán, donde estará junto a los gobernadores peronistas y miembros de la CGT para dar un mensaje de unidad luego de la tensión que desató en algunas provincias el anuncio de la suma fija por parte del ministro de Economía y la derrota en territorios históricamente peronistas ante el fenómeno de Milei. Además, sumará la presencia de Juan Manzur, quien por decisión de la Corte Suprema debió abandonar su campaña a vicegobernador.

La nueva estrategia del candidato de UxP será planteada con el fin de levantar el resultado de las PASO en las próximas elecciones del 22 de octubre, donde el peronismo fue el tercio menos votado, y así poder acceder a una segunda vuelta.

Mensaje de unidad con los gobernadores para cambiar la tendencia Milei

Mientras el ministro de Economía acumula anuncios con medidas de alivio fiscal para distintos sectores de trabajadores, el relanzamiento de campaña pretenderá mostrarlo como el líder frente a los gobernadores peronistas, varios de ellos abatidos por el resultado de las PASO en sus provincias. Será en el norte, donde predominaron las sorpresas con un mapa prácticamente teñido de violeta y donde ya el peronismo perdió, por ejemplo, en la elección de mandatarios provinciales en San Juan, San Luis, Salta y Jujuy.

"Por ahí antes": Massa prometió eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores si es Presidente

Otra de las aristas donde Massa busca repuntar su performance es en la participación electoral, ya que se trató de las PASO presidenciales con menos concurrencia, con un 69%.

Será una gran foto de familia con Massa en el centro, rodeado de gobernadores, líderes de la CGT, senadores y diputados nacionales, con los jefes de los bloques a la cabeza.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que Massa, es "la persona más indicada para llevar adelante el destino del país" y ratificó la convocatoria de gobernadores peronistas para este viernes y sábado en Tucumán, con el fin de expresar el respaldo a su postulación.

Nueva encuesta: Milei, Bullrich y Massa medido en cada una de las provincias del país: dónde gana cada uno

"El viernes y sábado nos vamos a juntar en Tucumán todos los gobernadores y le vamos a demostrar nuestro apoyo", resaltó el mandatario catamarqueño en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

Se suma Juan Manzur a la campaña

La elección de la provincia donde se firmó la declaración de la independencia argentina implica sumar como actor central de la campaña al gobernador tucumano, Juan Manzur, quien tiene la responsabilidad de revertir la derrota a manos de La Libertad Avanza.

Manzur debió dar marcha atrás a su candidatura como vicegobernador de Jaldo -actual vice- tras un fallo en el que la Corte Suprema de Justicia fijó límites en la cantidad consecutiva de elecciones en donde su nombre pudiera figurar en la fórmula. Lo mismo pasó en San Juan con Uñac.

Juan Manzur

Con los gobernadores, el ministro de Economía también buscará limar asperezas luego de que salieran a la superficie los cortocircuitos por la falta de coordinación del pago del bono para empleados estatales, lo que generó una sensación de nula comunicación entre la Nación y las provincias.

Para eso es que está prevista el sábado una reunión de trabajo con todos esos actores, y por la noche se realizará un acto multitudinario en la capital tucumana, aunque todavía no se terminaba de descartar a Santiago del Estero, donde manda otro gobernador fuerte del "Norte Grande", Gerardo Zamora.

En la provincia santiagueña Sergio Massa duplicó en votos a Milei, una situación que no se repitió en ningún otro distrito, ni siquiera Formosa, tradicionalmente un bastión del peronismo con Gildo Insfrán a la cabeza.

Massa le respondió a Quintela para polarizar con Milei: “No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones"

Otras de las provincias donde se pondrá el ojo en revertir la tendencia violeta son La Pampa y La Rioja, donde al igual que en Tucumán, consideran que el escenario está abierto con buenas posibilidades para el peronismo.

Por último y no menor, se buscará consolidar la victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, parte fundamental de los 27 puntos a nivel nacional que obtuvo el ex Frente de Todos en las primarias del 13 de agosto. Es que a pesar del buen resultado, el equipo de Massa detectó una gran ausencia de votos de parte de empleados municipales, cifra que ascendería a unos 70 mil estatales, cuya tendencia suele inclinarse hacia el voto peronista.

Polarizar con Milei mientras se anuncian medidas sociales

Desde lo discursivo, está claro que Massa comenzó a polarizar directamente con Milei en las últimas semanas, pero casi sin mencionar a Patricia Bullrich y la fuerza de Juntos por el Cambio, quienes no sólo obtuvieron más votos que UxP sino que quedaron a menos de dos puntos de LLA.

Sin embargo, consideran que Bullrich quedó fuera de la discusión luego de las elecciones. En los últimos días, la candidata de Macri anunció a Carlos Melconian como su ministro de Economía, quien también se paseó por los medios a contrarrestar las ideas del candidato libertario.

Esta estrategia de polarización con el economista liberal ya viene verificándose en las últimas semanas, en especial con el áspero cruce por redes sociales que ambos candidatos presidenciales protagonizaron el domingo con la cuestión del cambio climático como objeto de la polémica.

Sergio Massa le respondió a Javier Milei sobre la dolarización

"Horror es negar el cambio climático, Milei. Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medioambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos", disparó Massa.

Unos minutos después llegó la réplica del candidato de La Libertad Avanza, quien calificó a Massa como un "extraviado" por hablar de cambio climático con "la mitad de los argentinos son pobres" y una inflación que "vuela".

La dolarización, el plan de privatizaciones, el cierre de ministerios y agencias del Estado, la venta de órganos, la portación de armas y el negacionismo del terrorismo de Estado de la dictadura militar serán otros de los tópicos con los que el candidato presidencial de Unión por la Patria buscará confrontar a Milei.

Asimismo, Massa buscará mostrarse como un peronismo renovado, con la dificultad de una gestión que superó los 100 puntos de inflación, siendo él ministro de Economía. La idea es explotar la narrativa de la gestión y los esfuerzos del Gobierno por compensar socialmente el impacto de la inflación, poniéndole un freno a las presiones del Fondo Monetario Internacional en un contexto de fuertes restricciones financieras.

En un acto público en San Vicente, el líder del Frente Renovador se paró encima de esta paradoja al reconocer que "muchos de los vecinos del conurbano de nuestra provincia y también de nuestro país sienten la frustración de que la crisis y el fracaso de algunas políticas generan la sensación del sabor amargo".

Y siguió cuestionando al Gobierno del Frente de Todos con una frase similar a la de Cristina Kirchner, al señalar: "Si hay funcionarios que no andan echémoslos, si hay políticas que no funcionan cambiémoslas". La vicepresidenta, en 2021, había hablado de "funcionarios que no funcionan", luego del mal trago en aquellos comicios.

