Luego de tres décadas de misterio, el cuerpo de una mujer con una flor tatuada recuperó su identidad. Se trataba de Rita Roberts, de 31 años y oriunda de Reino Unido. Su caso es uno de los 22 de la operación Identify Me (en español, Identifícame), llevada a cabo por Interpol con el objetivo de descubrir la identidad de los restos de mujeres hallados en Alemania, Bélgica y Países Bajos a lo largo de 43 años. A pesar de no haber sido cometidos por el mismo autor, según una experta de la policía internacional los casos estarían conectados: todas habrían sido víctimas de trata de personas.

La Operación Identify Me es un llamamiento público para identificar a 22 mujeres, que se cree que fueron asesinadas en Bélgica, Alemania y los Países Bajos, pero cuya identidad nunca fue descubierta. La mayoría son casos sin resolver, siendo que se trata de mujeres que murieron hace diez, veinte, treinta o incluso cuarenta años. En ese sentido, el crimen más antiguo se remonta a 1976, mientras que el más reciente data de 2019.

"A pesar de las extensas investigaciones policiales, estas mujeres nunca fueron identificadas y la evidencia sugiere que podrían haber venido de otros países. Se desconoce quiénes son, de dónde son y por qué estaban en estos países", informó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a través de un comunicado.

En diálogo con el medio británico The Sun, Susan Hitchin, coordinadora de la Unidad de ADN de Interpol, aseguró que las autoridades no creen que los casos estén relacionados. Sin embargo, eso no descarta que tengan algo en común. En ese sentido, afirmó que "siempre existe la posibilidad" de que las 22 mujeres hayan sido víctimas de la trata de personas, siendo que muchas de ellas (como en el caso de Roberts) fueron encontradas lejos de sus hogares.

La información disponible en el sitio web de Interpol también incluye datos como la edad estimada, el color del cabello y de los ojos, junto con otras características físicas.

"Esta es también la razón por la que estos países acudieron a Interpol. Si podemos identificar a estas mujeres (...) pueden conducir a posibles pistas sobre cómo fueron asesinadas. Sabemos que algunas de estas mujeres provienen de Europa del Este y de otros lugares, y bien podría haber trata de personas involucradas", precisó Hitchin.

Con el objetivo de que las víctimas recuperen su identidad, Interpol publicó los "avisos negros" para cada caso. Se tratan de alertas que no son públicas ya que funcionan para la policía como un mecanismo para intercambiar información sobre cuerpos sin identificar y las circunstancias del fallecimiento. "Esta es la primera vez que (...) tomamos extractos de la información contenida en un aviso negro y los ponemos a disposición del público", indicó Hitchin. "Con eso, podemos crear conciencia y recibir pistas del público", agregó, a la par que citó el caso de Roberts como un ejemplo.

El caso más antiguo del operativo corresponde a una joven de entre 13 y 20 años, probablemente oriunda de Alemania.

Es la primera vez que este tipo de alertas se hace pública. De esa manera, se compartieron detalles de cada caso, incluidas imágenes de reconstrucción facial y otros posibles elementos identificatorios de las víctimas, como su vestimenta y joyería u objetos que se encontraron junto a los restos.

"La mayoría de las 22 víctimas murieron de forma violenta, y algunas también sufrieron malos tratos o pasaron hambre antes de morir. Aún no se ha podido determinar su identidad y ello se debe, en parte, a que probablemente procedan de países distintos de donde fueron encontradas. Es posible que sus cadáveres fueran abandonados en nuestros territorios para obstaculizar las investigaciones policiales", señalaron Carina van Leeuwen (forense) y Martin de Wit (portavoz), ambos de la policía neerlandesa, en un comunicado.

El caso más reciente del operativo corresponde a una mujer de entre 35 y 45 años, quien se presume que tiene ascendencia africana.

Si bien la policía pudo rastrear los orígenes de algunas de las víctimas e incluso reconstruir sus rostros digitalmente, Interpol destacó otros elementos y características distintivas en cada caso. No obstante, Hitchin describió la investigación como "desgarradora" y una "montaña rusa emocional" ya que las autoridades encuentran pistas potenciales que no conducen a nada.

Consultada sobre las pruebas de ADN, la especialista describió al campo forense como "en evolución y avance". "Estamos tratando de ser innovadores. Estamos tratando de utilizar los recursos que tenemos para devolverles sus nombres a estas mujeres", detalló. "Hay nuevas técnicas. Y así, los investigadores pueden regresar y volver a analizar algunas muestras. Y eso también puede traer nuevas pistas, tanto para la identificación de la víctima como para tratar de buscar a un posible perpetrador", añadió.

El caso de Rita Roberts, la primera mujer identificada del operativo

El cuerpo sin vida de Rita Roberts había sido hallado en un río de Amberes (Bélgica) en 1992. Luego de 31 años, la mujer pudo ser identificada gracias a una "flor negra tatuada en su antebrazo izquierdo, con hojas verdes y la palabra 'R Nick' inscrita debajo", según un comunicado de la organización internacional de cooperación policial, con sede en Lyon (centro de Francia).

"Un miembro de su familia en el Reino Unido reconoció el tatuaje y notificó a Interpol y a las autoridades belgas a través de la página internet de 'Identify Me'", agrega el texto. A raíz del reconocimiento, sus familiares se trasladaron a Bélgica, donde la "identificaron formalmente". "Después de 31 años, una mujer abatida, no identificada, pudo recuperar su identidad y su familia pudo seguir adelante", destacó el secretario general de Interpol Jürgen Stock.

El cuerpo sin vida de Rita Roberts fue hallado en Bélgica el 3 de junio de 1992.

La joven había salido de Cardiff (Gales) con destino a Amberes en febrero de 1992, cuatro meses antes de ser encontrada sin vida. Según informó la policía belga, la última comunicación con su familia fue a través de una postal fechada el 6 de mayo. Tenía entonces 31 años.

Sin embargo, el 3 de junio se encontró un cadáver en el río "Het Groot Schijn". La víctima, indicaron las autoridades belgas, "murió de forma violenta". Su tatuaje atrajo la atención, por lo cual su caso era conocido como "la mujer con una flor tatuada". No obstante, no permitió identificarla hasta que el familiar reconoció el diseño 31 años después del hecho.

"Aunque la noticia ha sido difícil de procesar, estamos increíblemente agradecidos de haber descubierto lo que le pasó a Rita", expresó la familia en el comunicado. "La noticia fue impactante y desgarradora. Nuestra hermana apasionada, amorosa y de espíritu libre fue cruelmente asesinada", afirmaron, a la par que agregaron que "no hay palabras para expresar verdaderamente el dolor que sentimos en ese momento y que todavía sentimos hoy".

Sus allegados describieron a Roberts como "una persona hermosa a la que le encantaba viajar". "Amaba a su familia, especialmente a sus sobrinos y sobrinas, y siempre quiso tener una familia propia", precisaron. Además, manifestaron que tenía la capacidad de "iluminar una habitación, y dondequiera que fuera, era el alma de la fiesta". "Esperamos que dondequiera que esté ahora, esté en paz", concluyeron.

Para Hitchin, detalles como "las uñas pintadas de flores" podrían ser "muy reconocibles" para los allegados de las víctimas.

La policía de Durham, Inglaterra, informó que había apoyado a la familia, algunos de los cuales viven en la zona, "durante lo que ha sido un momento desgarrador para ellos". Además, calificaron el caso de "histórico". Por su parte, la policía belga espera recibir más pistas del público para aclarar las circunstancias de la muerte violenta de Roberts.

"Estos casos subrayan la necesidad vital de conectar a la policía en todo el mundo, especialmente cuando se trata de personas desaparecidas", aseguró Stock. En sintonía con sus declaraciones, Hitchin se mostró optimista debido a que Roberts fue identificada solo unos meses después de que se iniciara la operación de Interpol, lo que les da la esperanza de que otras mujeres también lo sean.

"Hubo otro caso de una mujer con las uñas pintadas de flores, ¿no? Esa también podría ser una característica muy reconocible para un ser querido. Podría haber joyas que alguien podría reconocer y que le han regalado a una de estas víctimas, cualquier cosa que el público sienta que pueda recordarle a su ser querido. Entonces podrían ponerse en contacto con la policía y proporcionar una posible pista de investigación", afirmó a The Sun.

Ya se recolectaron cerca de "1.250 contribuciones del público" desde que se lanzó el operativo el pasado mayo, pero Rita Roberts es la primera en ser identificada gracias al programa. "Solo hace falta un dato, como un tatuaje, para que un ser querido se presente. Así que sí, todos estos son casos sin resolver. Pero, como se ha demostrado, siempre hay esperanza", concluyó Hitchin.

MB / ED