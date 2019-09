por Leandro Dario

Con las agujas del reloj del Brexit avanzando inexorablemente hacia el 31 de octubre, el plazo final para una ruptura con Bruselas, Boris Johnson se reunirá mañana en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para mantener un almuerzo de trabajo, en la primera vez que hablarán en persona desde que el premier británico llegó al poder el pasado mes de julio. El líder conservador se mostró el viernes “moderadamente optimista” frente a la posibilidad de llegar un acuerdo con la Unión Europea, aunque reiteró su voluntad de salir del bloque a finales de octubre.

“Estamos trabajando muchísimo. Hemos realizado bastantes progresos y veremos adónde llegamos”, afirmó Johnson. “Sin duda, nadie me va a disuadir de nuestro objetivo de abandonar la UE el 31 de octubre. Creo que la gente de este país quiere que ejecutemos el Brexit”, agregó, sin embargo.

Prácticamente lanzado en una precampaña electoral, el primer ministro acusa al Parlamento británico de intentar frustrar la ruptura con Bruselas, decidida en el referéndum de 2016. Según Francisco de Santibañes, especialista en relaciones internacionales, global fellow del Wilson Center y autor del libro La rebelión de las naciones, la figura de Johnson es comparable a la de Donald Trump en Estados Unidos, al transformar a un partido conservador tradicional en uno popular. “El lema que usará en la campaña es el pueblo contra el Parlamento. Si bien el conservadurismo popular sigue la tradición del conservadurismo en temas básicos, tiene dos características especiales: es muy violento a la hora de enfrentar a sus rivales y es antielitista”, afirma en diálogo con PERFIL.

Johnson es el último conservador popular que llegó al poder. “El conservadurismo popular ataca a las elites porque piensa que son cosmopolitas, liberales, y dejaron de representar los valores e intereses de la población. Encarna una democracia más directa que se saltea las instituciones de la democracia liberal”, agrega De Santibañes.

Una de esas instituciones es el Parlamento británico, enfrentado visceralmente con Johnson, que prorrogó sus sesiones hasta el 14 de octubre. Antes del receso, Westminster aprobó una ley que obliga al gobierno a solicitar a Bruselas una extensión del Brexit si no llegó a un acuerdo con la UE el próximo 19 de octubre. De esa forma, colocó al premier en un callejón sin salida, donde tiene que elegir entre incumplir su palabra o quebrar la ley.

Los diputados quieren que se reanuden con urgencia las sesiones para analizar las consecuencias económicas y sociales de una ruptura sin acuerdo, que podría generar desabastecimiento de medicinas y alimentos. El Tribunal Supremo británico intervendrá en la puja de poderes el próximo martes, cuando dictamine si fue legal la prórroga del Parlamento.

Mientras tanto, Bruselas no mueve ficha y se mantiene firme en el acuerdo negociado con Theresa May, que establece, entre otras cosas, una “salvaguarda” en la frontera de Irlanda, que estipula que Belfast tendría que seguir cumpliendo ciertas reglas del mercado único europeo.

Cameron no descarta otro referéndum

El ex primer ministro británico David Cameron, quien en 2016 convocó el referéndum sobre el Brexit, afirmó en una entrevista publicada por el diario The Times que no se puede descartar un nuevo plebiscito para “desbloquear” el proceso de salida de la Unión Europea (UE). “No digo que vaya a haber uno, ni que deba haber uno, solo que no podemos descartar cosas ahora mismo, porque hay que encontrar algún modo de desbloquear este estancamiento”, dijo.

Cameron criticó la estrategia de Boris Johnson. “Creo que prorrogar el Parlamento, hacer ver que no existe” es “algo malo”, comentó. Al ser cuestionado sobre las consecuencias que ha tenido el referéndum de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optó por romper con la UE, Cameron admite que hay gente que nunca le “perdonará haberlo convocado y perdido”.