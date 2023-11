Quién es Mia Schem, la joven que apareció en el primer video difundido por Hamás luego de su secuestro

Mía Schem, de 21 años, fue la primera cautiva de la que Hamás publicó un vídeo que se difundió nueve días después del inicio de la guerra. En las imágenes se la veía herida de un brazo y pedía a Israel que la rescaten. Este jueves fue liberada como parte del séptimo grupo que Hamás tiene programado realizar en el transcurso del día.



"Hola, me llamo Mia Schem. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explicaba Schem en la grabación del 17 de octubre.

"Soy prisionera en Gaza y me atendieron y me hicieron una cirugía que duró tres horas, y todo está bien, y sólo pido que me devuelvan a casa lo antes posible, que me devuelvan con mi familia, por favor sáquenos de aquí lo antes posible", dijo la joven nieta de un chileno.

Comida insuficiente, poca luz y mucho silencio: los primeros testimonios de los rehenes liberados por Hamás

"Por favor, sáquennos de aquí tan pronto como sea posible", pedía Scham hablando en hebreo, mientras que Abu Obeida, portavoz militar de Hamás, aseguraba que, actualmente, hay entre 200 y 250 rehenes en Gaza. De estos 250, unos 200 están en manos de Hamas, mientras que otros 50 están en poder de otras "facciones de la resistencia y en otros lugares", aseguró.



“No sabía si [Mia] estaba viva o muerta hasta ayer”, reaccionó la madre de la joven, Keren Schem, al otro día de que se conociera el video. “Lo único que sabía es que podían haberla secuestrado. Le ruego al mundo que traiga a mi bebé de regreso a casa”, agregó.

El día que Mía Schem fue capturada por Hamas

Mía Schem fue secuestrada en una fiesta electrónica en el kibutz Re’im al otro lado de la frontera con Gaza, aquel 7 de octubre, donde decenas de adolescentes fueron asesinados y otros, secuestrados. La joven había ido a la rave con su mejor amiga, Elia Toledano, que sigue en cautiverio.

Schem también tiene nacionalidad francesa. En un comunicado en “X”, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este jueves su "gran alegría" por la liberación de una mujer franco-israelí que permanecía secuestrada en Gaza y, sobre “los que siguen siendo rehenes de Hamás”, agregó que “Francia está trabajando con sus socios para obtener su liberación lo antes posible”.

Como Mia Schem es nieta de un chileno, también se expresó en su red social X, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. “La secuestrada de origen chileno Mía Schem acaba de ser liberada, en medio de una multitud palestino gritando en su contra”, escribió. “Su rostro dice todo. Diversos testimonios de los secuestrados han revelado las horribles condiciones y el maltrato físico y sicológico que recibieron de sus captores palestinos”, agregó.



Más de 1.200 muertos en Israel por ataques de Hamas y más de 1.100 en Gaza por bombardeos israelíes

Junto a Schem, fue liberada otra mujer israelí, Amit Soussana, abogada de 40 años, quien vivía sola en un departamento en el kibutz Kfar Aza. Fue confirmada como rehén de Hamás 22 días después de ser secuestrada el 7 de octubre.

Soussana estaba enviando mensajes de texto a su familia por WhatsApp, contándoles lo que escuchaba fuera de su ventana y en los grupos de WhatsApp del Kibutz. “Hay disparos”, escribió, “están atacando el Kibutz”.

Amit anunció que se iba a esconder en un armario de su habitación segura y luego escribió: “Mi batería está a punto de agotarse”, su último mensaje para ellos, a las 10:07 am.



Las dos rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja, que las trasladó a fuerzas especiales israelíes "adyacentes a la valla de seguridad con la Franja de Gaza", por lo que ahora se encuentran en territorio israelí y de camino a la base militar de Hatzerim, en el área del desierto israelí del Néguev.

Encontraron a cinco bebés prematuros muertos en un hospital de Gaza bloqueado por Israel

El Ejército israelí espera que en las próximas horas se entreguen más rehenes, según declararon este jueves por la mañana. Varios medios apuntaron que Hamás envió un listado de diez cautivos que incluye a ocho israelíes y dos personas con doble ciudadanía ruso-israelí, como parte de los diez rehenes diarios con nacionalidad israelí que está entregando en el marco de la tregua.



Como parte del pacto de canje de rehenes por presos entre Israel y Hamás, desde el pasado viernes se excarcelaron también a 210 prisioneras palestinas. Casi todas ellas son mujeres y menores por ambas partes.



Según anunció Hamás, la lista de 30 presos palestinos que se prevé que sean excarcelados hoy incluye a ocho mujeres -todas miembros de la comunidad palestina con ciudadanía israelí- y 22 menores, en su mayoría procedentes de distintas gobernaciones de Cisjordania.

Todo esto en el marco del séptimo día de tregua entre Israel y Hamás en Gaza, que se amplió este jueves a un día más.

RM / Gi