El hombre que afirma haberle disparado en la cabeza a Osama bin Laden en 2011, Robert J. O’Neill, fue arrestado en estos últimos días acusado de cometer lesiones corporales e intoxicación pública. De todas formas, fue liberado el mismo día tras abonar una fianza de 3.500 dólares.

El ex miembro de la marina estadounidense fue detenido el pasado miércoles en Texas, Estados Unidos, por un delito menor, Clase A de agresión, lesiones corporales, y un delito menor, Clase C, por intoxicación pública, y debió permanecer en la cárcel del condado de Collin hasta recuperar su libertad, según precisó el medio The Dallas Morning News.

Robert O'Neill.

Con este último arresto, el ex Navy SEAL sumó otros dos ítems a su prontuario, ya que no es la primera vez que tiene problemas similares desde que participó en la Operación Lanza de Neptuno el 2 de mayo de 2011, fecha en la que, según afirma, terminó con la vida del terrorista fundador de Al Qaeda.

Entre otras cosas, en 2020 protagonizó un conflicto con la aerolínea Delta Airlines, la cual le prohibió volver a volar con la compañía luego de compartir en redes sociales una foto jactándose de no utilizar barbijo durante un vuelo en plena pandemia.

Luego, en 2016 fue arrestado luego de que las autoridades de Montana sospecharan que el hombre condujo bajo los efectos del alcohol tras encontrarlo durmiendo en el asiento del conductor con el vehículo aún en marcha. O'Neill se declaró inocente y afirmó que "había tomado un somnífero recetado", ya que tenía "insomnio severo".

Los fiscales del caso le retiraron los cargos poco después porque ambas partes determinaron que la medicación fue la culpable de lo sucedido, detalló The Montana Standard, aunque fue acusado de peligro negligente por conducir al mientras se sometía al tratamiento.

Hasta 2012, O'Neill formaba parte del grupo de los Navy SEAL que llevó a cabo la misión nocturna en el búnker del terrorista en Pakistán, acabando con su vida. Desde aquel momento, la versión que trascendió fue que él le disparó tres veces en la cabeza.

De todas formas, no fue hasta finales de 2014 cuando su padre, Tom, le anticipó a The Daily Mail que su hijo había sido el verdugo del terrorista, incluso cuando este planeaba revelarlo en una entrevista con Fox, señal de la que luego fue orador público y colaborador.

El ex integrante de la marina también se adjudicó el asesinato en sus memorias de 2017, bajo el título de El Operador, y el almirante William McRaven, supervisor de la operación en Pakistán, le confirmó a la CNN que fue O'Neill quien mató a Bin Laden.

Sin embargo, en la comunidad militar han puesto en duda si el hombre realmente fue el asesinado del terrorista, ya que al menos otros dos soldados dispararon sus armas contra el terrorista al mismo tiempo. A su vez, el Gobierno de Estados Unidos nunca confirmó ni negó su historia.

