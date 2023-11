Un excomandante ruso de la fuerzas aéreas fue encontrado sin vida en su casa junto a su esposa, en un misterioso fallecimiento que aún no fue esclarecido. En el pasado, el general altamente condecorado había criticado abiertamente al presidente Vladimir Putin por las condiciones precarias de las fuerzas aéreas.

Se trata del teniente general Vladimir Sviridov, de 68 años, que fue franco cuando estuvo al mando del 6º Ejército de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de Rusia de 2005 a 2009. El hombre fue encontrado en el dormitorio de su casa en el pueblo de Adzhievsky en la región de Stavropol, precisaron las autoridades locales. Su esposa, Tatyana, de 72, fue hallada junto a él ya que ambos estaban acostados en la misma cama, según informó el medio local Kommersant.

Los investigadores indicaron que no había signos de violencia y que la pareja ya llevaba sin vida desde hacía una semana, siendo que los dos fallecieron al mismo tiempo. En un principio se consideró la hipótesis de que la causa de muerte fuera la intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, un primer informe concluyó que no se detectó la sustancia en el lugar: "Los trabajadores del servicio de gas ya han tomado medidas y no se ha detectado ninguna concentración de sustancias nocivas que exceda la permitida".

Otras teorías barajaron que un corte de energía ocurrido varios días atrás, combinado con generadores fallidos, habría provocado una acumulación de gas en la casa. No obstante, todavía no se pudo comprobar esa suposición, por lo que la filial local del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) se encuentra investigando los hechos. "Aún se desconoce la causa de la muerte de Vladimir y Tatyana Sviridov", se lee en el informe oficial.

Según los vecinos, la última vez que vieron con vida a la pareja fue el pasado 5 de noviembre. "Cuando me enteré de su muerte me dolió el corazón. Es una pena que personas de tal rango, dignas de atención y respeto, se vayan de esta manera. Me parece que fue una muerte absurda”, declaró a News.ru el mayor general Vladimir Popov, amigo del fallecido. El hombre no específico cuál cree que fue la causa de muerte, mientras que el Kremlin no se pronunció sobre la noticia.

Sviridov era un piloto de honor de Rusia y en el pasado había servido como piloto de francotirador militar. En ese sentido, había recibido la Orden de la Estrella Roja "Al Mérito Militar" y el "Piloto Militar de Honor de Rusia" a lo largo de su carrera. Sin embargo, dejó su cargo a los 54 años, luego de realizar una serie de críticas públicas sobre las fuerzas armadas rusas.

Al respecto, durante una entrevista con una revista de aviación rusa que tuvo lugar en 2007, se expresó abiertamente sobre el deficiente entrenamiento de los pilotos rusos, calificándolos de "tercera categoría". "Nos vemos obligados a nombrar oficiales que no están completamente capacitados porque no hay mejores. Por la misma razón enviamos a las academias militares a pilotos de tercer rango. Esto no sucedía en el pasado", admitió.

Y agregó: "Un piloto debe tener alrededor de 100 horas de vuelo por año para estar completamente preparado para el combate. Sin embargo, todavía no es así. El tiempo medio de vuelo en el ejército es actualmente de 25 a 30 horas".

Sumado a esto, advirtió que los altos oficiales estaban abandonando las fuerzas armadas debido a salarios y condiciones pésimas: "Desafortunadamente, uno de cada dos de nuestros agentes no tiene alojamiento. Hasta el 10% de los oficiales jóvenes hacen todo lo posible para jubilarse anticipadamente". En esa línea, criticó de manera directa al presidente, exigiéndole al mandatario que "cree condiciones de vida normales para los oficiales jóvenes, así como para todos los militares, para que puedan desempeñar adecuadamente sus deberes de servicio".

MB / Gi